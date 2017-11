Bodenseekreis Investitionen: Kreis plant zehn Millionen für Straßen und Radwege ein

Ein Dutzend Baumaßnahmen sind im Jahr 2018 geplant. Die Summen stehen derzeit noch unter Vorbehalt.

Wo investiert der Landkreis wie viel Geld in Straßen und Radwege im kommenden Jahr? Eine Übersicht auf einen Blick bietet die Kreisverwaltung auf ihrer Grafik, die kürzlich parallel zur Einbringung des Haushaltsentwurfs 2018 in den Kreistag herausgegeben wurde. Wichtig dabei: Es sind Stand jetzt die geplanten Vorhaben, denn noch ist der Haushaltsplan im Entwurfsstadium. Die tatsächlichen Ansätze für 2018 seien abhängig von der Entscheidung des Kreistages über den Haushalt 2018. So heißt es im Straßenbauamt des Landkreises auf Anfrage unserer Zeitung. Die CDU-Fraktion habe Prüfaufträge vergeben. Alles also noch offen, zumindest ein wenig. Das sagt auch Landratsamt-Sprecher Robert Schwarz. "Vorbehaltlich der anstehenden Haushaltsberatungen" seien die Zahlen zu lesen. Stand jetzt sind unter anderem folgende Vorhaben geplant:

K 7785 Sanierung Frickingen – Leustetten: Die ist dringend nötig wegen des schlechten Fahrbahnzustandes und der unzureichenden Entwässerung. Die Gesamtkosten liegen bei 1,65 Millionen Euro, denn im Auftrag der Gemeinde wird noch ein Kreisverkehr angelegt. Der Kreis will 100 000 Euro beisteuern. K 7782 Ahausen – Grasbeuren, erster Bauabschnitt: Der Ausbau der Kreisstraße ist nötig wegen der geplanten Erweiterung der Bodensee-Kelterei Widemann in Ahausen. Der Ausbau hängt mit der geplanten Verlegung eines Abschnitts der K 7760 zwischen Ahausen und Buggensegel zusammen, die vorgenommen wird, um dem Unternehmen Platz zu schaffen. Die Gesamtkosten liegen bei einer Million Euro. K 7760 Radweg Ahausen – Buggensegel: Das ist der Radweg zur obigen Baumaßnahme. Der Radweg ist bereits in der Radwegnetzkonzeption des Bodenseekreises enthalten. Der Radweg soll noch in 2018 realisiert werden, die Gesamtkosten liegen bei 300 000 Euro. K 7725 Ersatzneubau der Brücke über die Schussen in Kehlen: Die Brücke über die Schussen muss mittelfristig erneuert werden. In 2018 ist eine erste Planungsrate vorgesehen, der Baubeginn ist für 2021 geplant. Sanierung von Asphaltbelägen: Mit insgesamt 1,3 Millionen Euro will der Landkreis in 2018 schadhafte Fahrbahndecken im ganzen Kreisgebiet sanieren. K 7725 neu Südumfahrung Kehlen: Diese Baumaßnahme ist bereits begonnen. Im kommenden Jahr geht es vor allem um den Bau der Brücke über die Schussen und die Bahnlinie. Die Fertigstellung ist Stand heute auf 2019 vorgesehen. K 7716 Radweg Tannau – Untereisenbach: Diese Baumaßnahme ist im Radverkehrskonzept des Bodenseekreises enthalten, die Stadt Tettnang hat die Planungsleitung. In 2018 sollen die Arbeiten an dem neuen Radweg begonnen werden, der Landkreis beteiligt sich mit rund 300 000 Euro. K 7706 Radweg Mückle – Gießenbrücke: Der vorgesehene Radwegbau im Langenargener Hinterland ist ein 900 Meter langer Lückenschluss und ebenfalls Bestandteil der Radverkehrskonzeption des Bodenseekreises. Im kommenden Jahr soll mit dem Bau begonnen werden, die Gesamtkosten liegen bei rund 600 000 Euro.

Alle Vorhaben spiegeln den aktuellen Planungsstand wider. Allerdings weist der Haushaltsplanentwurf eine Deckungslücke von 9,2 Millionen Euro aus. Um den Haushalt auszugleichen, könnte es also passieren, dass die ein oder andere Investition nochmals geschoben oder abgespeckt wird.

Haushaltsentwurf 2018

Die Kreisverwaltung hat dem Kreistag am 15. November den Entwurf des Haushaltsplanes 2018 vorgelegt. Die Fraktionen haben ihn zur Kenntnis genommen und haben nun Zeit zur Prüfung. In der Dezember-Sitzung folgt die ausführliche Beratung.