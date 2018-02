Bodenseekreis Grippewelle auf dem Vormarsch

Dem Landratsamt sind in diesem Jahr bislang 293 Influenza-Fälle gemeldet worden.

Die Wartezimmer der Ärzte sind voll, die Reihen in Schulen und Büros vielerorts ausgedünnt. Bei der Bahn hatte die Grippewelle zuletzt wegen des erhöhten Krankenstands sogar für Zugausfälle auf der Südbahnstrecke gesorgt. Saisonale Grippewellen treten nach Angaben des Robert-Koch-Instituts im Winterhalbjahr meist nach dem Jahreswechsel auf. Die "messbare Influenza-Aktivität" steige in den meisten Jahren im Januar oder Februar deutlich an und erstrecke sich durchschnittlich über acht bis zehn Wochen, könne in einzelnen Jahren aber auch deutlich länger dauern. Während der jährlichen Grippewellen werden schätzungsweise fünf bis 20 Prozent der Bevölkerung infiziert, so das Robert-Koch-Institut.

Im Bodenseekreis sind dem Landratsamt in diesem Jahr bislang 293 Influenza-Fälle gemeldet worden. "Es handelt sich dabei um labordiagnostisch festgestellte Fälle. Es ist daher real von einer deutlich höheren Erkrankungszahl auszugehen", erklärt Pressesprecher Robert Schwarz. Angesichts steigender Zahlen von Grippeerkrankungen im Bodenseekreis hat die Barmer Friedrichshafen eine medizinische Hotline eingerichtet. „Grippe ist eine ernste Erkrankung", heißt es in einer Mitteilung der Krankenkasse. An der Hotline beraten der Krankenkasse zufolge Ärzte des Barmer-Teledoktors zum Beispiel darüber, wie sich Grippe und die eher harmlose Erkältung unterscheiden, wie man sich durch Schutzimpfungen und andere Maßnahmen gegen die Grippe wappnen kann oder was zu tun ist, wenn man selber oder ein Angehöriger doch die Grippe bekommen hat. Erreichbar ist die Hotline von Donnerstag, 22. Februar, bis Freitag, 2. März, von 9 bis 21 Uhr unter der Rufnummer 08 00/8 48 41 11. Die Beratung ist kostenlos.

Angesichts der akuten Grippewelle hat jetzt auch die Europäische Kommission zum Impfen aufgerufen. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt für einen rechtzeitigen Schutz eine Impfung bereits im Oktober oder November.

