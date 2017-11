Friedrichshafen Kreishandwerkerschaft verleiht Nachwuchsförderpreis

Alexander Braunwarth, Samuel Kolars und Timo Neßler sind die Besten ihres jeweiligen Ausbildungsjahrgangs. Dafür erhielten sie nun den Nachwuchspreis des Handwerks von der Kreishandwerkerschaft Bodenseekreis.

Bodenseekreis (psi) Es sei die schönste Aufgabe im Jahr, den Nachwuchspreis des Handwerks zu vergeben, meinte der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Bodenseekreis, Georg Beetz. Die Preisträger Alexander Braunwarth, Samuel Kolars und Timo Neßler hatten den besten Notenschnitt ihres Ausbildungsjahrgangs. Braunwarth und Kolars dürfen sich über ein Auto freuen, das ihnen dank Sponsoren für ein Jahr zur Verfügung gestellt wird. Neßler wird ein Meisterstipendium bekommen.

Hintergrund des Förderpreises ist es, für den Nachwuchs im Handwerk zu werben und besonderes Talent zu belohnen. Als 2011 das erste Mal der Preis verliehen wurde, hätten viele Handwerksbetriebe über zu wenige Auszubildende geklagt, berichtete Kreishandwerksmeister Christof Binzler. Mittlerweile hätten sich die Zahlen leicht konsolidiert und man könne "von einem Durchschreiten der Talsohle" sprechen, so Binzler. Er freue sich, "wenn ein gesellschaftliches Umdenken stattfindet und das Talent, nicht der Zwang zu Abitur und Studium, wieder stärker in den Fokus rückt". Es könne aber bezüglich des Fachkräftemangels noch keine Entwarnung gegeben werden. Der Kreishandwerksmeister zeigte sich überzeugt, dass es "noch lange kein Überangebot an qualifizierten Handwerkern" geben werde.

Alle Preisträger äußerten sich im anschließenden Gespräch zufrieden mit der Ausbildung. Der Maurer Alexander Braunwarth, Jahrgangsbester, absolvierte die Ausbildung im elterlichen Betrieb. Diesen möchte er perspektivisch auf jeden Fall übernehmen. Zunächst plant er jedoch, andere Betriebe kennenzulernen und vielleicht zu studieren. Zimmermann Samuel Kolars geht vorerst nicht auf Wanderschaft, die traditionelle Walz. Er will erst einmal ein paar Jahre arbeiten. Eine interessante Vita hat Timo Neßler. Er hat zunächst Philosophie studiert, ehe er sich entschloss, Maurer zu werden. Er bereut den Schritt nicht. Er habe die Ausbildung gern gemacht und einen schönen Beruf gewählt, sagte er. Mittlerweile hat er ein Bauingenieur-Fernstudium begonnen. "Man kann nie genug wissen", unterstrich Neßler seinen Antrieb.