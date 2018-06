Bodenseekreis Handwerk wird für Abiturienten immer attraktiver

Mehr Abiturienten entscheiden sich für eine Ausbildung. Der Bedarf ist trotz Wachstum immer noch nicht gedeckt.

Immer mehr Abiturienten gehen nach dem Schulabschluss in eine berufliche Ausbildung. Das teilt die Handwerkskammer Ulm, die auch für den Bodenseekreis zuständig ist, mit. Demnach stieg die Quote in vier Jahren von 6,9 auf 16,04 Prozent. Laut der Handwerkskammer ein Höchststand seit der Erfassung der Quote. Auch insgesamt hat die Handwerkskammer ein Ausbildungsplus über 2,1 Prozent verzeichnet.

„Wir sehen, dass viele Schülerinnen und Schüler nach dem Abitur genug von trockener Theorie haben", erklärt Tobias Mehlich, Geschäftsführer der Handwerkskammer. Die handwerklichen Berufe schon in den Gymnasien vorzustellen, habe unter anderem zu diesen Zahlen geführt. "Wir brauchen auch die Besten für Führungsaufgaben und Betriebsübernahmen", sagt Mehlich. So lag der Ausbildungsstand Ende Mai im Bodenseekreis bei 135 neuen Lehrverträgen. Zum Vergleich: Für das gesamte Jahr 2017 zählte die Handwerkskammer im Bodenseekreis 358 Einsteiger. Insgesamt waren es im Gebiet der Handwerkskammer Ulm 3075 Neueinsteiger.

Die Abiturientenquote im Bodenseekreis von 17,04 Prozent wird dabei nur noch vom Stadtgebiet Ulm (19,59 Prozent) und dem Alb-Donau-Kreis (20,41 Prozent) übertroffen. Besonders beliebt seien laut der Handwerkskammer die Berufe Zimmerer und Kraftfahrzeugmechatroniker. Auch Schreiner, Elektroniker und Anlagenmechaniker befinden sich auf den vorderen Plätzen. Ein zusätzlicher Anreiz sei es, dass Abiturienten bei guten Leistungen die Lehrzeit verkürzen können.

Davon hält Martin Stengele, Obermeister der Schreiner- und Bootsbauer-Innung, allerdings nichts. "Die Abiturienten schaffen das in der Regel, wenn die Lehrzeit von drei auf zwei Jahre verkürzt wird. Ihnen fehlt dann aber die Praxis", sagt der Obermeister. Einige würden den Weg über eine Schreinerlehre nutzen, um danach etwa ein Architekturstudium zu beginnen. "Viele haben die Durchgängigkeit erkannt: Wer eine Ausbildung macht, kann auf der gesammelten Praxiserfahrung aufbauen", erklärt Christof Binzler, Kreishandwerksmeister aus Kressbronn. "Karriere mit Lehre" sei das Motto, mit dem die Handwerker auf diesen Umstand aufmerksam machen wollen. "Außerdem gehen wir mit unserer Werbung aktiv auf Jugendliche zu und bieten verstärkt Praktika an", sagt Binzler.

Markus Schmid, stellvertretender Obermeister der Elektro-Innung Bodenseekreis, hat noch eine andere Gruppe Auszubildender im Blick: Die Studienabbrecher. "Viele wurden von ihren Schulen zum Studium gedrängt, obwohl sie das gar nicht wollten", sagt Schmid. Die Handwerker freuen sich: "Diese Gruppe bringt viel Grundwissen und Motivation mit. Wir sind mit diesen Auszubildenden sehr zufrieden", sagt der stellvertretende Obermeister. Dennoch gibt es unbesetzte Stellen. "Um uns steht es aber nicht so schlecht wie um die Metzger oder Bäcker", meint Schmid. Bestätigen kann dies Judith Sauter aus Friedrichshafen, stellvertretende Obermeisterin der Bäcker-Innung: "Wir suchen in unserem Betrieb schon gar nicht mehr nach Auszubildenden."