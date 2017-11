Markdorf Kreis-BUND fordert Neuberwertung von Verkehrsprojekten

Mit Blick auf die Klimakonferenz in Bonn fordert der Bund für Umwelt und Naturschutz Bodenseekreis eine Neubewertung der Verkehrsprojekte in der Region. Neue Straßentrassen brächten weiteren Flächenverbrauch mit sich, obwohl im Bodenseekreis so gut wie keine Ausgleichsflächen mehr zur Verfügung stünden. Stattdessen sei der massive Ausbau von Bus- und Bahnverkehr notwendig.

Markdorf – Bei der Klimakonferenz in Bonn hat Bundeskanzlerin Angela Merkel klare Position bezogen. Merkel nannte den Klimawandel eine Schicksalsfrage und die "zentrale Herausforderung der Menschheit", die zum Handeln zwinge. Im Bodenseekreis ist es der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), der Merkels Appell aufgreift. Anknüpfend an die Diskussionen der Klimakonferenz, wird der BUND-Kreisverband demnächst zu einer Neubewertung der Verkehrsprojekte in der Region aufrufen. "Weiterhin allein auf Elektroautos zu setzen, wird in Zukunft nicht ausreichen", zitierte BUND-Verkehrsexperte Frieder Staerke aus seinem Formulierungsentwurf, den er am Mittwochabend bei der Mitgliederversammlung im Markdorfer BUND-Büro vortrug. Ohne eine deutliche Reduktion des Autoverkehrs sei das Klimaziel, den CO2-Ausstoß deutlich zu reduzieren, kaum mehr zu erreichen. Deshalb fordert Staerke den massiven Ausbau des Bus- und Bahnverkehrs sowie der Radwegenetze.

Im selben Zusammenhang wird der BUND-Kreisverband auch den Flächenverbrauch ansprechen, den neue Straßentrassen mit sich bringen. "Auch dieses Problem gilt es zu lösen." Insbesondere im Bodenseekreis, wo so gut wie keine Ausgleichsflächen mehr zur Verfügung stehen – und wo die geplanten Ortsumgehungen, zum Beispiel für Markdorf, sowie die diskutierten neuen Trassen für die B 30 und B 31 mit weiterem Flächenverbrauch verbunden sein würden.

Hier plädiert der BUND ohnehin für den Ausbau der bestehenden Straßen, statt neue in die Landschaft zu legen. Dies auch mit dem Argument, dass zwei- bis dreispurige Strecken durchaus ausreichten. Das tatsächliche Verkehrsaufkommen, selbst in Spitzenzeiten, würde dann immer noch bewältigt, argumentiert Staerke. Mithin seien der "autobahnähnliche Ausbau mit vier plus zwei Spuren" auf der Linie Überlingen-Ravensburg nicht sinnvoll. Bestärkt sehen sich Staerke und die in Markdorf zusammengekommenen BUND-Mitglieder durch die Ergebnisse des Klimaschutz-Szenarios, das das baden-württembergische Verkehrsministerium jüngst vorlegte. In Stuttgart werde auf die Verflechtung des Gesamtverkehrs geblickt, sodass der Ausbau des Bereichs Schiene die Straßen entlasten muss. Diese Sichtweise vermisst Staerke in der Diskussion um die beiden Bundesstraßen im Bodenseekreis. Überhaupt würden hier alte, viel zu hohe Zahlen veranschlagt.

Kritisiert wurde der BUND-Kreisverband von Ralf Kroggel aus Brochenzell: "Was ich vermisse, ist eine klare Stellungnahme des BUND zur Drei-Trassen-Diskussion bei Meckenbeuren." Kroggel erklärte, dass die Befürworter der Westtrasse der B 30 bei ihrer Argumentation gegen die Osttrasse unterschlagen, dass die West-Lösung durch den Brochenzeller Wald führen würde – also noch mehr Bäume gefällt werden müssten. Hier hätte er sich für die Öffentlichkeit eine Klarstellung seitens des BUND gewünscht. Der Kreisverband will dies nun im Zuge seines Appells zu mehr Klimaschutz im Regionalverkehr nachholen. Engelbert Sachs, der Vorsitzende des Kreisverbands, sagte, dass in den Expertengremien, die die Trassenlösungen derzeit abwögen, die schiefen Argumentationen der Westtrassen-Befürworter durchschaut würden.

Der BUND zur B 31-neu

Der BUND-Kreisverband Bodenseekreis wünscht sich eine integrierte Verkehrsplanung für die Region. Bus, Bahn und Radverkehr sollen stärker berücksichtigt werden als bislang, außerdem soll der Flächenverbrauch im Blick behalten werden. Für die B 31 wird so ein Ausbau der bestehenden Trasse und mehr Lärmschutz gefordert. Vom Planungsteam des Tübinger Regierungspräsidiums wünscht sich der Kreisverband weitere Gutachten für einen moderaten Trassenausbau. Diese Gutachten sollen nach Forderung des BUND die künftige Verkehrsentwicklung mitberücksichtigen, die laut BUND im Bodenseekreis weniger expansiv sein soll als bisher angenommen.