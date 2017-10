Bodenseekreis "Ich bin in erster Linie Poet": Konstantin Wecker kommt nach Friedrichshafen

Liedermacher Konstantin Wecker gastiert am 26. Oktober in Friedrichshafen. Im Vorfeld des Konzerts sprach der SÜDKURIER mit ihm über seine Musik, das Alter und die Wichtigkeit, zu rebellieren.

Herr Wecker, Sie singen am 26. Oktober in Friedrichshafen. Wie gut kennen Sie die Region?

Sehr gut. Ich bin seit 50 Jahren unterwegs und immer wieder am Bodensee. Und ich muss sagen sehr gerne, denn die Region ist wunderschön und vom Wetter gesegnet. Vor allem Radolfzell gefällt mir sehr gut. Dort spiele ich ja seit Jahrzehnten.

Was gefällt Ihnen besonders daran?

Dass ich immer wieder Leute aus der Friedenbewegung treffe, die sich gegen die gebündelte Ansammlung von Waffenherstellern in der Region stellen. Es ist erstaunlich, dass sie sich regelrecht um die Bodenseeregion reißen. Wahrscheinlich sind sie immer da, wo es schön ist.

Haben Sie einen Lieblingsplatz am See?

Oh ja. Ich liebe das Hermann-Hesse-Haus in Gaienhofen. Das liegt natürlich auch daran, dassich ein großer Hesse-Verehrer bin.

Auf was können sich die Besucher bei den Konzerten auf Ihrer Geburtstagstour freuen?

Auf ein Jubiläumsprogramm im schönsten Sinn des Wortes. Ich schreite durch die letzten fünf Jahrzehnte mit einer unglaublich einfühlsamen Band mit fünf Multi-Instrumentalisten. Deshalb können wir von zärtlich-klassisch bis rockig alles bieten, was auch mein Schaffen ausdrückt und darstellt. Es ist eine wahre Freude, mit solchen Musikern unterwegs zu sein.

Am 1. Juni wurden Sie 70 Jahre alt. Haben Sie groß gefeiert?

Nein, ich habe mit Konzerten gefeiert. Ich habe am 1. Juni im Zirkus Krone in München gespielt. Ich habe dort fünf Konzerte in Folge gegeben, was ich noch nie gemacht habe. Da kamen insgesamt 10 000 Leute. Es war mir hundert Mal lieber, dass ich fünf Mal gespielt habe und nicht einmal in der Olympiahalle. Ich finde es toll, wenn ich meinem Publikum nahe bin, durch die Reihen gehen und quasi jeden einzeln begrüßen kann.

War es schwer, die 70 anzunehmen?

Nein, überhaupt nicht. Mit 50 und 60 hatte ich ein großes Problem, aber jetzt ist es halt so, man weiß, dass man alt ist. Und man beginnt es, einfach anzunehmen. Ich glaube, dass es einem die Gesellschaft schlichtweg schwer macht.

Inwiefern?

Die Gesellschaft verdient sehr viel Geld am Jugendwahn, das ist schade. Es gab auch Gesellschaftsformen, in denen das Alter sehr viel mehr ins Leben integriert war. Heute ist es so, dass, wenn man alt ist, viele versuchen, entweder unglaublich jung zu wirken oder sich die Kugel geben. Das kann es doch nicht sein. Das finde ich schade, denn das Alter hat auch sehr viele schöne Seiten.

Welche denn?

Man muss beispielsweise nicht mehr überall dabei sein und nicht immer und überall der Schönste und Beste sein. Wobei nicht alle Gockeleien aufhören, aber die meisten (lacht).

Zu Ihrem Geburtstag haben Sie das Studioalbum „Poesie und Widerstand“ mit vielen Gastmusikern veröffentlicht. Haben Sie sich damit selbst ein Geschenk gemacht?

Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir die Lieder rausgesucht, die ich am liebsten spiele und so eine CD eingespielt, die ich auf die Bühne fast so wiedergebe. Es war eine Freude, dass auch viele Freunde dabei mitgewirkt haben.

