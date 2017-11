Bodenseekreis Finanzierung der Echt-Bodensee-Card ist nicht rechtskonform

Mit der Urteilsbegründung des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim ist klar, dass die elektronische Gästekarte nicht wie bisher über die Kurtaxe finanziert werden kann. Eine Gastgeberin hat mit einer Normenkontrollklage gegen die Gemeinde Langenargen erwirkt, dass die Kurtaxesatzung unwirksam ist.

Das Urteil stand schon eine Woche nach der Verhandlung am 14. September fest: Die Kurtaxe-Satzung der Gemeinde Langenargen ist unwirksam. Geklagt hatte Annette Pfleiderer, die dort Ferienwohnungen vermietet. Gegen zwei Regelungen in der neuen Kurtaxe-Satzung, die der Gemeinderat im Oktober 2016 wegen der Einführung der Echt-Bodensee-Card (EBC) beschloss, strengte sie vor dem Verwaltungsgerichtshof (VGH) Mannheim eine Normenkontrollklage an. Dass der VGH gleich die ganze Satzung kippt, war einigermaßen überraschend. Am Montag ging beiden Parteien nun auch die Urteilsbegründung des VGH zu. Sie hat Konsequenzen für alle vier Gemeinden, die die EBC derzeit anbieten und ihre Kurtaxe-Satzung entsprechend geändert haben.

Denn der Zweite Senat folgte der Argumentation von Annette Pfleiderer im Wesentlichen, teilte das Gericht gestern mit. Es stellt fest, dass ein Teil des Solidarbeitrags von 1 Euro, den Urlauber und Gäste pro Nacht für die Nutzung der Echt-Bodensee-Card (EBC) über die erhöhte Kurtaxe zahlen, gar nicht Kurtaxe-fähig ist. Das betrifft konkret den Anteil von 25 Cent, den die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH (DBT) als EBC-Betreiberin erhält. Wörtlich heißt es im Urteil: "Auch wenn damit der Bodo-Anteil (75 Prozent) unter die kurtaxefähigen Kosten fällt, scheidet dies für den DBT-Anteil aus." Ergo darf die kostenlose Nutzung von Bus und Bahn über die EBC und damit über die Gäste finanziert werden, nicht aber die Aufwendungen, die die DBT für die elektronische Gästekarte hat. Auf diesen Kosten – in Langenargen sind das rund 58 000 Euro jährlich – werden die EBC-Gemeinden sitzen bleiben.

Damit ist die Kurtaxe-Kalkulation der Gemeinde Langenargen nach Ansicht des Gerichts ein Rechtsmangel, weshalb die Satzung insgesamt nichtig sei. Das trifft ergo auch auf die gleichlautenden Satzungen in Eriskirch, Sipplingen und Bodman-Ludwigshafen zu.

Ebenfalls keine gesetzliche Grundlage gibt es laut VGH für die Verpflichtung in der Kurtaxesatzung, dass die Gastgeber bei ihren Gästen eine datenschutzrechtliche Zustimmungserklärung einholen müssen, um die EBC ausgehändigt zu bekommen. Die gesetzlich eingeräumte Befugnis zur Datenverarbeitung und -weiterleitung beziehe sich lediglich auf Daten, die zur Kurtaxeberechnung erforderlich sind. Für eine Verpflichtung zur Unterschrift unter die nicht zu diesen Daten zählende Datenschutzerklärung gebe es keine Rechtsgrundlage.

Problematisch ist dieses Urteil aber auch für die DBT selbst. Denn die rechtswidrigen Formulierungen in der Kurtaxe-Satzung hat die DBT in ihren Verträgen mit den Gemeinden so eingefordert und sie zur Bedingung für die Teilnahme am EBC-System gemacht.

Gegen das Urteil lässt der Verwaltungsgerichtshof Mannheim keine Revision zu. Diese Entscheidung kann binnen vier Wochen von der Gemeinde Langenargen nur beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig angefochten werden.