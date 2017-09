Bodenseekreis Echt-Bodensee-Card: Verwaltungsgerichtshof erklärt Kurtaxe-Satzung der Gemeinde Langenargen für unwirksam

Gastgeberin Annette Pfleiderer aus Langenargen hat eine Normenkontrollklage wegen datenschutzrechtlicher Bedenken, die mit der Einführung der Echt-Bodensee-Card aufgetaucht sind, gewonnen.

Der Verwaltungsgerichtshof des Landes Baden-Württemberg hat die Kurtaxe-Satzung der Gemeinde Langenargen für unwirksam erklärt. "Die Revision ist nicht zugelassen", erklärte Richter Matthias Hettich auf Anfrage. Die Urteilsbegründung liege noch nicht vor. Das Urteil fußt auf einer Normenkontrollklage der Gastgeberin Annette Pfleiderer, die in Langenargen Ferienwohnungen vermietet.

Die Gemeinde hatte im Oktober 2016 ihre Kurtaxe-Satzung wegen der Einführung der Echt-Bodensee-Card (EBC) geändert und die Vermieter darin verpflichtet, diese elektronische Gästekarte nicht nur auszugeben, sondern vorab eine Zustimmungserklärung der Gäste einzuholen, dass ihre Daten an Dritte weitergegeben werden dürfen. Der 2. Senat des Verwaltungsgerichtshof hatte bereits bei der Verhandlung am vergangenen Donnerstag große Bedenken wegen der Datenschutzrechtlichen Regelungen in der Langenargener Kurtaxe-Satzung geäußert.