Sie werden beschrieben als Sänger, Komponist, Autor und Schauspieler. Was gefällt Ihnen persönlich am besten?

Ich bin in erster Linie Poet. So habe ich mich immer gesehen. Ich bin eigentlich ein Dichter, der seine Gedichte vertont. Ich bin ein leidenschaftlicher Musiker, was man in meinen Konzerten merkt. Aber es geht mir in erster Linie um die Worte. Ich habe schon als 18-Jähriger davon geträumt, meine Gedichte unter die Leute zu bringen. Und das geht am besten, wenn man sie singt. Da wird man einfach mehr gehört.

Mit welcher Motivation gehen Sie heute auf die Bühne?

Ich habe eine große Freude mit Menschen zusammenzusein, die ich ermutigen kann. Das ist vielleicht das Wichtigste, was wir momentan brauchen, denn die heutige Zeit ist politisch sehr gefährlich. Die Leute in meinem Publikum haben sicherlich nicht die gleiche Meinung, aber sicherlich die gleiche Sehnsucht.

Und die wäre?

Es ist die Leidenschaft nach einer empathischen und grenzenlosen Welt. Neulich kam eine Frau zu mir und sagte: Bei Ihnen darf ich endlich mal drei Stunden ein Gutmensch sein. Zuhause darf ich es schon nicht mehr. Das ist schon sehr bezeichnend und zeigt, dass es einen tiefen Spalt durch unsere Gesellschaft gibt.

Das heißt, Sie treffen Gleichgesinnte auf Ihren Konzerten?

Sicher. Es sind Leute, die sich nach wie vor dazu bekennen, dass wir keine Obergrenzen schaffen müssen. Und Menschen, denen wir im Endeffekt durch unseren Wohlstand und unsere Politik ein Leid angetan haben, auch noch verwehren, zu uns zu kommen, um bei uns um Hilfe zu ersuchen. Da bin ich nach wie vor unglaublich stur. Genau das merke ich auch bei meinem Publikum. Und ich bin froh, dass es noch ganz viele gibt, die so denken und sich nicht dem Diskurs der AfD unterordnen, wie alle Parteien auch, was ich für eine Katastrophe halte. Man hat seinen eigenen Diskurs zu führen und sich nicht nach irgendwelchen rechtsradikalen Vollidioten zu richten. Wir wollen weiter eine offene und eine grenzenlose Welt. Dass es so viele Menschen gibt, die auch so denken, ermutigt auch mich.

Mit dem Namen Konstantin Wecker verbinden viele den Rebell und Revoluzzer. Ist er das immer noch?

Ja klar, mehr denn je – und das ist auch notwendig. Eigentlich sollten wir alle rebellisch bleiben, egal, was wir tun. Wir müssen revoluzzen gegen unsere eigene Trägheit, gegen die eigene Verspießerung gegen das eigene Sattwerden. Das gilt nicht weltpolitisch, sondern für jeden Einzelnen.

Fragen: Reiner Jäckle

Zur Person Konstantin Wecker feierte in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag und gilt als einer der ganz großen deutschen Liedermacher. Schon sehr früh begann er zu musizieren. Er ist Sänger, Komponist, aber auch Autor und Schauspieler. Selbst Filmmusiken hat er schon geschrieben. Er brach die Schulausbildung ab und zog früh von Zuhause aus. Mit 18 Jahren stahl er die Kasse der Riemer Rennbahn und wollte als Pirat durchbrennen. Dieses Vorhaben endete allerdings in seinem ersten Gefängnisaufenthalt in Stammheim. In den 1970ern sang er bereits gegen die bürgerliche Moral an. Mitte der 1990er Jahre verfiel er der Drogensucht, die ihn zum zweiten Mal für etwa zwei Wochen ins Gefängnis brachte. Er wurde 2000 zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Konstantin Wecker ist schon immer politisch sehr engagiert. Er unterstützte mehrere Friedensbewegungen, war aber nie Mitglied in einer Partei. Am Donnerstag, 26. Oktober, gastiert der Liedermacher um 20 Uhr im Friedrichshafener Graf-Zeppelin-Haus. Tickets im Internet: ticket.suedkurier.de

