Bodenseekreis Forderung nach Hubschraubereinsatz auch nachts in Bodenseeregion

Bodenseekreis – Seit Oktober 2017 ist "Christoph 11" der einzige in Baden-Württemberg stationierte Rettungshubschrauber, der auch im Dunkeln abheben darf. Aus Lärmschutzgründen ist rein rechnerisch aber nur ein Einsatz pro Nacht vom Landeplatz am Zentralklinikum Villingen-Schwenningen aus erlaubt. Theoretisch könnte er auch in die Region Bodensee gerufen werden, denn "Christoph 45" am Klinikum Friedrichshafen steht nicht im 24-Stunden-Dienst zur Verfügung. Sonst können nur Hubschrauber aus der Schweiz, aus München, Nürnberg, Regensburg und Gießen zum Nachteinsatz angefordert werden. Doch reicht das aus, um die Region nachts gut mit schneller Hilfe zu versorgen?

Der SPD-Fraktionschef im Kreistag, Norbert Zeller, bezweifelt das. „Aus Sicht der Bodenseeregion muss ernsthaft geprüft werden, welchen Beitrag der Standort Friedrichshafen hinsichtlich eines Nachteinsatzes dazu leisten kann“, so Zeller. Selbstverständlich müsse auch das Ruhebedürfnis der Anwohner mit bedacht werden. Im Zweifel habe allerdings die Lebensrettung Vorrang. Schließlich werde erfahrungsgemäß nachts eher selten geflogen. Und niemand werde sich darüber beklagen, wenn zum Beispiel die Feuerwehr nachts ausrückt und damit zwangsläufig die Nachtruhe störe.

Land will Versorgung verbessern

Ein 24-Stunden-Betrieb des "Christoph 45" in Friedrichshafen dürfte – wenn überhaupt – allerdings frühestens 2020 realisierbar sein. Das Land Baden-Württemberg hat im Staatshaushalt für 2018/19 Gelder für ein Gutachten eingestellt, das die Strukturen im Rettungswesen überprüfen soll. Ziel sei es, "auch die Versorgung durch die Luftrettung zur Nachtzeit" zu verbessern. Dies geht aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage des für den Wahlkreis Bodensee zuständigen SPD-Landtagsabgeordneten Martin Rivoir hervor.

Fakt ist: Nachteinsätze mit den Rettungshubschraubern sind deutlich teurer als tagsüber. Vorschrift ist etwa, dass nachts zwei Piloten an Bord sein müssen – doppelte Mannstärke in der Nachtschicht also. Dazu kommen – wie tagsüber – ein Notarzt und ein Rettungsassistent. Allein das würde Mehrkosten im Betrieb von 1,5 bis zwei Millionen Euro jährlich pro Rettungsflugwache nach sich ziehen, heißt es einer Stellungnahme der Landesregierung. Voraussetzung wäre nicht nur eine Flugerlaubnis, sondern auch eine Vereinbarung mit den Kostenträgern, also den Krankenkassen.

Stattdessen kann auch die Notruf-Leitstelle im Bodenseekreis die Rettungshubschrauber der Schweizer REGA bei Bedarf nachts anfordern. Die Vergütung erfolgt per Einsatz, teure Vorhaltungskosten entfallen. Mit dem Land Baden-Württemberg besteht bereits seit 2003 ein Rahmenvertrag, der die REGA verpflichtet, tagsüber und nachts im deutschen Grenzgebiet Einsätze zu fliegen. Nach Angaben der Schweizerischen Rettungsflugwacht flogen deren Helikopter von drei Standorten aus im Jahr 2016 insgesamt 1201 Einsätze im süddeutschen Raum, "rund jeder Dritte davon in der Nacht", teilt der REGA-Sprecher auf Anfrage mit. Die Zahlen für 2017 liegen noch nicht vor. Wie viele Einsätze nachts in Baden-Württemberg insgesamt von allen Anbietern geflogen werden, darüber gibt es keine Statistik.

Die Rettungsflugwacht in der Schweiz ist eine private, gemeinnützige Stiftung, die unabhängig vom Staat oder von finanziellen Interessen handelt. Die Organisation wird von Gönnern, also Spendern, getragen. Nach Angaben der REGA sind das in der Schweiz rund 3,8 Millionen Menschen, die mit ihrem finanziellen Beitrag die REGA stützen. Die DRF Luftrettung zum Vergleich wird gemeinnützig getragen. Dahinter stehen ein Förderverein, eine Stiftung und eine gemeinnützige AG. Zur Finanzierung tragen rund 380.000 Fördermitglieder bei.

Nicht nur am Bodensee, sondern bundesweit wird der Ruf lauter, nachts den schnellen Transport von Notfallpatienten ins geeignete Krankenhaus deutlich zu verbessern. Dieser Ansicht ist auch der ADAC, der sich Ende Januar mit diesem Anliegen an die Öffentlichkeit wandte. Dafür müssten die Bundesländer eine Ausweitung der Betriebszeiten bei der Luftrettung und damit deutlich mehr Flüge in der Dämmerung ermöglichen, forderte der Geschäftsführer der gemeinnützigen ADAC-Luftrettung, Frédéric Bruder. Der ADAC ist neben der DRF die größte Luftrettungs-Organisation in Deutschland.

In vielen Regionen entscheide nach wie vor die Uhrzeit über die lebensrettende Hilfe aus der Luft. „Bisher werden Rettungshubschrauber in den meisten Städten und Gemeinden nur von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang eingesetzt“, so Bruder. Auch in Baden-Württemberg, wo bis Oktober vergangenen Jahres eben kein im Land stationierter Helikopter nachts in den Einsatz fliegen durfte. Dabei seien die modernen Rettungshubschrauber auch für Nachtflüge geeignet. Zudem könne mit speziellen Nachtsichtgeräten gearbeitet werden. Die mehr als 50 Rettungshubschrauber der ADAC-Luftrettung starteten im vergangenen Jahr zu rund 54.500 Notfällen. Die Organisation unterhält 37 Stationen.

2016 flogen die DRF-Rettungshubschrauber 38.015 Einsätze; rund 18.500 Mal wurde die Luftrettung im ersten Halbjahr 2017 in Deutschland alarmiert. Sie betreibt neun Stationen im 24-Stunden-Betrieb, darunter Villingen-Schwenningen.

Vom Beginn der Luftrettung

Bis Ende der 1960er Jahre steckte der Rettungsdienst insgesamt in den Kinderschuhen, die Luftrettung gab es gar nicht. Im Mai 1969 starb der achtjährige Björn Steiger nach einem Unfall auf dem Transport ins Krankenhaus, weil erst nach einer Stunde der Krankenwagen eintraf. Seine Eltern gründeten daraufhin die Björn-Steiger-Stiftung, um das Rettungswesen zu verbessern. Auf deren Initiative wurde am 6. September 1972 die heutige DRF Luftrettung gegründet. Beide Organisationen sind juristisch und personell unabhängig voneinander. Am 19. März 1973 begann die DRF Luftrettung mit einem Rettungshubschrauber für den Großraum Stuttgart den Einsatzbetrieb. Heute setzt die Organisation an 31 Stationen in Deutschland und Österreich rund 50 Hubschrauber für Notfalleinsätze und den Transport von Intensivpatienten zwischen Kliniken ein – an neun Standorten rund um die Uhr. (kck)