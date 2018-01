Bodenseekreis Mehr Babys am Bodensee

Zuwanderung ist einer der Gründe für mehr Geburten im Bodenseekreis. Auch die gute wirtschaftliche Lage fördert die Geburtenrate in der Region.

Kommt es einem nur so vor, oder sind tatsächlich wieder mehr junge Eltern mit Kinderwagen unterwegs? Tatsache ist, dass der Bodenseekreis dem bundesweiten Trend folgt und auch hier wieder deutlich mehr Babys zur Welt kommen.

Zählte die Stadt Überlingen im Jahr 2015 noch 410 Geburten, waren es im folgenden Jahr 515 und im Jahr 2017 bereits 573. Im Jahr 2016 sei der Anstieg der Geburtenzahlen unter anderem auf die Zuwanderung zurückzuführen. Im Jahr 2017 habe zudem die Schließung der Geburtenstation des Krankenhauses Radolfzell zu einem merklichen Anstieg in Überlingen geführt. "Im Jahr 2018 erwarten wir durch die Wiedereröffnung des Geburtshauses in Überlingen einen weiteren Anstieg, da es bereits vor der Schließung gut angenommen wurde", berichtet Raphael Wiedemer-Steidinger von der Stadt Überlingen.

Gründe für das Plus an Geburten sieht Wiedemer-Steidinger in der guten Arbeitsplatzsituation und der hohen Wohnqualität in der Region Überlingen, die den Zuzug junger Familien fördern. Aufgrund der Ausweisung von neuem Wohnraum in die nächsten Jahren rechne die Stadt Überlingen mit einem weiteren Wachsen des Kinderbetreuungsbedarfs und sei deshalb dabei, weitere Kapazitäten in den Überlinger Kinderhäuser zu planen und zeitnah zu realisieren. Auch die Kapazitäten der Grundschule im Innenstadtbereich würden mittelfristig ausgebaut. Die notwendigen Mittel seien im Haushaltsplan 2018 vorgesehen.

In Friedrichshafen stieg die Zahl der Geburten von 1100 im Jahr 2015 über 1164 im Jahr 2016 bis 1184 im vergangenen Jahr. Vonseiten des Standesamts trägt das Mutter-Kind-Zentrum im Klinikum Friedrichshafen seinen Teil zur höheren Geburtenrate bei, seien doch Geburtshilfe, Wochenstation und Neonatologie quasi Tür an Tür organisiert. Das spiegle sich auch in einem weiten Einzugsgebiet wieder. Zum anderen sei in den vergangenen Jahren die Anzahl der Mütter im Alter zwischen Mitte 20 und Anfang 40 Jahren gestiegen.

Als weiteren Faktor nennt die Stadt Friedrichshafen die Zuwanderung, habe doch etwa ein Drittel der Neugeborenen Migrationshintergrund. Schon seit Jahren ist Friedrichshafen Zuzugsstadt. Die hervorragenden Berufsaussichten in Verbindung mit einer sehr guten Kinderbetreuung mache die Stadt vor allem für Familien attraktiv. Aktuell gibt es hier 40 Kindertageseinrichtungen und ein Schulnetz mit insgesamt 14 städtischen Schulen. Über den Betreuungsverein werde die Schulkinderbetreuung von 7 Uhr bis 18 Uhr gewährleistet, sodass auch nach der Kindergartenzeit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sichergestellt sei. "Um den weiter steigenden Bedarf an Kindergartenplätzen und Schulraum zu gewährleisten, arbeiten wir mit Hochdruck am Ausbau", teilt die Stadt mit. So sollen in den nächsten Jahren weitere Kindergartenplätze im gesamten Stadtgebiet geschaffen werden. Die 2016 vom Gemeinderat verabschiedete Schulentwicklungsplanung sieht eine ganze Reihe von Investitionen vor, unter anderem die Erweiterung des Schulzentrums Schreienesch.

Dass die Rate nicht überall in die Höhe schießen muss, zeigen die Zahlen der Stadt Markdorf. Nach 155 Kindern im Jahr 2015 und 159 im Jahr 2016 zählt sie im vergangenen Jahr 135 neue Erdenbürger. "Wir verfolgen die Entwicklung der Kinderzahlen regelmäßig sehr zeitnah, um zum Beispiel bei der Bereitstellung der erforderlichen Betreuungsplätze in den Kindertageseinrichtungen oder der Plätze für Schüler reagieren zu können", sagt Hauptamtsleiter Klaus Schiele. Vor dem Hintergrund der Jahrgangsstärken sehen sich die Stadt in der Lage, die erforderliche Anzahl an Plätzen für Kindergarten- und Grundschulkinder bereitzustellen.