Bodenseekreis Grünen kommen Umweltthemen in Berlin zu kurz

Die Mitglieder des Kreisverbands von Bündnis 90/Die Grünen beschäftigen sich in ihrer Versammlung mit dem Koalitionsvertrag und dem Krach um die Wahlrechtsreform.

Friedrichshafen (rac) Die aktuelle politische Lage war Schwerpunkt bei der Versammlung des Kreisverbands Bündnis 90/Die Grünen Bodenseekreis in Friedrichshafen. "Aktuelle Umfragen zeigen, dass Grün in Baden-Württemberg deutlich vor Schwarz steht. Und das soll auch so bleiben", sagte Kreisvorsitzender Markus Böhlen.

Finn Hoehne, Mitglied im Kreisvorstand und Praktikant beim Landtagsabgeordneten Martin Hahn, äußerte sich zum Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD. "Die Themen Umwelt und Klima kommen erst an elfter Stelle und machen gerade mal sieben von 177 Seiten aus", bemängelte er. Keine Einschränkungen gebe es beim geplanten Atomausstieg bis 2022. Außerdem wolle die Bundesregierung mehr für den europaweiten Atomausstieg werben. Matthias Klemm kritisierte, dass die GroKo nichts unternommen habe, um die Klimaziele des Pariser Abkommens zügig umzusetzen. Ralf Lattner stieß auf, dass es zum Thema Luftreinhaltung gerade mal zwei Zeilen gibt. "Hier sollte die Regierung den Mut haben, klar Kante zu zeigen und nicht nur Marionette der Unternehmen sein." Andrea Rehm sieht den Koalitionsvertrag als einen Versuch, die Demokratie zu retten. "Ich sehe ihn nicht ganz so negativ."

Der Krach um die Wahlrechtsreform auf Landesebene zur Steigerung des Frauenanteils im Landtag war weiterer Diskussionspunkt. Aktuell sind nur 25 Prozent der Abgeordneten weiblich. "Es scheint so, dass die Grünen für die Änderung sind und die Union dagegen", sagte Hoehne. Hahn habe aber von einem differenzierten Stimmungsbild innerhalb der Partei berichtet. Der Landtagsabgeordnete selbst befürworte die bisherige Lösung. Seine Argumente: es sei basisdemokratischer und bei der Veränderung hin zum Listenwahlrecht würden die großen Wahlkreise auf Kosten der kleinen gestärkt. Hahn halte den Einzug in den Landtag aufgrund eines guten Ergebnisses im eigenen Wahlkreis für besser, berichtete sein Praktikant. Andrea Rehm fand klare Worte: "Die Änderung des Wahlrechts wurde 2016 im Koalitionsvertrag vereinbart und es ist ein Hammer, dass es jetzt wieder diskutiert wird."

Zur Landesdelegiertenkonferenz am 5. Mai in Leinfelden-Echterdingen fahren Sabine Witzigmann, Finn Hoehne, Sophia Topp und Klaus Bäuerle. Ersatzdelegierter ist Markus Böhlen, Nachrücker Matthias Klemm. Der nächste Termin für die Grünen und alle Interessierten ist am Donnerstag, 8. März. Im Gasthaus "Apfelblüte" in Salem-Neufrach spricht Agnieszka Brugger, Mitglied im Verteidigungsausschuss des Bundestags, zum Thema "Friedenspolitik in unfriedlichen Zeiten".