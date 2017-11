Bodenseekreis Kritik an Rechtsgrundlage der Trägerschaft für das Bildungszentrum Markdorf

Der Kreistag hat den Eckpunkten des Vertrags mit der Stadt Markdorf zur Sanierung des Bildungszentrums mehrheitlich zugestimmt. Dabei gab es sieben Enthaltungen wegen der rechtlichen Grundlage. In dem Vertrag ist vor allem die Kostenaufteilung geregelt.

Die Trägerschaft für das Bildungszentrum Markdorf liegt beim Kreis. 1967 hatte die Stadt Markdorf einen Antrag gestellt, weil sie finanziell überfordert war. Da die Schulbehörde damals feststellte, dass die Schule eine überörtliche Bedeutung habe, war dies möglich. Deshalb trug der Kreis lange Zeit einen großen Teil der Kosten. Die Kostenbeteiligung der Stadt richtet sich nun nach der Zahl der Schüler, die aus Markdorf kommen.

Die Kostenbeteiligung durch den Kreis fanden sieben Kreisräte nicht in Ordnung und enthielten sich – zwei begründeten ihre Enthaltung. Martin Hahn (Grüne) sagte: "Ich halte das für rechtlich schwierig, man hätte jetzt eine Gelegenheit gehabt, diese Geschichte aufzuarbeiten und Klarheit für die Zukunft herzustellen in dem Sinne, dass Regelschulen bei den Kommunen angesiedelt sind. Die Rechtssystematik ist nicht einwandfrei." Es gebe viele Gemeinden mit auswärtigen Schülern, in denen auch nicht dieser Schlüssel gelte. "Und ich bin drum unzufrieden, weil ich meine, wir hätten das jetzt klären müssen für die Zukunft, so leben wir weiter mit einer rechtssystematischen Ausnahme." Roland Biniossek (Linke) sah das wie Hahn: "Ich enthalte mich aus dem gleichen rechtssystematischen Grund." Landrat Lothar Wölfle hielt dagegen: "Wir haben das mit dem Schulgesetz abgeklärt." Dem Landrat war es wichtig, als Zeichen an den Markdorfer Gemeinderat zu betonen, dass sich die sieben Kreisräte wegen der Rechtssituation enthalten und nicht, weil sie nicht hinter dem Bildungszentrum stehen.

Markdorfs Bürgermeister Georg Riedmann, ebenfalls Mitglied des Kreistags, sagte: "Im Gemeinderat Markdorf gab es von allen Fraktionen viel Lob und Dank für die sorgfältige Vorplanung. Die Stadt Markdorf steht ganz konstruktiv in der vereinbarten Art und Weise zukünftig zur Verfügung."