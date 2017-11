Baden-Württemberg Landrat Lothar Wölfle verteidigt Echt-Bodensee-Card

Trotz aktueller Probleme gab es in der Kreistagssitzung am Mittwochabend keine Diskussion zur Echt-Bodensee-Card. Landrat Lothar Wölfle verteidigte die Gästekarte. Die Karte komme bei den Gästen an, "der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler", so Wölfle an die Adresse jener Gastgeber, die die EBC ablehnen.

Bodenseekreis (kck) Keinen Gesprächsbedarf sahen die Mitglieder des Kreistages bei der Sitzung am Mittwochabend in Sachen Echt-Bodensee-Card (EBC). Landrat Lothar Wölfle ging jedoch bei seiner Haushaltsrede auf die aktuellen Entwicklungen ein, die der elektronischen Gästekarte eine Reihe von Problemen beschert hat. "Eigentlich war alles auf einem guten Weg", erklärte Wölfle, der sich auf eine Umfrage unter 500 Urlaubern im Auftrag der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH (DBT) berief, die die neue Gästekarte im Auftrag des Landkreises und vier weiterer kommunaler Gesellschafter betreibt. Die Karte komme bei den Gästen an, "der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler", so Wölfle an die Adresse jener Gastgeber, die die EBC ablehnen.

Die derzeitige Entwicklung sei hingegen "wenig erfreulich", sprach der Landrat zuerst das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs in Mannheim an, das die Kurtaxe-Satzung von Langenargen für unwirksam erklärte. Es sei "Unfug", dass die EBC nun nicht mehr über die Kurtaxe finanziert werden könne. Nur für den 25-Cent-Anteil des Solidarbeitrags von 1 Euro brauche man eine andere Lösung. "Das ist Arbeit, aber kein Hexenwerk", urteilte Lothar Wölfle, der zudem eine unsaubere Argumentation in Sachen Datenschutz gelesen haben will. Der sei gewährleistet, nur gebe es keine Rechtsgrundlage, die Gastgeber zu verpflichten, eine datenschutzrechtliche Erklärung von ihren Gästen einzufordern. Der Landesdatenschutzbeauftragte Stefan Brink hatte unserer Zeitung gegenüber Ende Oktober erklärt, die Datenschutzbestimmungen für die EBC entsprächen nicht den datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

Die drohende Insolvenz der Geios AG als technischer Dienstleister für die Gästekarte "hat uns gerade noch gefehlt", sagte Wölfle im Kreistag. Er verteidigte das Ausschreibungsverfahren, das "von A bis Z sauber" gelaufen sei. Die Geios AG hatte sich gegen einen Mitbewerber durchgesetzt, weil ihr Angebot viermal günstiger war. Geios-Chef Konstantin Andreas Feustel ist seit 2014 Berater des Landkreises für die EBC. Für die Geios AG wurde nach Aussage des vom Amtsgericht bestellten Gutachters Robert Saam "zur Sicherung des Schuldnervermögens vor nachteiligen Änderungen" die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet.

Als "überraschend erfreulich" wertete der Landrat den einstimmigen Beschluss der Gesellschafter am Dienstag, an der neuen Gästekarte festzuhalten. Ob die DBT dafür noch den offenen Betrag des Kreisdarlehens von 800 000 Euro brauche, wisse er noch nicht. Einzig Roland Biniossek (Linke) forderte von der Kreisverwaltung Informationen darüber an, wie der Fortbestand der DBT gesichert werden soll. Nur im Jahr 2014 habe die Gesellschaft den gesetzlich geforderten Kostendeckungsgrad von mindestens 25 Prozent erreicht.