Bodenseekreis Hantavirus ist immer noch gefährlich

Das Hantavirus verbreitet sich im Bodenseekreis überdurchschnittlich. Seit 22. September gibt es eine Beratungshotline des Gesundheitsamts (0800 1111 841).

Bodenseekreis (lip) Die Zahl der Hantavirus-Infektionen steigt in Baden-Württemberg an. Wie die Krankenkasse DAK-Gesundheit in einer Mitteilung bekannt gibt, wurden seit Jahresbeginn 689 Fälle solcher Infektionen gezählt. Allein in den vergangenen vier Monaten seien 73 Prozent der Fälle gemeldet worden. Dieser Trend ist auch am Bodenseekreis zu erkennen. "Wir haben seit Januar insgesamt 91 Fälle gemeldet bekommen", sagt Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamtes Bodenseekreis, auf Nachfrage des SÜDKURIER. Der Zeitraum von Mai bis August fällt mit 80 Virusinfektionen und somit etwa 88 Prozent überdurchschnittlich ins Gewicht.

Rötelmaus als Überträger

Das Krankheitsbild der Infektionen mit dem Hantavirus gleicht in leichten Fällen dem einer Grippe: Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen sind Folgen, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes Bodenseekreis. In schweren Fällen der Krankheit kann es zu Nierenversagen kommen. Infektionsgefährdet sind besonders Menschen, deren Lebens- und Arbeitsbedingungen einen Kontakt zu infizierten Nagetieren und deren Exkrementen begünstigen oder die in direktem Kontakt mit dem Virus stehen. Das können beispielsweise Waldarbeiter, Beschäftigte in der Landwirtschaft und Laborpersonal sein. Diese Personengruppen sollten besonders über Übertragungswege und Schutzmaßnahmen informiert sein. Als wichtigster Überträger des Hantavirus gilt die Rötelmaus. Wegen einer Buchenvollmast lagen im Herbst vergangenen Jahres optimale Nahrungsbedingungen für die Wühlmaus vor. Die Viren werden mit dem Kot des Tieres sowie dem Urin ausgeschieden. Ist er einmal ausgesondert, bleibt der Virus über Monate hinweg ansteckend. Wenn erregerhaltiger Staub aufgewirbelt und eingeatmet wird, ist über die Schleimhäute eine Ansteckung möglich.

Mit Blick auf aktuelle Zahlen im Bundesland hat die DAK seit 22. September eine Beratungshotline geschaltet. Per Telefon beraten Ärzte und Hygienefachleute über die Gefahren einer Infektion und notwendige Hygienemaßnahmen. Serviceangebot unter der kostenlosen Rufnummer 0800 1111 841