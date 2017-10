Bodenseekreis Landfrauen bringen mit Geschenke und mahnende Worte

Ein Vortrag im Kreistag macht auf die Situation der Bauern aufmerksam.

"Wir brauchen unsere Bauern. Wir brauchen die Landwirtschaft", erklärte eine Kinderstimme dem Kreistag des Bodenseekreises. Bei ihrem jährlichen und obligatorischen Besuch im Plenarsaal des Landratsamtes hatten die Landfrauen Tettnang einen Imagefilm zur Stärkung der Landwirtschaft mitgebracht, in dem eine Kinderstimme darlegt, warum die Landwirtschaft so wichtig ist. Und auch die Sprecherin der Landfrauen, Antonie Gierer, machte in ihrem Vortrag auf die Situation der Landwirte aufmerksam: "Stirbt unser Bauerntum aus? Ist die Zukunft der Landwirtschaft gesichert, wenn die Landwirte den stetig steigenden Aufgaben und den irgendwann nicht mehr erfüllbaren Bürokratieanforderungen weichen müssen?" Die Gesellschaft brauche Landwirte, machte Gierer klar. "Wir Landwirte sind mit unserer täglichen Arbeit mit Pflanzen und Tieren in direktem Kontakt. Und auch wenn wir nur drei Prozent der Bevölkerung ausmachen, so sind wir Landwirte in den Gemeinden und den Institutionen täglich präsent. Das Leben braucht Landwirte", erklärte sie und fragte: "Sind wir nicht alle dankbar, täglich satt zu werden? Denn unser tägliches Brot gib uns heute und morgen?"

Aufgabe der Landwirte sei es, nachhaltig zu denken und zu erschaffen. "Mit großer Würde und mit Stolz kümmern wir uns um die uns gegebene Schöpfung. Mit Dankbarkeit schauen wir auf das Geleistete zurück", sagte Antonie Gierer weiter. Sie bat den Kreistag: "Denken Sie bei schwierigen Themen auch an die Menschen und an die Familien, die in der Landwirtschaft tätig sind. Nur so bleibt der Landwirt für die Gesellschaft und für unsere wunderschöne Bodenseelandschaft erhalten."

Landrat Lothar Wölfle sagte, dass es gerade in diesem Jahr wichtig sei, auf die Situation der Landwirte einzugehen, hatten diese doch durch den starken Frost herbe Verluste hinnehmen müssen. Wölfle machte deutlich, wie groß die Bandbreite des landwirtschaftlichen Berufs sei und sagte: "Was wäre die Landschaft am Bodensee ohne unsere Landwirte?" Und auch für den Tourismus sei sie wichtig: "Die Apfelblüte zieht viele Menschen an." Abschließend gab's Geschenke: Druckfrische Jahrbücher des Bodenseekreises für die Landfrauen, einen Geschenkkorb für den Landrat und – erstmals – Körbe voll frischer Brote für die Kreisräte. Die griffen beherzt zu.