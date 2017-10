Bodenseekreis Landrat Wölfle im Interview über Perspektiven für die Gürtelbahn, schnelles Internet und die Wohnungsnot

Zur politischen Wetterlage im Bodenseekreis nach der Sommerpause spricht Landrat Lothar Wölfle im SÜDKURIER-Interview. Ein Problem bleibt die Unterbringung von Flüchtlingen in Sammelunterkünften durch den Landkreis, weil etliche Gemeinden ihren Pflichten nicht nachkommen.

Herr Wölfle, Sie haben jüngst beklagt, dass der Kreis rund 300 Asylbewerber noch in Sammelunterkünften beherbergen muss, weil zwei Drittel der Kommunen im Kreis nicht genügend Wohnungen bereitstellt. Wie lange hält der Geduldsfaden noch?

Das weiß ich nicht, nützt aber auch nichts. Mein Handwerkszeug ist relativ begrenzt. Solange wir Menschen in den Gemeinschaftsunterkünften haben, die eigentlich durch die Gemeinden in der Anschlussunterbringung beherbergt werden müssten, solange bekommen wir für diese Plätze kein Geld vom Land, weil wir sie nicht mit Personen belegen können, bei denen wir unseren Aufwand erstattet bekommen. Damit haben wir bei unseren Investitionen aber kalkuliert, so dass diese nicht erstatteten Kosten nun am Kreishaushalt hängen bleiben. Das ist leicht auszurechnen: 300 Plätze mal 1300 Euro mal 12 Monate sind gleich 4,7 Millionen Euro. Oder zwei Prozentpunkte Kreisumlage. Die Geschichte hat kommunalpolitischen Sprengstoff, ich weiß. Zwei Drittel erfüllen die Verpflichtung nicht. Und die Bürgermeister, die ihre Pflicht erfüllen, sagen zu Recht, dass sie nicht doppelt zahlen wollen.

Das heißt, dass der Kreis an einer Erhöhung der Kreisumlage faktisch nicht vorbei kommt?

Ich kann noch nicht sagen, was das für den Haushalt 2018 bedeutet. Denn das hängt ja nicht nur von der Unterbringung der Asylbewerber ab, sondern von den Schlüsselzuweisungen des Landes, vom Steueraufkommen insgesamt, den geplanten Investitionen und so weiter. Es kann sein, dass wir durch die Investitionen, die wir jetzt vorhaben, beispielsweise beim Bildungszentrum Markdorf oder beim Straßenbau in Kehlen, ohnehin mehr Geld brauchen.

In fast jeder Gemeinde, in den Städten sowieso, übersteigt die Nachfrage vor allem nach bezahlbarem Wohnraum bei weitem das Angebot. Ist das ein Thema für die Kommunen?

Für mich ist die Wohnraumsituation heute vergleichbar mit der nach dem Krieg. Viele Menschen kommen – nicht nur Flüchtlinge, wir sind ja Zuzugsregion – und es gibt zu wenig Wohnraum. Was hat man damals gemacht? Eine ganze Reihe kommunaler Wohnungsgesellschaften gegründet. Das könnte heute also durchaus ein Thema für die kommunale Seite sein. Aber wir haben zusätzlich das Platzproblem am See und große Naturschutzflächen, die die Gemeinden in ihrer Entwicklungsfähigkeit stark einschränken. Das zentrale Problem sind also fehlende Baugrundstücke, und wenn es die gibt, dann meist nur zu sehr hohen Preisen. Bei einem Wohnungsgipfel vor zwei Jahren entstand die Idee, eine Genossenschaft zu gründen, diese mit einer Million Euro Startkapital auszurüsten, um am Kapitalmarkt agieren zu können. Städte und Gemeinden müssten Grundstücke zur Verfügung stellen. Finanziell scheint das machbar. Bisher sind weder die Städte und Gemeinden noch der Kreistag auf die Idee angesprungen. Ich finde aber, das wäre ein Gedanke, den man vertiefen sollte.

Viele Bürger im Kreisgebiet leben im Vergleich zu Großstädten immer noch im Internet-Steinzeitalter. Jetzt will der Kreis eine Million in die Gründung eines weiteren Zweckverbands investieren. Was versprechen Sie sich davon?

