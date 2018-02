Bodenseekreis Frostschäden: 444 Anträge aus dem Bodenseekreis bewilligt

14,3 Millionen Euro werden an 444 Landwirte im Bodenseekreis ausgezahlt. Grund sind die Ernteverluste im Jahr 2017.

Bodenseekreis (lip) Nach dem großen Frostunglück im April 2017 haben insgesamt 475 Bauern im Bodenseekreis einen Antrag auf Frosthilfe beim Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg gestellt. Aus dem gesamten Bundesland waren es rund 2500 Anträge, die beim Ministerium eingegangen sind. 444 Forderungen aus dem Bodenseekreis wurden bewilligt, die Auszahlungen in Höhe von 14,3 Millionen Euro beginnen ab sofort – so heißt es seitens des Ministeriums. "Am Bodensee ist in den Nächten vom 19. bis 21. April vergangenen Jahres der größte Schaden entstanden. Deswegen wurden dort auch die meisten Anträge eingereicht", sagt Jürgen Wippel, stellvertretender Pressesprecher des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, auf Nachfrage dieser Zeitung. Auf bis zu minus sieben Grad Celsius sind die Temperaturen in diesen Aprilnächten gesunken.

Weshalb die Bauern im Bodenseekreis mehr Ernteerträge einbüßen mussten als beispielsweise im Schwarzwald, liegt vor allem an den dort angebauten Kulturen. Besonders vom Frost betroffen waren Steinobstsorten wie Kirschen, Zwetschgen und Aprikosen. In den Obstanlagen von Manfred Büchele, Geschäftsführer des Kompetenzzentrums Obstbau-Bodensee, haben nur etwa 20 Prozent der Blüten überlebt. "Obst und Wein erfriert besonders schnell. Und diese Kulturen werden nun mal am Bodensee angebaut", sagt Wippel. Die Frosthilfe, die durch das Land beschlossen wurde, soll die Obst- und Gemüsegärtner vor der Bedrohung ihrer Existenz schützen. Deswegen seien ausschließlich Anträge berücksichtigt worden, die einen Verlust von mehr als 6000 Euro vorweisen.

"Die Frosthilfen des Landes können, wie angekündigt, im ersten Quartal 2018 an die betroffenen Betriebe ausbezahlt werden. Damit erfüllen wir unser Versprechen, die Betroffenen nicht im Stich zu lassen. Insgesamt stellen wir Mittel in einer Gesamthöhe von 49,44 Millionen Euro bereit", wird Peter Hauk, Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, in einer Pressemitteilung zitiert.