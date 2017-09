Bodenseekreis/Heiligenberg Kreishandwerkerschaft Bodenseekreis: 96 neue Gesellen starten in Berufsleben

Die Kreishandwerkerschaft Bodenseekreis hat erstmals eine gemeinsame Lehrabschlussfeier aller Innungen ausgerichtet.

Von Abendkleidern, über Jeans bis zur Zimmermannskluft: Bunt gemischt wie die Lehrberufe war auch die Garderobe der 96 neuen Gesellen der Kreishandwerkerschaft Bodenseekreis bei der gemeinsamen Lehrabschlussfeier im Heiligenberger Sennhof. Zum ersten Mal erhielten Absolventen aller Innungen gemeinsam ihre Gesellenbriefe sowie einzelne Preise und Belobigungen.

Ebenfalls ausgezeichnet wurden die Gewinner des Wettbewerbs „Gute Form 2017“ für ihre gestalteten Gesellenstücke. Den ersten Preis erhielt Reto Huber (Ausbildungsbetrieb Schreinerei Denn, Langenargen). Mit einer feierlichen Zeremonie, musikalisch umrahmt vom Musikverein Wintersulgen, wurden die Gesellen „in die Handwerkerfamilie des Bodenseekreises aufgenommen“, wie Kreishandwerksmeister Christof Binzler in seinem Grußwort sagte.

Er gratulierte zur „ersten genommenen Hürde des Berufslebens, wünschte ihnen, „niemals den Spaß am Beruf zu verlieren“ und dass sie angesichts beruflicher Veränderungen und Neuerungen immer „auf der Höhe der Zeit bleiben“. Er hofft, dass die jungen Gesellen dem „Handwerk treu bleiben“ und mit der Meisterschule in Friedrichshafen hätten sie „die Chance zur Fortbildung vor der Haustür“. Der Präsident der Handwerkskammer Ulm, Joachim Krimmer, gratulierte den „Fachkräften des Handwerks“ und verdeutlichte den jungen Menschen, dass sie „als Botschafter des Handwerks, die Wirtschaftsmacht von nebenan“ seien. Gleichzeitig gab er seiner Hoffnung Ausdruck, dass einige von ihnen sich in Zukunft auch ehrenamtlich in der Handwerkskammer engagieren mögen.

Dabei dankte er auch den ehrenamtlichen Mitgliedern der diesjährigen Prüfungskommissionen. Dem stellvertretenden Bürgermeister Alfred Rock und Günter Gebauer, Obermeister der Elektroinnung, war es eine besondere Ehre, die erste gemeinsame Feier in Heiligenberg ausrichten zu dürfen. Bisher gestaltete jede Innung eine Abschlussfeier für sich. Kreishandwerksmeister Binzler begründete die Änderung mit den unterschiedlichen Abgängerzahlen. So verabschiedeten die Stuckateure einen Auszubildenden, die Metall-Innung drei Metallbauer, das Metzger-Handwerk drei Verkäuferinnen im Nahrungsmittelbereich/Fleischerei. Auch die Kauffrauen im Büromanagement entließen drei Auszubildende. Einen stärkeren Jahrgang konnten sowohl die Bau- als auch die Elektro-Innung mit jeweils 15 neuen Gesellen aufweisen.

Die Zimmerer- (19) und die Friseur- (13) sowie die Schreiner- und Bootsbauer-Innung mit 24 Absolventen waren ebenfalls gut aufgestellt. „Und die Zahlen steigen“, sagte Georg Beetz, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, bei der Übergabe der Gesellenbriefe: 800 Auszubildende lernen zurzeit in 12 500 Handwerksbetrieben im Bodenseekreis, davon knapp 300 im ersten Lehrjahr 2017.