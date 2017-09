Friedrichshafen Führen, Führung und Facebook: Zehnte Frauenwirtschaftstage im Bodenseekreis

Mit umfangreichem Programm gehen die Frauenwirtschaftstage im Bodenseekreis vom 18. bis 21. Oktober in die zehnte Auflage.

Bodenseekreis – Die Frauenwirtschaftstage: Bei vielen Unternehmerinnen und berufstätigen Frauen im Bodenseekreis ist diese Veranstaltung, die diesmal vom 18. bis zum 21. Oktober stattfindet, seit vielen Jahren ein fester Punkt im Terminkalender – und auch in diesem Jahr wartet wieder ein abwechslungsreiches Programm. "Landesweit findet die Veranstaltung zum 13. Mal statt und wir sind das zehnte Mal dabei", sagte die Frauen- und Familienbeauftragte des Bodenseekreises, Veronika Wäscher-Göggerle, als sie die Veranstaltung bei einer Pressekonferenz im Landratsamt vorstellte und freute sich: "Es gibt landesweit ein sehr umfangreiches Programm, aber wir haben eins der tollsten, weil wir uns mit dem Landkreis Ravensburg zusammengeschlossen haben."

Dadurch lasse sich die durchaus sehr umfangreiche Organisation mehr verteilen, ebenso wie die Kosten, was den Teilnehmerinnen eine moderate Seminargebühr ermögliche. "80 Euro pro Veranstaltung, das finden Sie sonst nirgends, aber wir wollten einfach nicht, dass eine Teilnahme an den Kosten scheitert. Das kann einfach nicht sein." Auch an der Kinderbetreuung soll's nicht scheitern, bei vielen Veranstaltungen sei selbige auf Voranmeldung möglich, teilte die Frauen- und Familienbeauftragte mit.

Die Auftaktveranstaltung am Mittwoch, 18. Oktober, ist sogar kostenlos und widmet sich dem Thema "Zahlen sind der Schlüssel zur Veränderung." Es sei ein Vorurteil, dass Frauen und Zahlen nicht zusammenpassen, sagte Veronika Wäscher-Göggerle. "Daher wollen wir das zum Thema machen, denn an ganz vielen Schnittstellen in der Wirtschaft sitzen Frauen, die mit Zahlen jonglieren." Tatsache sei aber auch, dass die Altersarmut viel mehr die Frauen treffe als die Männer. "Arm, alt, weiblich, das ist schon so ein Schlüsselsatz und das liegt meistens daran, dass Frauen mittleren Alters den Job aufgeben, um sich um die Familie zu kümmern und dann eben nicht entsprechend in die Rentenkasse einzahlen." Weitere Seminare der Frauenwirtschaftstage widmen sich etwa dem Networking, der Telefonakquise, Social Media, dem Wiedereinstieg in den Beruf, es gibt einen Stimmworkshop, zum Thema werden auch die Bereiche Führungsstil und Schuldgefühle im Spannungsfeld zwischen Familie und Beruf.

Als Kooperationspartner mit an Bord ist zum Beisiel die IHK: "Wir legen den Fokus unserer Arbeit auf Existenzgründung und Jungunternehmen", sagt deren Vertreter Jürgen Kuhn, Geschäftsfeld Existenzgründung und Unternehmensförderung. "Und wir stellen fest, dass etwa ein Drittel bei den Firmennachfolgern weiblich ist und etwa 30 Prozent bei den Neugründungen." Auffallend sei allerdings, dass 62 Prozent der Frauen ihr Unternehmen im Nebenerwerb gründeten und sehr häufig im Dienstleistungsbereich oder im Handel. "Und dann ist da noch der große Bereich der Kreativwirtschaft und der Freiberufler", sagt Kuhn. Auch die Handwerkskammer engagiert sich bei den Frauenwirtschaftstagen.

Hannelore Diehm sagte: "Wir möchten Frauen zunehmend für das Thema Unternehmensnachfolge interessieren und im Bereich Gründung unterstützen. Zwar fände selbige vor allem im Kosmetik- und Friseurbereich statt, aber "wir stellen auch immer wieder fest, dass es im technischen Bereich ein sehr gesundes Wachstum gibt". Man wolle die Frauen dafür sensibilisieren, Unternehmen in unterschiedlichsten Sparten zu führen.

Auch das Bildungswerk der Wirtschaft Baden-Württemberg ist über das Projekt "Familiy Net" mit bei den Frauenwirtschaftstagen dabei: "Wir unterstützen, weil uns die Bildung und Qualifizierung von Frauen wichtig ist", sagte Projektleiterin Tina Frick. Auch die Kontaktstelle Frau und Beruf engagiert sich. Leiterin Martina Schmidt erklärte: "Wir sind zuständig für den Bodenseekreis und Ravensburg und beraten Frauen in beruflichen Angelegenheiten. Und zwar sowohl Existenzgründerinnen als auch Frauen, die sich beruflich weiterentwickeln wollen."

Programm

Die Frauenwirtschaftstage finden von 18. bis 21. Oktober statt.



Mittwoch 18. Oktober:

17.30 bis 20 Uhr: Auftaktveranstaltung – Zahlen sind der Schlüssel zu Veränderung

Donnerstag, 19. Oktober:

9.30 bis 12 Uhr: Firmenbesichtigung Karl Späh GmbH

9 bis 16.30 Uhr: Mit Networking erfolgreich Kontakte knüpfen, Kunden gewinnen und Karriere machen

15.30 bis 18.30 Uhr: Autopanne – was nun?

Freitag, 20. Oktober:

9 bis 16.30 Uhr: Telefonakquise – kein Spaß oder doch?

9.30 bis 11.30 Uhr: Frühzeitiger Wiedereinstieg in den Beruf – Fördermöglichkeiten der Agentur für Arbeit und des Jobcenters

9 bis 16.30 Uhr: Schuldgefühle wissen einfach nicht, wann es Zeit ist zu gehen

9 bis 16.30 Uhr: Welcher Führungsstil passt für mich?

Samstag, 21. Oktober:

9 bis 12.30 Uhr: Erfolgreich bewerben mit Social Media

9 bis 16.30 Uhr: Stimm-Workshop

Informationen im Internet: www.frauenwirtschaftstage.de