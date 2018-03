Bodenseekreis Flüchtlingssozialarbeit im Bodenseekreis: Zusammenarbeit wird zum 30. Juni beendet

Bereits im Dezember war bekannt geworden, dass das Landratsamt den Vertrag mit dem Deutschen Roten Kreuz zur Betreuung von Flüchtlingen vorzeitig gekündigt hat. Jetzt ist der Termin bekannt und Jörg Kuon vom DRK-Kreisverband äußert sich zum ersten Mal dazu.

Ist es richtig, dass das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ab Mitte des Jahres nicht mehr für die Flüchtlingssozialarbeit im Bodenseekreis zuständig ist?

Der Landkreis hat die bestehende Vereinbarung schriftlich ohne Nennung von Gründen gekündigt. Wir haben nach langen internen Diskussionen die Kündigung akzeptiert und uns auf das Enddatum 30. Juni verständigt.

Teilen Sie die Ansicht des Landrats, dass offene Punkte "in aller Freundschaft abgearbeitet" wurden?

Nein, diese Auffassung teilen wir nicht, da die Kündigung keine Gründe enthielt, die man hätte abarbeiten können. Wir mussten aber einsehen, dass vonseiten des AMI (Amt für Migration und Integration) eine weitere Zusammenarbeit mit uns nicht erwünscht und damit für uns unmöglich geworden ist. Gleichwohl stehen wir in anderen Bereichen mit dem Landkreis in direktem und guten Kontakt. Wir differenzieren daher den Konflikt um die Flüchtlingssozialarbeit mit anderen Bereichen, die einvernehmlich gut laufen und auch gut weiter laufen sollen.

Was bedeutet die Kündigung des Vertrages für die Mitarbeiter des DRK?

Die Mitarbeiter sind projektbezogen beschäftigt. Das Projekt endet zum 30. Juni und damit enden die Arbeitsverträge.

Haben alle betroffenen Sozialarbeiter wieder eine Beschäftigung gefunden?

Etwa die Hälfte der Mitarbeiter hat zwischenzeitlich Aufgaben bei anderen Trägern gefunden. Andere haben Angebote oder sind auf der Suche nach neuen Aufgaben. Das Stellenangebot für Sozialarbeiter ist derzeit gut. Wir sind guter Dinge, dass alle Kollegen, mit der Vita aus den vergangenen beiden Jahren, am Stellenmarkt gefragt sind.

Ist es richtig, dass Sie auf Wunsch des Landkreises Daten über Flüchtlinge erheben sollten, dies aber abgelehnt haben, weil es sich dabei aus Ihrer Sicht um hoheitliche Aufgaben handelt, die sie nicht übernehmen dürfen?

Ja, das ist richtig. Als Wohlfahrtsverband können wir keine hoheitlichen Aufgaben wahrnehmen, wie sie uns angetragen wurden. Im Übrigen waren wir uns bereits im Sommer 2017 darüber einig, dass dies in den konkreten Fällen nicht von uns getan werden kann. Das AMI hatte nach unserer Intervention andere Lösungen gefunden und diese Aufgaben an eigene Mitarbeiter delegiert. Als Wohlfahrtsverband übernehmen wir im Rahmen des Subsidiaritätsprinzips Aufgaben sozialer Art, die wir nach unserem Selbstverständnis als freier Träger und in unserem Fall nach den Grundsätzen des Roten Kreuzes und natürlich unter Einhaltung geltenden Rechtes durchführen. Davon können und werden wir auch in Zukunft nicht abweichen.

Die Behörde hatte eine Neuorganisation der Flüchtlingssozialarbeit und eine Verzahnung mit dem Integrationsmanagement angekündigt. Sehen Sie hier einen Zusammenhang zu Ihrer Kündigung?

Wir waren uns bis in den Herbst 2017 hinein einig, dass wir diese Aufgabe (des Integrationsmanagements, Anmerk. der Red.) im Auftrag des Landkreises übernehmen. Sie wird nun wohl an einen anderen Träger delegiert.

Das Landratsamt hatte im vergangenen Dezember zur Kündigung erklärt, dass sich an mehreren Punkten und auch wiederholt gezeigt habe, dass Auftraggeber und Auftragnehmer unterschiedliche Auffassungen darüber hatten, wie die vereinbarte Leistung vertragsgemäß zu erbringen ist. Das Landratsamt wurde auch am Freitag um eine Stellungnahme zum Thema gebeten. Die Anfrage blieb bis Freitagabend unbeantwortet.