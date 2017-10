Friedrichshafen Grüne blicken auf aktiven Wahlkampf zurück  und in die Zukunft

Dass Markus Böhlen trotz eines guten Ergebnisses nicht in den Bundestag einzog, habe ihn am Montag nach der Wahl traurig gemacht – aber nur kurz. Bei der ersten Mitgliederversammlung nach der Wahl gab es viel Dank und Komplimente, aber auch die künftige Agenda zur Kommunalwahl 2019 und sozialen Medien.

Der Kreisverband Bodenseekreis von Bündnis 90/Die Grünen hat sich in Manzell zur ersten Mitgliederversammlung nach dem 24. September getroffen. Dabei war der Rückblick auf das Ergebnis der Bundestagswahl der wichtigste Tagesordnungspunkt. "Wir haben einen hervorragenden Wahlkampf gemacht und haben uns nichts vorzuwerfen", sagte Markus Böhlen mit Blick auf erreichte 13,9 Prozent der Erst- und 14,7 Prozent der Zweitstimmen im Bodenseekreis. Beim Zweitstimmenergebnis lagen die Grünen auf Platz zwei hinter der CDU und vor der SPD. "Das ist ein Ergebnis, auf dem wir gut aufbauen können."

Der Kandidat bedankte sich bei allen Ortsverbänden für die Unterstützung. Er war während des Wahlkampfs bei 15 Podiumsdiskussionen vertreten und dankte auch den Mitbewerbern für die faire Auseinandersetzung. Gerade in den Bereichen Landwirtschaft und Energiepolitik sei das Klima ein zentrales Thema gewesen. "Wir brauchen in der nächsten Regierung mehr Grün und stellen uns der Verantwortung", sagte Böhlen zur möglichen Jamaika-Koalition im Bundestag. "Ich glaube, dass dies dem Wählerwillen entspricht." Mit bundesweit 8,9 Prozent hätten die Grünen ihre Ziele nicht erreicht. "Aber wir können zufrieden sein, dass ohne uns nicht regiert wird", sagte Böhlen weiter.

Dass es für ihn persönlich, trotz des wesentlich besseren Abschneidens der Partei im Bodenseekreis, nicht für einen Sitz im Bundestag gereicht hat, habe ihn am Montag nach der Wahl traurig gemacht. "Ab Dienstag habe ich dann wieder nach vorne geschaut." Vom Wahlkampf habe er auf jeden Fall auch persönlich profitiert, auch wenn es manchmal schwieriger gewesen sei, als er gedacht habe.

Nächstes Mal noch besser machen

Komplimente für seinen engagierten Wahlkampf erhielt Böhlen am Mittwoch vom Grünen-Landtagsabgeordneten Martin Hahn und von den Vertretern der Ortsverbände. "Die Lage war ja nicht einfach und der Wahlkampf fand aufgrund der eher schlechten Umfragewerte quasi auf einer schiefen Ebene statt", konstatierte Hahn. Umso wichtiger sei es gewesen, dranzubleiben und weiterzumachen. Auch Hahn will nicht nochmals vier Jahre lang eine große Koalition in Berlin. "In vielen Bereichen herrschte nach meinem Gefühl Stillstand." Für Christian Knapp vom Tettnanger Ortsverband besteht noch weiterer Bedarf, den Wahlkampf auszuwerten. "Ziel muss sein, es nächstes Mal noch besser zu machen." Gern hätte er vom Elan und der sehr guten Stimmung bei der Bundesdelegiertenkonferenz noch mehr in den Kreis getragen. Gewünscht hätte er sich noch mehr Profil im Wahlkampf, zum Beispiel in Sachen Verkehrspolitik und sozialer Gerechtigkeit. Einig waren sich alle am Tisch, dass es Aufgabe der Grünen ist, weiterhin kritisch zu bleiben. Finn Hoehne plädierte dafür, zentrale grüne Themen wie den Umweltschutz ganz nach vorne zu stellen.

Mit Blick auf die Kommunalwahlen 2019 betonte Martin Hahn, wie wichtig es sei, die Zeit zu nutzen. "Es gilt, unsere Herzensthemen, die gesellschaftlich relevant sind, aufzusetzen." Dabei denkt der Landtagsabgeordnete nach eigener Aussage auch an Themen wie Gemeinwohlökonomie, Pflege, Rente und Wohnungsbau. "Wir laden weiter dazu ein, mit uns zu diskutieren", forderte er auf. Angehen möchte der Kreisverband seine Präsenz in den sozialen Medien.