Bodenseekreis Leistungsspange für alle 189 Jugenfeuerwehrler

17 Gruppen aus ganz Baden-Württemberg haben sich Immenstaad den Aufgaben für die Leistungsspange gestellt. Fünf Prüfungen hatten sie als Gruppen zu meistern, bis es am Ende hieß: Alle 189 Teilnehmer haben bestanden!

Immenstaad – Der Gruppenführer der Jugendfeuerwehr Immenstaad, Jonas Langenstein, gibt an seine Gruppe folgenden Einsatzbefehl: "Brandstelle Feldscheuer, Wasserentnahme offenes Gewässer, Verteiler zwei B-Längen nach der Pumpe, Angriffstrupp zur Brandbekämpfung mit erstem Rohr, Leitung selbst verlegen auf die linke Seite über den Weg vor!" Der Angriffstrupp wiederholt den Befehl: "Zur Brandbekämpfung mit erstem Rohr, Leitung selbst verlegen auf die linke Seite über den Weg vor!" Sofort geht die Gruppe diszipliniert an die Ausführung des Einsatzbefehls. Jeder Handgriff sitzt. Der Beobachter hat den Eindruck, dass hier alle an einem Strang ziehen und jeder sich hundertprozentig auf den anderen verlässt.

Bei schönstem Sonnenschein bestritten am Samstag 189 Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren fünf Übungen auf dem Sportplatz in Immenstaad, um die Leistungsspange zu erhalten, das höchste Abzeichen der Deutschen Jugendfeuerwehr. Die Landkreise Bodenseekreis und Ravensburg waren Veranstalter dieses Wettbewerbs. 17 Jugendfeuerwehren aus Baden-Württemberg gingen an den Start, wobei die beiden Gruppen aus Stuttgart-Sillenbuch die weiteste Anreise hatten.

Die 15-jährige Jessica Huschka von der Jugendfeuerwehr Beuren an der Aach ist seit drei Jahren bei der Wehr und eines von 20 Mädchen in diesem Wettbewerb. Sie hat bereits das Abzeichen Erste Jugendflamme, wie die meisten der Teilnehmer, und fand die Wissensfragen sowie die Schnelligkeitsübung am schwersten. Erleichtert meinte sie aber: "Es war durch unsere intensive zweimonatige Vorbereitung gut zu schaffen.

Auf dem Platz herrscht Ruhe und Ordnung, abgesehen von einigen anspornenden Rufen während der Staffelläufe. Jedem Zuschauer wird klar, worauf es hier ankommt. Juraj Puharic von der Jugendfeuerwehr Wangen im Allgäu bringt es auf den Punkt: "Die Regeln, Disziplin und Ordnung, die für jeden gleichermaßen in der Gruppe gelten, geben einem selbst das Gefühl, ein Teil eines wichtigen Ganzen zu sein. Das macht letztendlich das Teamgefühl aus."

Fast alle Übungen müssen in kompletter Schutzkleidung absolviert werden und fordern ein Höchstmaß an körperlicher und geistiger Fitness. Die 16-jährige Lena Sinn von der Jugendfeuerwehr Stuttgart erklärt: "Wir sind zwar auch im privaten Bereich Freunde, aber hier sind wir echte Kameraden und können nur als Gemeinschaft jede Aufgabe bewältigen und die Leistungsspange als geschlossene Gruppe erringen." Der 17-jährige Mario Schatz stimmt ihr zu.

Viele der Teilnehmer sind durch Familienangehörige zur Jugendfeuerwehr gekommen. Sie sehen in den Kommandanten der Feuerwehren ihre Vorbilder und die Leistungsspange als eine große Motivation, ihre Ziele in der Feuerwehr zu erreichen. Das wird deutlich, wenn man mit den Jugendlichen spricht. Am Ende kann Hauptschiedsrichter Karl Heinz Thoma allen 189 Teilnehmern die Leistungsspange überreichen. Auch wenn es für alle Jugendlichen ein sehr anstrengender, langer Tag war, ist ihr Stolz am Ende auf dem Sportplatz in Immenstaad spürbar.

Leistungsspange

Die Leistungsspange soll Prüfstein und Auszeichnung für junge Menschen sein, die sich schon frühzeitig als Einzelne in eine Gemeinschaft und ihre Ordnung einfügen, in ihr Verantwortung und Pflichten übernehmen und sich zur praktischen Hilfstätigkeit am Mitmenschen vorbereiten. Geprüft werden gute persönliche Haltung, geordnetes und geschlossenes Auftreten, Schnelligkeit, Ausdauer sowie Körperstärke und Körpergewandtheit, ausreichendes feuerwehrtechnisches und allgemeines Wissen und Können. In allen Sparten wird eine erfolgversprechende Gemeinschaftsleistung der Gruppe gefordert, bei welcher der Stärkere dem Schwächeren hilft. Die fünf Übungen: Auslegen einer Schlauchleitung, Staffellauf, Kugelstoßen, Vortragen eines Löschangriffs und Beantwortung von Wissensfragen.