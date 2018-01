Bodenseekreis Immer mehr Prüfungen zur Fahreignung

Rund 1000 Anfragen zur Fahrtüchtigkeit im Bodenseekreis gab es im Jahr 2017. Häufigster Grund für einen Führerscheinentzug ist der Konsum von Drogen wie Cannabis.

Die Teilnahme am Straßenverkehr verlangt von jedem Beteiligten ein hohes Maß an Konzentration. Autofahrer, Motorradfahrer und jeder weitere Kraftfahrzeugführer trägt dabei selbst die Verantwortung für den Betrieb seines Fahrzeuges und muss sicherstellen, dass er für die Führung geeignet ist. Nur dann können Verkehrsteilnehmer in einer gefährlichen Situation richtig und rechtzeitig reagieren. Bestimmte Erkrankungen wie Demenz, Epilepsie und Psychosen oder Beeinträchtigungen wie eingeschränktes Seh- und Hörvermögen, Behinderungen in den Bewegungsabläufen und starke Tagesschläfrigkeit können allerdings dazu führen, dass eine Überprüfung der Fahreignung angeordnet wird.

Auch wer unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt wird, ist nicht in der Lage, sein Kraftfahrzeug sicher zu führen. Im Bodenseekreis ist das der am häufigsten auftretende Grund, weshalb Führerscheine entzogen werden. Wie Nadine Larisch, Pressereferentin des Landratsamts Bodenseekreis, auf Anfrage dieser Zeitung erklärt, werden die meisten Führerscheine wegen dem Konsum von Cannabis oder härteren Drogen entzogen. „Geeignet sind Fahrerlaubnisinhaber dann, wenn sie die notwendigen körperlichen und geistigen Anforderungen erfüllen sowie wenn sie nicht erheblich oder wiederholt gegen verkehrsrechtliche Vorschriften oder gegen Strafgesetze verstoßen haben“, so Larisch.

Bevor ein Verkehrsteilnehmer seine Fahrerlaubnis verliert, kann die Behörde eine Überprüfung der Fahrtauglichkeit anordnen. „In manchen Fällen kann diese auch zwingend vorgeschrieben werden“, sagt Nadine Larisch. Führe die Bewertung der Hinweise nicht zum Bedenken an der Fahreignung, gibt es keine Überprüfung. Bestehe jedoch begründeter Verdacht, kann die Behörde ein ärztliches oder psychologisches Gutachten sowie eine Fahrprobe anordnen. Ein solches Gutachten muss in der Regel von einem Facharzt erstellt werden. Neben einer Untersuchung gehört auch ein Gespräch dazu, indem der Arzt mit dem Betroffenen über seine Einschränkungen spricht. In manchen Fällen ergebe sich die Nichteignung bereits aus dem Verstoß, so Larisch. Zum Beispiel, wenn ein Führerscheininhaber gelegentlich Cannabis konsumiert und mit einem Kraftfahrzeug am Straßenverkehr teilnimmt. In solchen Fällen sei ein Verzicht auf die Fahrerlaubnis oder eine Entziehung ohne vorherige Überprüfung möglich.

Insgesamt 959 Polizeiberichte mit Hinweisen auf die fragwürdige Verkehrstüchtigkeit von Personen sowie 170 Mitteilungen aus Flensburg sind im Jahr 2017 beim Landratsamt Bodenseekreis eingegangen. Die Zahlen dieser Benachrichtigungen an die Führerscheinstelle steigt an. Im Jahr 2016 waren es 115 Fälle weniger. Von den im vergangenen Jahr mehr als 1000 abgegebenen Hinweisen ist es etwa 160 Mal zum (unbefristeten) Entzug des Führerscheins gekommen. Rund 100 Mal haben Verkehrsteilnehmer freiwillig auf ihre Fahrerlaubnis verzichtet.

Hinweise auf verdächtige Personen erhält die Fahrerlaubnisbehörde durch Mitteillungen der Polizei, Bußgeldbehörden, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder dem Kraftfahrtbundesamt Flensburg über anhängige oder abgeschlossene Verfahren wegen Verstößen gegen verkehrs- oder strafrechtliche Bestimmungen. „Wir schreiben Berichte, wenn wir meinen, dass Personen nicht mehr in der Lage sind, ihr Fahrzeug sicher zu führen. Das ist etwa dann der Fall, wenn jemand bei Alkoholkontrollen oder Unfällen auffällt“, sagt Markus Sauter, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz.

Entzug – und dann?

Ab dem Zeitpunkt, an dem der Führerschein entzogen wurde, gilt eine Sperrfrist von durchschnittlich neun bis elf Monaten. Ist der Zeitraum abgelaufen, bekommen Betroffene ihren Führerschein jedoch nicht automatisch wieder ausgehändigt. Stattdessen müssen sie eine Neuerteilung beantragen. Anschließend prüft die Behörde einige Faktoren. Stellt die Fahrerlaubnisbehörde fest, dass der Betroffene nicht mehr in der Lage ist, eine Fahrerlaubnis zu besitzen, muss dieser nach Paragraf 20, Absatz 2, der Fahrerlaubnis-Verordnung, erneut eine Fahrerlaubnisprüfung ablegen. Überschreitet die Sperrfrist den Zeitrahmen von zwei Jahren, muss sowohl die theoretische als auch die praktische Führerscheinprüfung in jedem Fall nochmals gemacht werden. (lip)