Bodensee Föhn sorgt für atemberaubende Ausblicke am Bodensee - und das Wetter wird noch besser

Wer in diesen Tagen am Bodensee unterwegs ist, erlebt dank Föhn eine großartige Fernsicht. Dem Südwesten steht nun ein richtiges Frühlingswochenende bevor. Das Thermometer soll über die 20-Grad-Marke steigen.

Dem Südwesten steht ein Frühlingswochenende wie aus dem Bilderbuch bevor. Meteorologen sagen für die kommenden Tage frühlingshafte bis sommerliche Temperaturen von bis zu 25 Grad voraus. Am wärmsten soll es am Sonntag in der Kurpfalz werden. Aber auch im Schwarzwald, am Bodensee und am Hochrhein sieht die Prognose gut aus: Dort sind tagsüber Temperaturen von 19 bis 24 Grad Celsius möglich.

Die vergangenen Tage waren zwar noch wechselhaft - am Bodensee aber hat der Föhn bereits für eine großartige Fernsicht gesorgt. Unser Fotograf Achim Mende hat die sagenhafte Aussicht festgehalten: See, Schiffe, Zeppelin und Alpen ergeben Bilder, wie gemalt:

Ähnliche Sichtverhältnisse könnte es auch am Wochenende geben - es wird weiterhin Föhn vorhergesagt. Der Deutsche Wetterdienst warnt angesichts der sonnigen Tage, die uns bevor stehen, vor Sonnenbrand. Wer in der Sonne unterwegs ist, müsse auf ausreichenden Sonnenschutz achten. „Nach dem langen und eher trüben Winter muss sich die Haut erst wieder an die Sonne gewöhnen, und die hat zu dieser Jahreszeit schon einiges an Kraft“, erklärte die Meteorologin Jacqueline Kern am Freitag in Offenbach.