Bodenseekreis Einsatzstatistik der Wasserschutzpolizei: Sturm verhagelt Bodensee-Bilanz

Die Wasserschutzpolizei am Bodensee präsentiert ihre Einsatzstatistik für das Jahr 2017. Allein 72 Boote wurden an einem einzigen Tag im Hafen von Ludwigshafen bei einem Unwetter beschädigt.

229 Unfälle stehen in der Einsatzstatistik der Wasserschutzpolizei Bodensee für das vergangene Jahr, wobei alle Arten von Schiffs- über Tauch- bis zu Badeunfall gezählt werden. 50 mehr als im Vorjahr, wenn man sich die internationale Statistik anschaut. Aber auch die Bilanz der Wasserschutzpolizei (Wapo) Baden-Württemberg reißt zumindest statistisch nach oben aus: 155 Unfälle waren 73 mehr als 2016 und bedeuten den Höchststand in den vergangenen zehn Jahren. Verantwortlich dafür ist genau genommen aber nur ein Sturm, der am 21. Juli am Ludwigshafener Hafen tobte und dabei 72 Boote beschädigte. Allein hier entstand ein Schaden von rund 200 000 Euro. Bei allen Unfällen zusammen war es gut fünf Mal so viel.

Mehr als die Hälfte aller Unfälle auf dem See, exakt 130, passierten auf Schiffen, also auf Segel- und Motorbooten – 66 davon auf baden-württembergischem Gebiet. Hauptursache, und das bei der Hälfte der Unfälle, sei nach wie vor mangelnde Sorgfalt der Schiffsführer, so Polizeihauptkommissar Michael Behrendt, Leiter der Wapo-Station Friedrichshafen, beim Mediengespräch am Freitag. Ein Grund: Viele Wassersportler absolvieren das Bodenseeschifferpatent, das man zum Führen eines Segel- oder Motorbootes braucht, heutzutage in kürzester Zeit mit wenig Praxis an Bord. In kritischen Situationen fehle dann die Erfahrung, um richtig zu reagieren. "Das macht uns zunehmend Sorge", so Michael Behrendt.

"2017 war wettertechnisch ein Jahr der Extreme", stellte Behrendt mit Blick auf die Einsatzzahlen fest (siehe rechts). Manche Gewitterzelle entlud sich nicht nur stürmisch mit lokal sogar über zehn Beaufort Windstärke, sondern auch mit heftigem Regen. Die Folge waren 473 Einsätze im Sturmwarndienst auf dem ganzen See, bei denen 361 Menschen aus Seenot gerettet wurden, davon 213 von den Wapo-Stationen Friedrichshafen, Überlingen und Konstanz. Das heißt: Ohne die Hilfe der Wasserschutzpolizei hätten die Schiffsbesatzungen aus eigener Kraft weder Hafen noch Ufer erreicht.

Zehn Menschen verloren auf dem Bodensee im vergangenen Jahr ihr Leben, davon sieben in Baden-Württemberg. Drei Menschen konnten nach einem Sturz ins Hafenbecken nur noch tot geborgen werden, darunter jener 51-jährige Mann, der an Heiligabend beim Fähranleger Friedrichshafen an der Wasseroberfläche treibend gefunden wurde. Zwei Tote waren nach dem Flugzeugabsturz am 8. August vor der Insel Mainau zu beklagen, dessen Ursache derzeit noch nicht geklärt ist. Ein 47-jähriger Surfer auf dem Untersee nahe Radolfzell bekam im Juni bei einem missglückten Manöver offensichtlich das Surfbrett an den Kopf und trieb kurze Zeit später leblos im Wasser. Trotz schneller Hilfe konnte der Mann nicht wiederbelebt werden. Bei insgesamt vier gemeldeten Badeunfällen konnte allen Betroffenen rechtzeitig geholfen werden.

Für eine Person endete ein Tauchgang vor Überlingen tödlich. Der angehende Tauchlehrer konnte ebenfalls nicht reanimiert werden und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Überlinger See stelle nach wie vor ein Tauch-Eldorado am Bodensee dar, sagte der Überlinger Stationsleiter Markus Zengerle. Nach Schätzungen der Tauchsportverbände gebe es hier pro Jahr weit über 40 000 Tauchgänge. Im Vergleich dazu sind vier Tauchunfälle, die 2017 registriert wurden, gering. Gefährlich bleibt wohl jeder einzelne.

Bei zwei schlimmen Unfällen wurden Kinder schwer verletzt. Im Mai fiel bei einem Familienausflug auf einem gemieteten Motorboot ein Kind am Bug über Bord und erlitt zwei tiefe Fleischwunden am Oberschenkel, weil das Bein in die Motorschraube geraten war. Mitte August kam es auf dem Gnadensee bei Allensbach zu einer Kollision. Auf dem Vorschiff des offenen Motorbootes saßen zu dem Zeitpunkt zwei Kinder, die durch den Aufprall an Deck des Segelboots geschleudert wurden. Während das Mädchen unverletzt blieb, verfing sich der Junge in den Wanten des Bootes und verletzte sich so schwer am Bein, dass es später amputiert werden musste. In diesem Zusammenhang weist die Wasserschutzpolizei darauf hin, dass Passagiere besser nicht im Bug sitzen.

Mancher Einsatz ist aber auch für die Wasserschutzpolizei ungewöhnlich. So waren Spezialisten gefragt, um einen sechs Meter langen Torpedo vor Friedrichshafen aus dem Seegrund zu buddeln und sicher zu bergen, zumal man anfangs nicht wusste, ob die Waffe aus dem Zweiten Weltkrieg noch scharf ist. Und auch die im Hafen Friedrichshafen gesunkene "Seekuh" wurde wieder geborgen.

Wetter und Wind am Bodensee

Auch 2017 hatte das Wetter am Bodensee Superlative zu bieten. Das spiegelt sich zum Teil auch in der Einsatzstatistik wider:

Bereits im März vergangenen Jahres waren die ersten Segelboote auf dem Bodensee unterwegs. Denn der Frühling 2017 setzte früh ein und war – trotz des Kälteeinbruchs Ende April – ungewöhnlich warm, genau genommen der drittwärmste überhaupt seit Aufzeichnung der Wetterdaten im Jahr 1864. Gleiches gilt für den Sommer, der Anfang August von Gewittern mit erheblichem Starkregen geprägt war. Durch den milden Herbst war die Wassersportsaison am Bodensee damit ziemlich lang.

Das Jahr war windstark: 341 Einsätze absolvierte die Wasserschutzpolizei Baden-Württemberg im Sturmwarndienst – deutlich mehr als in den vergangenen zehn Jahren. 171 Einsätze davon gingen auf Seenotfälle zurück.

Einzelne Gewitter mit Windgeschwindigkeiten bis zu zehn Beaufort sorgten zum Teil für erhebliche Schäden an Schiffen. So wurden allein am 21. Juli 72 Segel- und Motorboote, die im Hafen Ludwigshafen festgemacht waren, bei Sturm beschädigt.

Der Seepegel lag im Schnitt bei 3,48 Metern, fünf Zentimeter über dem normalen Mittelwert der vergangenen zehn Jahre. Der tiefste Stand wurde im Januar 2017 mit 2,78 Metern gemessen. In diesem Zusammenhang weist die Wasserschutzpolizei darauf hin, dass der Pegel aktuell bereits bei 3,42 Metern und damit deutlich über dem Normalwert steht.