Bisher ist der Ausbau des Breitbandnetzes dem freien Markt überlassen. Das Ergebnis haben Sie geschildert. Infrastruktur ist etwas, das die öffentliche Hand schaffen muss, sonst erreicht man eben nicht, dass die Menschen in diesem Land möglichst gleiche Lebensverhältnisse und Chancen haben, also auch die auf dem Land. Das heißt im Bodenseekreis konkret, dass wir auch in Deggenhausertal, Heiligenberg und in Neukirch Glasfaserleitungen brauchen. Für die privatwirtschaftlichen Unternehmen ist die Erschließung solcher Gebiete mangels Masse aber meistens uninteressant. Deshalb haben wir uns kommunal in Komm.Pakt.Net zusammengeschlossen, weil wir dann für einen Betreiber mit einem entsprechenden Kundenvolumen interessant werden. Aber bevor wir auf die Suche nach einem Betreiber gehen, brauchen wir ein vernünftiges Netz. Da gibt es gut ausgebaute Inseln wie den Stadtkern von Friedrichshafen, aber auch viele weiße Flecken. Was vor allem fehlt, ist die Verknüpfung dieser Netze. Im Verkehr wären das die Kreisstraßen. Spätestens bis März nächsten Jahres soll die Planung für dieses sogenannte Backbone-Netz im Landkreis und das Verteilnetz in den Städten und Gemeinden vorliegen. Bis auf fünf Kommunen macht jetzt schon das Gros der Städte und Gemeinden im Bodenseekreis bei Komm.Pakt.Net mit, um gemeinsam diesen Ausbau zu stemmen.

Und wie lange soll es dann dauern, bis auch der letzte Weiler ans Datennetz angeschlossen ist?

Wenn das jetzt die kommunale Seite in die Hand nimmt, gibt es zuweilen Firmen, die sich das Geschäft dann doch nicht wegnehmen lassen wollen. Dann geht’s mitunter schnell. Wobei: Das Vektoring der Telekom ist sicher nicht die Zukunftslösung. Ich finde es extrem abstrus, dass es Bundesprogramme gibt, die Vektoring unterstützen. Für Dampflokomotiven im ÖPNV gibt es ja auch keine Förderprogramme mehr. Die Telekom soll das auf eigenes Risiko machen, aber nicht mit staatlichem Geld. Ansonsten gibt es bei der Frage nach dem Zeithorizont Erfahrungswerte aus anderen Regionen: Der Schwarzwald-Baar-Kreis oder der Rhein-Neckar-Kreis haben schon vor drei Jahren mit dem kommunalen Netzausbau angefangen. Man rechnet dort mit Bautätigkeiten von zehn Jahren, bis man im letzten Weiler ist.

Verkehrsminister Hermann hat im SÜDKURIER-Interview gesagt, bei Ausbau und Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn sei die Region am Zug. Gefühlsmäßig passiert nichts, täuscht das?

Ich kann den öffentlichen Eindruck ein Stück weit nachvollziehen, aber das täuscht gewaltig. Derzeit geht es um die Kosten-Nutzen-Analyse. Parallel haben wir die Sondersituation, dass die Gemeinden Bodman-Ludwigshafen und Sipplingen keine elektrischen Oberleitungen und Masten wollen, sondern lieber alternative Antriebstechniken. Auch hier laufen Gespräche, da gibt es in der Tat eine Reihe von Firmen, die Interesse gezeigt haben. Da ist also Bewegung drin. Wenn wir die Kosten-Nutzen-Analyse vielleicht bis zum Jahresende haben, geht es konkret an die Planungen und dann um Geld. Insofern liegt der Verkehrsminister richtig, wenn er sagt, die Region ist am Zug.

Aber?

