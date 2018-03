Friedrichshafen/Salem Gemeinschaftsschulen: Salem und Friedrichshafen kämpfen um Oberstufe

An welcher Gemeinschaftsschule können Schüler in Zukunft auch das Abitur machen? In der Region wollen zwei Gemeinschaftsschulen eine gymnasiale Oberstufe einrichten. Sowohl Friedrichshafen als auch Salem plädieren für das neue Angebot. Das Problem: Das Schulamt hält dies an zwei Orten in der Region für unwahrscheinlich. Die Entscheidung wird letztlich das Kultusministerium treffen.

Als Kai Nopper vor vier Wochen als neuer Rektor der Friedrichshafener Gemeinschaftsschule (GMS) Schreienesch offiziell ins Amt eingesetzt wurde, formulierte er zwei Wünsche: Dass die Schule einen Erweiterungsbau samt größerer Mensa bekommt und der erste Abiturjahrgang mit tollen Ergebnissen abschließen möge. Letzteres setzt die Erlaubnis voraus, eine gymnasiale Oberstufe an der Gemeinschaftsschule einrichten zu dürfen. Und darüber entscheidet – wie beim Erweiterungsbau – nicht die Stadt, sondern das Regierungspräsidium.

Nachbarn müssen zustimmen

Allerdings haben sich das Häfler Rathaus und der Gemeinderat bereits im Februar 2016 klar positioniert. Mit dem Schulentwicklungsplan wurde beschlossen, an der GMS Graf Soden – genau genommen in der heutigen Pestalozzischule – für beide Gemeinschaftsschulen eine Oberstufe einzurichten. Davon weiß auch das Staatliche Schulamt. Das hat die Stadt aber darauf hingewiesen, dass ein Antrag formal erst 2019 gestellt werden kann, erklärt die städtische Pressestelle auf Anfrage. Erst dann liegen die Schülerzahlen der neunten Klassen vor, die maßgeblich dafür sind, ob man voraussichtlich die nötige Anzahl von mindestens 60 Abiturienten für die elfte Klasse einer GMS-Oberstufe hat. So schreibt es das Landes-Schulgesetz vor. Seit 2017 gibt es eine weitere Hürde. Städte, die einen Abi-Zug an der Gemeinschaftsschule einrichten wollen, müssen bei ihren Nachbarn um Zustimmung werben und mit ihnen die regionale Schulentwicklung absprechen. Wie weit dieser Radius gezogen wird, ist nicht klar.

Beide Standorte trennen nur 20 Kilometer

An dieser Stelle wird es spannend, denn auch die 20 Kilometer entfernte Gemeinde Salem hat eine Gemeinschaftsschule und möchte den Schülern hier ebenfalls das Abitur ermöglichen. "Die zwei Kommunen sind nicht so weit auseinander", sagt Klaus Moosmann, Direktor des Staatlichen Schulamts Markdorf. Bei der Amtseinsetzung der neuen Rektorin Bettina Schappeler an der GMS Salem im November 2017 drückte sich Moosmann deutlicher aus: "Es wird mit Sicherheit nur eine Schule die Genehmigung erhalten." Also Friedrichshafen oder Salem?

"Das war meine Einschätzung, keine Präferenz des Schulamts", stellt Klaus Moosmann klar. Sein Amt begleite die Schulen im Antragsverfahren und sei zuständig, die relevanten Zahlen zu erheben. Die Entscheidung liege beim Regierungspräsidium Tübingen. Allerdings gehe das Kultusministerium davon aus, dass maximal zehn Gemeinschaftsschulen im Land die Voraussetzungen für den Abiturzug erfüllen werden. "Wir haben 21 Schulämter in Baden-Württemberg. Es dürfte eher selten sein, dass in einem Schulamtsbezirk gleich zwei Gemeinschaftsschulen die Oberstufe bekommen", erklärt Moosmann seine Haltung. Und: "Das muss politisch entschieden werden."

Härle: "Keine politische Entscheidung"

Das sieht der Salemer Bürgermeister völlig anders. "Die Kriterien stehen fest, und die gelten für alle", sagt Manfred Härle. Das heißt für ihn, dass alle Gemeinschaftsschulen gleich behandelt werden. Wer die Voraussetzungen erfülle, habe einen Rechtsanspruch, den man auch einklagen könne. Mit einer politischen Entscheidung "fällt das Kultusministerium auf die Nase", ist sich Härle sicher. Er wisse aber auch, dass die CDU alles unternehmen werde, um den Drang von Gemeinschaftsschulen hin zum Abi "im Zaum zu halten". Härle ist optimistisch, dass die GMS Salem sämtliche Kriterien erfüllen wird. Auch das Verfahren für die regionale Schulentwicklung werde die Gemeinde anstoßen, zumal mehr als die Hälfte der Schüler nicht in Salem wohnt. "Wir wollen doch niemandem etwas wegnehmen", sagt Manfred Härle. Die GMS-Oberstufe sei für ihn eine weitere Chance, auch im ländlichen Raum eine attraktive Schullandschaft zu bieten. Dass Friedrichshafen Gleiches vor habe, "kann ich nur befürworten".

341 GMS-Achtklässler im Kreis

Was die Schülerzahlen angeht, so sind die GMS Salem sowie Graf Soden in Friedrichshafen im Schulamtsbezirk (siehe Kasten) die stärksten mit fast durchgängig vier Klassen pro Jahrgang. Damit wäre Kriterium Nummer 1 des Kultusministeriums erfüllt. Sieht man sich die Schülerzahlen der heutigen Achtklässler an, die im nächsten Frühjahr maßgebend für die Prognose sind, ob 60 Abiturienten zusammen kommen, so hat die GMS Graf Soden derzeit 105 Schüler und die GMS Salem 86. Nimmt man die Schüler der umliegenden GMS dazu, summiert sich die Schülerzahl für Salem auf 152 (inklusive GMS Meersburg und Überlingen), für Friedrichshafen auf 189 (inklusive Schreienesch und Tettnang). Maßgebend wäre allerdings, wie viele davon auf dem mittleren (M-Niveau) oder erweiterten E-Niveau lernen. In der Prognoserechnung werden aber auch Schüler aus umliegenden Realschulen mit bis zu 15 Prozent berücksichtigt.

So betrachtet, könnte die Rechnung sowohl in Friedrichshafen als auch in Salem aufgehen. Es kommt auf den Leistungsstand der Schüler an.