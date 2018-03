Bodenseekreis Eine neue Heimat für den Hirschkäfer

Hirschkäfer gelten als gefährdet und sollen an der Argen einen Lebensraum finden.

Der Hirschkäfer ist mit einer Länge von bis zu acht Zentimetern der größte heimische Käfer, doch er gilt als gefährdet. Im Südosten Baden-Württembergs fehlt die Art fast völlig. Damit die Tiere in der Region nicht ganz verschwinden, haben Landratsamt und Landschaftserhaltungsverband (LEV) Bodenseekreis im Naturschutzgebiet Argen einen sogenannten Hirschkäfer-Meiler geschaffen. Dafür wurden Eichenstämme eingegraben. Sobald diese nach ein paar Jahren ausreichend verrottet sind, finden Hirschkäferlarven einen Lebensraum für ihre fünf bis acht Jahre dauernde Entwicklungszeit.

Der Lebensraum für Hirschkäfer wird nach Angaben von Gerd Odenwälder vom Umweltschutzamt und LEV-Geschäftsführer Daniel Doer immer knapper, weil alte Eichen gefällt werden und Totholz oftmals komplett entfernt wird. Auch alte Baumstümpfe würden meist ganz beseitigt. "Am liebsten ist es uns natürlich, wenn alte Eichen stehen bleiben", sagt Gerd Odenwälder. Wenn dies nicht mehr möglich sei, helfe es verschiedenen Tierarten auch, wenn ein Teil des Stamms oder zumindest der Baumstumpf stehen gelassen werde. Für den Meiler an der Argen habe man 90 Zentimeter lange Eichenstammteile und den Wurzelstock von einem Baum eingesetzt, der an einer anderen Stelle gefällt werden musste.

Bis die Eichenstämme ausreichend verrottet sind und der Hirschkäfer hier einen neuen Lebensraum findet, ist laut Daniel Doer allerdings noch etwas Geduld gefragt. Nach dem Einsätzen der Baumteile sei der Meiler mit Holzmulm und Pilzen geimpft worden, die das Holz zersetzen. Das Artenschutzprojekt für den Hirschkäfer sei im Bodenseekreis bislang einmalig. Am Unterlauf der Argen gibt es für den Hirschkäfer laut Experten durch die Nähe zum Bodensee ein ausreichend mildes Klima.

Mit einer provisorischen Info-Tafel sollen Passanten auf das Projekt aufmerksam gemacht werden. Um weitere Erkenntnisse zum Bestand zu gewinnen sind die Umweltexperten auf Mithilfe angewiesen. Wer Hirschkäfer entdeckt, kann dies dem Umweltschutzamt unter der Telefonnummer 0 75 41/2 04 54 66 mitteilen.