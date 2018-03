Bodenseekreis Frosthilfe für Ernteausfall: Land zahlt Bauern im Kreis 14,3 Millionen Euro

Frostschutz aus der Landeskasse: Das Land Baden-Württemberg unterstützt Obstbauern, die durch die Frostnächte Ende April 2017 einen großen Teil ihrer Ernte verloren haben. 444 Obstbauern im Bodenseekreis bekommen 14,3 Millionen Euro Beihilfen. Indes wird klar: Landwirte brauchen ein breiteres Risikomanagement. Daran arbeiten auch die Friedrichshafener Landwirte Andrea und Friedrich Hutt.

Meterhoch stapeln sich die leeren Obstkisten auf dem Hof von Friedrich Hutt. Normalerweise füllt er sie während der Ernte drei bis vier mal mit Äpfeln, im vergangen Herbst hat er sie kaum gebraucht. Die Frostnächte im April 2017 zerstörten 90 Prozent seiner Ernte, 700 000 Euro Schaden muss er verkraften. Er gehört zu den Obstbauern, die bei der Frosthilfe des Landes als Härtefall gelten. Den Bescheid hat er bereits bekommen: 150.000 Euro Direkthilfe, dazu kann er 100.000 Euro günstige Kredite aufnehmen.

Die Familie Hutt betreibt auf 50 Hektar Bio-Obstbau in Friedrichshafen-Berg. Zwei Festangestellte arbeiten auf dem Hof, dazu bis zu 30 Saisonarbeiter. "Noch so ein Jahr, dann wird es eng", sagt Hutt. In den Frostnächten versuchte er umsonst, durch Schließen der Hagelnetze und Anmulchen der Bäume das Schlimmste abzuwenden. "Da ist man mental platt", sagt er. Seine Frau Andrea sagt: "Das Schlimme ist die Machtlosigkeit. Man hat alles richtig gemacht und dann wird die ganze Arbeit, die man reingesteckt hat komplett vernichtet." Arbeit und Kosten liefen weiter. Obwohl die Bäume nicht trugen, mussten sie gepflegt werden.

"Die Betriebe haben das Geld vom Land bitter nötig", sagt Dieter Mainberger, Vorsitzender des Kreisbauernverbands in Tettnang. "Jetzt geht es ja schon wieder los mit Pflanzenschutz und Frühjahrsschnitt." Der ist in diesem Frühjahr besonders aufwendig: die Bäume, die kaum Früchte getragen haben im Vorjahr, stecken ihre Energie in zahlreiche junge Triebe. Mainberger hält die Unterstützung des Landes nicht für selbstverständlich. "Das ist auch ein Zeichen der Wertschätzung."

"Wir können nur einen großen Dank aussprechen, dass das so schnell und reibungslos gelaufen ist", sagt auch Holger Stich, Geschäftsführer der Bezirksstelle Stockach des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands. Die Hilfen in der Höhe seien substantiell. "Mir ist kein Fall bekannt, in denen ein Landwirt aufgrund des Frostes die Tore dichtgemacht hat", sagt er. Angesichts der häufigeren extremen Wetterlagen bräuchten Landwirte ein breites Risikomanagement.

Seit dieser Saison bieten einige Versicherer Frostversicherungen an. "Die Prämien werden erst kalkuliert, die Versicherung ist ja ganz neu", sagt Mario Sferruzza, Versicherungsfachwirt beim Unternehmensberatungsdienst des Landesbauernverbands. Bisher sind die Kosten noch etwas höher als die für die Hagelversicherung. In den Nachbarländern gibt es Mehrgefahrenversicherungen für Landwirte schon länger. Anders als Deutschland fördern Italien, die Niederlande und Polen deren Abschluss mit staatlichen Zuschüssen. Eine Versicherung kann finanzielle Folgen abfedern, Absatzmärkte sichern kann sie nicht. "Den einzig wirksamen Schutz der Früchte bietet die Frostschutzberegnung", sagt Manfred Büchele, Geschäftsführer des Kompetenzzentrums Obstbau Bodensee in Bavendorf. "Die Kristallisationswärme bewahrt die Blüten vor dem Erfrieren." Doch die Anlagen verbrauchen viel Wasser, etwa 400 Kubikmeter pro Hektar in einer Nacht. Landwirte in Langenargen oder Immenstaad nutzen Wasser aus dem Bodensee. Andere müssten Rückhaltebecken für Regenwasser bauen. "Da gibt es unterschiedliche Sichtweisen bei der wasserrechtlichen Genehmigung", sagt Büchele.

Friedrich Hutt beantragte nach den Erfahrungen im Frühjahr den Bau eines Rückhaltebeckens. Einen naturnahen Teich hatte er geplant. Der sollte Vögeln und Amphibien als Lebensraum dienen und Wasser bereithalten für die Beregnung bei Frost oder auch an heißen Tagen als Schutz vor Sonnenbrand. "Da hieß es vom Landratsamt, das sei ein technisches Bauwerk, für das ich eine Ausgleichsfläche schaffen muss", sagt er. Auch habe es Bedenken wegen des Wasserhaushalts gegeben. "Ich verstehe die Sorgen nicht: das ist doch das gleiche Wasser wie vorher und es versickert im gleichen Boden." In anderen Landkreisen seien Rückhaltebecken ohne Probleme genehmigungsfähig, in Brandenburg würden sie sogar subventioniert. "Wir wollen keine Bittsteller sein, wir wollen unseren Hof wirtschaftlich führen und zukunftsfähig machen", unterstreicht seine Frau. "Zwei meiner Jungs lernen Obstbau, ich würde ihnen den Hof gern übergeben. Aber die Rahmenbedingungen müssen sich ändern", sagt Friedrich Hutt. Vorerst hat sich die Familie ein zweites Standbein zugelegt: in zwei mobilen Ställen leben Hühner, die bei jedem Wetter Eier legen.

Frostnächte vom April 2017 gelten als Naturkatastrophe

Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums erhalten 444 Landwirte aus dem Bodenseekreis Frostbeihilfen in Höhe von 14,3 Millionen Euro. Die Bescheide ergehen zur Zeit, die Auszahlung soll im April erfolgen. Die Landesregierung stufte die Frostnächte vom 19. bis 22. April 2017 als Naturkatastrophe ein. Sie sagte Frosthilfen an Obstbauern und Winzer in Höhe von 49,44 Millionen Euro zu.

2500 Anträge gingen beim Ministerium ein. Regional am stärksten betroffen war der Bodenseekreis mit 475 Anträgen und einem beantragten Schadensvolumen von 33 Millionen Euro. Davon entfielen auf Kernobst 29,8 Millionen Euro. Mit 85 000 Tonnen Äpfeln lag der Ertrag der Region 2017 auf dem niedrigsten Wert seit über 20 Jahren (minus 70 Prozent gegenüber 201s6). Auch Stein- und Beerenobst waren betroffen. 31 Anträge lagen unter der für die Hilfen festgesetzten Schadensgrenze.

Um einen Antrag stellen zu können, muss die Einbuße durch den Frost mindestens ein Drittel des zu erwartenden Ertrags betragen und über 6000 Euro liegen. Dann übernimmt das Land bis zu 47 Prozent der errechneten Schadenssumme, maximal 50.000 Euro pro Betrieb, in Härtefällen bis zu 150.000 Euro. Obstbauern, denen die Hilfe nicht ausreicht, können für weitere 100.000 Euro günstige Krediten aufnehmen.