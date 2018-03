Friedrichshafen Experten in eigener Sache: Selbsthilfe-Netzwerk Bodenseekreis stellt sich bei IBO vor

Das Selbsthilfe-Netzwerk Bodenseekreis stellt sich an einem Stand bei der Frühjahrsmesse IBO in Halle A4 vor. Im Austausch mit anderen zum Experten in eigener Sache zu werden, das bringt Betroffene gerade bei schwer diagnostizierbaren Krankheiten weiter.

Als Adolf Schmid 26 Jahre alt war, sagt man ihm in einer Kur: "Gehen Sie zum Sterben nach Hause!" Er war seit vier Jahren verheiratet und wusste seit zwei Jahren, dass er Morbus Bechterew hat. Ein anderer Arzt sagte dagegen: "Sie haben eine Krankheit, mit der sie alt werden können, Sie brauchen aber einen eisernen Willen" – und gab ihm die Adresse einer Selbsthilfegruppe. Heute ist Schmid 80 Jahre alt und vertritt die Selbsthilfeorganisation Morbus Bechterew am Stand bei der Frühjahrsmesse IBO. "Im Verein hilft man sich gegenseitig und gibt die Informationen weiter, die man hat. Ich war zum Beispiel mehrfach im Heilstollen in Gastein", sagt er. "Meine Ärzte sind oft ganz begeistert von den Sachen, die ich mitbringe." Morbus Bechterew ist eine chronisch entzündliche rheumatische Erkrankung vor allem der Wirbelsäule.

Im Austausch mit anderen zum Experten in eigener Sache zu werden, das bringt Betroffene gerade bei schwer diagnostizierbaren Krankheiten weiter. "Dystonie ist eine sehr seltene neurologische Krankheit", sagt Annette Daiber. "Es kann Jahre dauern, bis sie diagnostiziert ist und es gibt nur ganz wenige Ärzte, die sie kennen und behandeln können." Patienten müssen auf Behandlungen bis zu einem halben Jahr warten. Bei einer Dystonie handelt es sich um eine Bewegungsstörung mit Ursprung im Gehirn. Die Folge sind unwillkürliche Fehlhaltungen oder -bewegungen. Sie können schmerzen, stören oder beim Lidkrampf dazu führen, dass sich die Augen nicht mehr öffnen. "Es ist wichtig, Betroffene zusammenzubringen. Die Symptome sind bei jedem anders, aber man kann von jedem lernen. Manchen hilft zum Beispiel singen, das kann einem kein Arzt sagen", sagt Daiber.

Marga Bielefeld aus Überlingen hat Typ-1-Diabetes, seit sie elf Jahre alt ist. Sie lebt mit ständigen Blutkontrollen, einer Pumpe und dem Auf- und Ab des Blutzuckerpegels. "Wenn ich das anderen erzähle, sagen die irgendwann: Das ist ja schrecklich. Aber mein Leben ist doch nicht schrecklich!", sagt sie. Bei den "Süßen vom Bodensee" kann sie lachen über Alltagssituationen rund um Insulin, Unterzuckerung und Gummibärchen. Die "Süßen" veranstalten neben Vorträgen und Ausflügen regelmäßige Bewegungstreffs. Sport ist das wichtigste Mittel im Ringen um ein normale Leben, wenn die Bauchspeicheldrüse schwächelt.

Aber auch in anderen Situationen ist das Gespräch mit Gleichgesinnten wichtig. "Die Selbsthilfegruppe ist das A und O einer zufriedenen Trockenheit", ist Herbert Birk vom Kreuzbund überzeugt. Hier treffen sich Alkoholkranke, aber auch Drogenabhängige oder Spielsüchtige. In der Gruppe können sie reden über den Saufdruck, der sie immer wieder einholt, über Rückfälle, aber auch über das, was sie motiviert, abstinent zu bleiben. "Die Sucht ist zu stark, um sie total beiseite zu lassen", sagt Birk. Deshalb tauschen die Teilnehmer Telefonnummern aus, so dass sie sich auch jenseits der wöchentlichen Treffen unterstützen können.

Die Gruppe "Umgang mit Trennungssituationen" trifft sich sogar zweimal wöchentlich und organisiert darüber hinaus Kegelabende, Spielnachmittage oder geht zusammen Kaffee trinken. "Manche sind wirklich ganz tief im Keller in dieser Situation. Das eigene Umfeld, Kollegen oder Verwandte, die können es oft nicht mehr hören. Hier ist man einander eine Stütze, kann ganz persönliche Dinge austauschen. Man ist nicht allein, das ist ein großer Vorteil", sagt ein Teilnehmer.

"Die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe erhöht die Lebensqualität", sagt Christine Ludwig von der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen im Landratsamt. "Es ist auch ein Mittel gegen die Einsamkeit." Schon die Erfahrung, nicht allein zu sein mit einer Krankheit oder einer Erfahrung bringt vielen Erleichterung. Eine Selbsthilfegruppe kann die Behandlung beim Arzt oder eine Therapie nicht ersetzen. "Aber die Teilnehmer erwerben eine höhere Gesundheitskompetenz und helfen einander dabei, Alltagsprobleme zu bewältigen", sagt Ludwig.

Die Selbsthilfegruppen im Bodenseekreis sind in einem Netzwerk mit einem Lenkungskreis aus Ehrenamtlichen organisiert. "Wir beteiligen uns an Gesundheitstagen, informieren über gesunde Ernährung und tauschen uns mit anderen Kreisen aus", sagt Hanne Leonhard. Sie ist Vertreterin der Borreliose-Gruppe im Lenkungskreis. Bei der IBO warnt sie mit orangen Luftballons vor Zecken, die Borrelien übertragen. Bei ihrem Verein können sich auch Menschen melden, deren Symptome einen Verdacht auf Borreliose nur nahelegen. Denn auch diese Krankheit wird immer noch häufig nicht erkannt.