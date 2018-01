Bodenseekreis Hohes Armutsrisiko bei Scheidungskindern

Scheidngskinder werden mit viel höherer Wahrscheinlichkeit arm sein als Kinder, deren Eltern zusammen bleiben. Das gilt auch für den Bodenseekreis.

Vater, Mutter, Kind – dieses Spiel mögen vor allem kleine Kinder. Wenn diese Basis in der Realität zerbricht, wird es auch für Kinder schwierig. "Für Kinder ist es das Wichtigste, Papa und Mama lieb haben zu dürfen – ohne ein schlechtes Gewissen", sagt Josefa Gitschier von der psychologischen Beratungsstelle des Caritasverbands Linzgau. Das zuzulassen ist nicht einfach, wenn die Eltern mitten in einer Trennung stehen. Gitschier hilft Paaren, jenseits der zerrütteten Zweierbeziehung eine "Elternebene" zu finden. Eine ihrer goldenen Regeln lautet: nicht vor den Kindern streiten.

Dazu kommt: Diese Kinder werden mit viel höherer Wahrscheinlichkeit arm sein als Kinder, deren Eltern zusammen bleiben. "Das gilt auch für den Bodenseekreis", sagt Petra Demmer, Geschäftsführerin des Caritasverbands Linzgau und der Kinderstiftung Bodensee. Vor allem die hohen Wohnungspreise treiben die Kosten der Trennung. "Selbst bei zwei mittleren Einkommen ist die Finanzierung von zwei Wohnungen, in denen Kinder schlafen können, schwierig", sagt Stephanie Morath, die für die Kinderstiftung und die katholische Schwangerschaftsberatung arbeitet. Oft übernimmt ein Elternteil die Haupterziehungsarbeit. Bleibt dann der Unterhalt aus, kommt es schnell zu akuten Notsituationen. "Im schlimmsten Fall wird der Unterhalt im Streit als Druckmittel eingesetzt", sagt ihre Kollegin Christine Mezger. Zwar kann die Familie einen Unterhaltsvorschuss beim Landratsamt beantragen. Aber bis der bewilligt ist, kann es dauern.

Die Dienste der Caritas helfen auf verschiedenen Ebenen vor allem mit Beratung und Unterstützung. "Wir bieten einen neutralen Raum, wir geben Zeit, sich neu zu sortieren", sagt Morath. Ihre Kolleginnen und sie kennen Hilfsangebote, helfen Anträge auszufüllen oder rufen bei Behörden oder beim Jobcenter an.

"Arm sein in einer reichen Umgebung ist schwieriger, als wenn die Hälfte der Klasse von Hartz IV lebt", sagt Claudia Eisenmann, Einsatzleiterin der Familienpflege: Das einzige Kind in der Klasse zu sein, das statt Markenpullovern die alten vom Bruder trägt, ist peinlich. Auf Klassenausflüge oder Discogänge nicht mitgehen zu können, macht einsam. Dazu kommt die Scham. "Mama, geh heute bitte nicht in den Tafelladen einkaufen. Wir machen einen Klassenausflug dorthin", habe eine Tochter ihre Mutter schon gebeten, weiß Andrea Lohmüller vom Caritas-Sozialdienst.

Jobcenter und Arbeitsagentur unterstützen Alleinerziehende bei der Jobsuche durch Übernahme von Bewerbungs- und Fahrtkosten oder Beratung und Begleitung bei Wiedereinstieg oder Weiterbildung. "Aus unserer Erfahrung bieten viele Unternehmen flexible Arbeitszeitmodelle, die sich mit der Lebenssituation Alleinerziehender vereinbaren lassen. Dies klappt nicht in allen Berufen und allen Bereichen, aber der Arbeitsmarkt in der Region sucht dringend gut ausgebildete Fachkräfte", sagt Walter Nägele, Pressesprecher der Agentur für Arbeit in Konstanz.

Auf manche Lebenssituationen hat das bisherige System keine Antwort: Wenn ein Kind zu 60 Prozent bei der Mutter und zu 40 Prozent beim Vater lebt, steht der Mutter der Unterhalt zu, auch wenn der Vater fast die Hälfte des Lebensunterhalts der Kinder zahlt. Mütter, die mit einem kleinen Erwerbseinkommen die Familie über Wasser halten, können weder das Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung noch den Überlinger Sozialpass oder sonstige Hilfen beantragen. "Die haben am Ende weniger als Familien, die Sozialleistungen bekommen", sagt Mezger.

Fehlt Geld für Kleidung oder Möbel, können Familien sich an die Kinderstiftung Bodensee wenden. Sie stellt Gutscheine aus, mit denen die Betroffenen im "fairkauf" oder in den Kleiderläden des DRK einkaufen können. "Wir sind eine treuhänderische Stiftung, jeder Cent, der für uns gespendet wird, kommt bei den Kindern an", sagt Nicole Dodek, Fachleiterin der Kinderstiftung. 442 Kinder hat sie im vergangenen Jahr unterstützt. Die Kinderstiftung organisiert auch Bildungs-, Sport- und Musikangebote. "Wenn eine Mutter nicht weiß, was sie auf den Tisch bringen soll, haben solche Dinge oft weniger Priorität", sagt Dodek.

Scheidungen

2016 wurden in Deutschland 162 397 Ehen geschieden, 0,6 Prozent weniger als im Vorjahr. Von der Scheidung ihrer Eltern waren knapp 132 000 Kinder unter 18 Jahren betroffen. Der Scheidungsquotient (Scheidungen eines Jahres mal 1000, geteilt durch die Ehepaare am Ende des Vorjahrs) lag bundesweit bei 9,0. In Baden-Württemberg liegt er mit 8,0 bei 19 664 Scheidungen etwas niedriger. Im Bodenseekreis wurden 2016 insgesamt 385 Ehen geschieden, 325 Kinder waren betroffen.

484 000 Kinder lebten in Baden-Württemberg 2016 bei nur einem Elternteil, das waren 17,7 Prozent. Das durchschnittliche monatliche Nettoeinkommen Alleinerziehender betrug 2146 Euro, im Vergleich zu 3759 Euro in allen Lebensformen mit Kindern. Fast die Hälfte der Alleinerziehenden und ihrer Kinder war armutsgefährdet. Im Bodenseekreis erhob das Jobcenter im Landratsamt für das Projekt "Unterstützungsnetz für Alleinerziehende im Bodenseekreis" bis 2013 Daten über die Einkommenssituation Alleinerziehender: 64 Prozent von ihnen erhielten Arbeitslosgengeld zwei, 55 Prozent bekamen Unterhaltszahlungen vom Ex-Partner, 30 Prozent hatten ein eigenes Erwerbseinkommen.