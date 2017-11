Bodenseekreis Landwirte im Bodenseekreis in Not: 468 Anträge auf Frosthilfe

120 Millionen Euro Schaden in der Landwirtschaft haben die Frost-Nächte im April verursacht. Die landesweit zweithöchste Zahl an Anträgen auf Frosthilfe von betroffenen Landwirten kommt aus dem Bodenseekreis, so der grüne Landtagsabgeordnete Martin Hahn.

Bodenseekreis (gup) Landesweit 120 Millionen Euro Schaden habe der April-Frost in der Landwirtschaft verursacht. Diese Summe teilte der grüne Landtagsabgeordnete Martin Hahn mit. Die Schäden seien damit beziffert, nun gehe es um die Frosthilfe für die betroffenen Landwirte. Laut Hahn seien beim Land bis zum Ende der Antragsfrist am 30. Oktober 2466 Anträge auf Frosthilfe eingegangen. Die zweithöchste Anzahl aller Landkreise kam mit 467 Anträgen aus dem Bodenseekreis, mehr seien mit 468 Anträgen nur aus dem Kreis Ortenau eingegangen. „Unsere Landwirte im Bodenseekreis hat der Frost besonders schlimm erwischt“, kommentiert Hahn die Schadensbilanz. Bei einem Beihilfesatz von 50 Prozent käme das Land auf einen Mittelbedarf in Höhe von rund 53 Millionen Euro. „Ich hoffe sehr, dass die Beträge so ausreichend sind, dass gerade auch bei uns am Bodensee kein Landwirt in Existenz bedrohende Zahlungsschwierigkeiten gerät“, so Hahn.