Konstantin Wecker über sein erstes Konzert, seine Gefängnisaufenthalte und die Revolution

Stimmt es, dass Ihre ersten Konzerte teilweise vor gerade einmal 13 Zuschauern stattfanden?

Ja, natürlich. Das war jahrelang so. Selbst bei meinem ersten Konzert in der Lach- und Schießgesellschaft in München waren nur 40 Leute. Ich fand das damals grandios. Ich habe auch gar nicht von viel mehr geträumt und schon gar nicht von Hallen und Stadien. Das passt auch gar nicht so zu meinen Liedern.

Ihr Live-Album von 2012 hat den Titel „Wut und Zärtlichkeit“. Sind das immer noch Charakterzüge von Ihnen?

Ja. Ich kam auf den Titel erst, als ich dieses Lied geschrieben hatte. Bis dahin dachte ich, ich müsse mich doch eher zu einem zärtlichen und liebenden Menschen entwickeln. Bis ich durch das Lied darauf gekommen bin, dass beides zusammen passt. Es ist ein Geschenk, die Wut anzunehmen. Man muss dankbar sein, dass man sich ärgert, dass man sich aufregt. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht aus der Wut heraus handeln. Aber eine Wut, eine Empörung ist notwendig. Ich muss mich empören dürfen, dass Nazis im Bundestag sitzen. Aber wir müssen auch die Zärtlichkeit besitzen, zu verstehen, warum beispielsweise viele Menschen eine sogenannte Protestwahl gemacht haben.

Sie fordern in Ihren Konzerten nach wie vor eine Revolution. Inwiefern?

Ich nenne es eine Revolution der Zärtlichkeit und des Mitgefühls. Das ist unbedingt notwendig, denn wir leben in einer Welt, in der wir erzogen wurden, immer mehr ausschließlich Leistungsinteressen und den Gesetzen des Marktes zu dienen. Wir brauchen eine Revolution gegen dieses Denken. Ich bin in meinem Denken schon immer ein Anarchist gewesen und je älter ich werde, desto anarchistischer werde ich. Warum soll ich jemandem gehorchen? Ich will gerne einem Rat folgen, aber sicherlich nicht gehorchen.

Sie haben 2003 ein sehr erfolgreiches Konzert zusammen mit Reinhard Mey und Hannes Wader gegeben. Kommen die größten Liedermacher Deutschlands wieder einmal zusammen auf die Bühne?

Ich denke nicht. Hannes Wader wird im November sein letztes Konzert in Berlin geben und Reinhard May hat seine eigenen Pläne. Ich denke, das war es. Es ist schade, aber so ist es einfach. Es war ein tolles Konzert zum 60. Geburtstag von Hannes Wader in Bielefeld. Ich schätze beide wirklich sehr.

Sie haben eine bewegte Vergangenheit – inklusive zwei Aufenthalte im Gefängnis Stadelheim. Das erste Mal saßen Sie bereits mit 18 Jahren ein. Wie prägend waren diese für Ihre Karriere?

Am prägensten war der erste Aufenthalt. Allerdings für mein Leben. Da habe ich erkannt, dass es mehr gibt, als das, was man sich als 17-Jähriger unter Freiheit vorstellt. Plötzlich habe ich in der Unfreiheit eine geistige Freiheit kennengelernt. Das war unglaublich spannend, das zu erleben. Nichts hat mich wohl mehr geprägt als dieser erste Knast-Aufenthalt. Der zweite war ja nur ganz kurz. Da war es völlig anders. Da hat das Gefängnis quasi mein Leben gerettet.