Trotzdem ist auch das Land am Zug. Nach den Erfahrungen mit der Südbahn reden wir bei der Elektrifizierung von einer Größenordnung um die 100 Millionen Euro. Um den Halbstundentakt im langsamen Verkehr neben den schnellen überregionalen Verbindungen hinzukriegen, brauchen wir aber auch zusätzliche Bahngleise, Signalanlagen, Ausweichstellen. Das kostet noch einmal 40 bis 50 Millionen Euro. Wir reden also von zirka 150 Millionen Euro. Das werden zwei Landkreise und ein paar Gemeinden an der Strecke nicht stemmen können, da brauchen wir andere Mittel. Alle Beteiligten sind sich einig, dass das nur über das Bundes-GVFG geht. Eine zwingend nötige Fördervoraussetzung ist eine Aussage des Landes an den Bund, dass man den Raum zwischen Friedrichshafen und Radolfzell als Verdichtungsraum sieht. Darauf warten wir bis heute.

Bei einer Finanzierung aus dem GVFG-Topf müsste sich die Region aber zu 20 Prozent an den Baukosten beteiligen. Das sind bei 150 Millionen Euro eine Stange Geld.

Ja, 30 Millionen sind viel Geld. Aber es ist eine Größenordnung, über die man eher reden kann. Aufgeteilt auf zwei Landkreise, drei große Städte und die anderen Beteiligten sowie über mehrere Jahre – das halte ich für nicht völlig utopisch. Für ein Straßenbauprojekt wie die Südumfahrung Kehlen geben wir ja auch 20 Millionen Euro aus …

Eine Aussprache zur Aquakultur am Bodensee im Juli fand im Kreistag nicht statt, weil ein Antrag der SPD keine Mehrheit fand. Am 11. Oktober steht das Thema erneut auf der Tagesordnung. Wie positionieren Sie sich dazu?

Ich finde es zu kurz gesprungen, wenn man nur über Aquakultur diskutiert und nur Ja oder Nein sagt. Das Problem ist, wie so häufig, ein bisschen vielschichtiger. Ausgangspunkt ist die Tatsache, dass die Fischer am See nicht mehr so viel Fisch fangen, dass sie davon ein ordentliches Auskommen haben und der Bedarf befriedigt werden kann. Beides sind Themen, über die man sich unterhalten muss. Um es klar zu sagen: Diese Schnapsidee, mehr Phosphor in den See zu leiten, ist doch keine Lösung. Das habe ich den Fischern schon vor drei Jahren gesagt, davon sollten sie sich irgendwann verabschieden. Also müssen wir uns andere Lösungen überlegen. Da wird aus meiner Sicht beispielsweise viel zu wenig über das Thema Vermarktung nachgedacht, denn auch am Preis könnte man was tun. Beim Thema Fischzucht ist die Aquakultur eine Möglichkeit, und die geht an Land oder im See. Bei den Netzgehegen wird man abwägen müssen zwischen der Funktion des Sees als Trinkwasserspeicher und Einträgen diverser Stoffe. Man sollte jetzt die Forscher erst einmal arbeiten lassen. Ich würde gern die Untersuchungsergebnisse abwarten und mir dann eine Meinung bilden.

Nach dem Ergebnis der Mediation soll in Kluftern nun keine Entlastungsstraße gebaut werden. Wie stehen Sie dazu und wie geht der Kreis mit diesem Votum um?

Wenn wir solch ein Verfahren machen, müssen wir ergebnisoffen sein und akzeptieren, was da herauskommt. Das ist bis heute meine Haltung. Mal sehen, was der Kreistag jetzt sagen wird. Letztlich hat sich gezeigt, dass die bahnparallele Trasse durch die Hochwasserplanungen obsolet geworden ist. Dass die anderen Trassenvarianten nicht wirklich sinnvoll sind, davon war ich schon vorher überzeugt. Also gibt es keine vernünftige Lösung. Das Ergebnis ist also nachvollziehbar, aber es löst das Problem nicht.

Zur Person

Lothar Wölfe ist seit 2007 Landrat des Bodenseekreises und bis zum Jahr 2023 gewählter Chef der Kreisverwaltung. Der 59-Jährige ist seit 1976 Mitglied der CDU und als Landrat zugleich Verwaltungsratschef der Sparkasse Bodensee und des Zweckverbands Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW). Nach Abitur und Jura-Studium war er bis 1994 als Rechtsanwalt tätig und von 1994 bis 2007 Bürgermeister von Trossingen. Er hat einen Sohn und lebt in Friedrichshafen. (kck)