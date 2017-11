Bodenseekreis Ernteausfall vor allem durch Frost

Ornithologe Peter Berthold sieht den Insektenmangel als Mitverursacher für die Ernteausfälle am Bodensee. Ulrich Mayr, stellvertretender Geschäftsführer des Kompetenzzentrums Obstbau Bodensee in Bavendorf, widerspricht dieser These: Vor allem der Frost sei dieses Jahr Schuld gewesen, dass die Erntemenge beim Obst unter einem Drittel eines Durchschnittsjahrs lag.

Bodenseekreis – Die Verluste für die Erwerbsobstbauern durch die Frostschäden Anfang des Jahres sind beträchtlich. "Im Durchschnitt betrug die Ernte der letzten Jahre in der Region Bodensee-Oberschwaben rund 280 000 Tonnen", sagt Ulrich Mayr, promovierter Agraringenieur und stellvertretender Geschäftsführer des Kompetenzzentrums Obstbau Bodensee in Bavendorf bei Ravensburg. "Doch in diesem Jahr kommen wir höchstens auf ein Drittel, das heißt vielleicht gut 80 000 Tonnen", schätzt Mayr den Gesamtertrag. Wobei die Verluste von Gebiet zu Gebiet schwanken. Doch eines ist für Mayr klar: "Die Riesenschäden sind vor allem auf zwei Frostnächte im April zurückzuführen." Vor allem zwischen dem 19. und dem 21. April sanken die Temperaturen teilweise auf bis zu minus 7 Grad.

Eine Kontroverse ausgelöst hat vor Kurzem der Ornithologe Professor Peter Berthold, langjähriger Chef des Max-Planck-Instituts in Radolfzell-Möggingen und Repräsentant der Heinz-Sielmann-Stiftung für den Biotopverbund Bodensee. Nicht der Frost sei in erster Linie an den Schäden schuld, hatte er erklärt, sondern der massive Rückgang der Insekten, die die Blüten in der Regel bestäuben müssen, ehe eine Frucht entsteht. Berthold ist dafür bekannt, dass er gern mal provoziert. Das "Business Frühstück" der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis in Schloss Salem im Oktober scheint für den eloquenten Biologen eine willkommene Gelegenheit gewesen zu sein, um die Gemüter aufzuschrecken und auf ein drängendes Problem hinzuweisen. Bald müssten, wie in China geschehen, die Blüten von Menschenhand bestäubt werden, sagte Berthold. "Aber wie wollen Sie das machen, wenn Sie schon nicht in der Lage sind, genügend Erntekräfte zu finden, die die Äpfel pflücken?"

Als Folge des Insektensterbens im allgemeinen und des Bienensterbens im besonderen beschwor der Biologe als bedrohliches Menetekel schon das Ende des Obstbaus am Bodensee herauf. Nun sind sich die Wissenschaftler im Befund eines Artensterbens und insbesondere beim Rückgang, ja Verschwinden von Insekten durchaus einig. Auch darin, dass die Intensivierung der Landwirtschaft einen guten Teil zu dieser Entwicklung beiträgt. Bertholds These, dass der Ertragsrückgang im Obstbau weniger auf den Frost, sondern vor allem auf das Fehlen der Insekten zurückzuführen sei, scheint Ulrich Mayr doch sehr gewagt. "Da hat sich Herr Berthold aber sehr weit aus dem Fenster gelehnt", sagt Mayr und will diese Argumentation mit seinem Erfahrungshintergrund der vergangenen Jahre nicht gelten lassen.

"Es ist eindeutig, dass diese Riesenschäden vor allem auf den Frost Mitte April zurückzuführen sind", erklärt Mayr. Die darauf folgende kalte Schlechtwetterperiode über längere Zeit habe zwar dafür gesorgt, dass keine Insekten geflogen sind. Dies könnte aus seiner Sicht den Effekt vielleicht noch verstärkt haben. Doch im Grunde gebe es – zumindest für die Bestäubung der Obstblüten – noch genügend Insekten. "Wenn es in dieser Phase warm gewesen wäre", sagt der Obstbauexperte, "dann hätte es in den Anlagen gekreucht und gefleucht." Ganz ohne Insekten gehe es wirklich nicht. Es gebe zwar auch einen gewissen Grad an Windbestäubung, sagt Mayr. Doch das reiche bei Weitem nicht aus.

"Dieser Widerspruch überrascht mich nicht", reagiert Peter Berthold auf den Widerspruch des Obstbauexperten: "Sonst müssten ja die ganze Spritzerei einschränken." Das Insektensterben sei eine Tatsache, erklärt der Biologe. Dies sei von der Wissenschaft gerade in den vergangenen Wochen auch in vielen populären Publikationen deutlich gemacht worden. Der Bestand sei in den vergangenen Jahrzehnten um rund 75 Prozent geschrumpft. Dass es auf den Obstwiesen "keineswegs mehr kreucht und fleucht", habe ihm auch Thomas Hepperle, Leiter des Landwirtschaftsamts in Stockach, Obstfachmann und ehrenamtlicher Naturschutzbeauftragter, mit ganz praktischen Erfahrungen bestätigt.

Bodenseekreis am stärksten betroffen

Mit einer Summe von 33 Millionen Euro haben die Schäden bzw. der Ernteausfall bei der Obsternte den Bodenseekreis am stärksten im Land getroffen. Davon entfielen knapp 30 Millionen Euro auf das Kernobst, 2,6 Millionen Euro auf Steinobst und 600 000 Euro auf Beeren. Dahinter rangiert der Ortenaukreis mit 18,9 Millionen Euro. Dies geht aus der aktuellen Schadensbilanz des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz hervor.

Insgesamt summieren sich die Einbußen im Obst- und Weinbau auf rund 120 Millionen Euro. 367 Landwirte aus dem Kreis haben Anträge auf Bewilligung von Ausgleichshilfen gestellt. Dafür hat die Landesregierung eine Ad-Hoc-Hilfe in Höhe von fast 50 Millionen Euro beschlossen, der der Landtag noch zustimmen muss. Anfang 2018 sollen die Beträge ausgezahlt werden.

Ganz verschont wurden nach dieser Statistik die Winzer im Bodenseekreis, während der Weinbau in anderen Anbaugebieten des Landes Schäden von insgesamt 26,9 Millionen Euro beklagt.