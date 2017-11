Bodenseekreis Echt-Bodensee-Card: Vergabe an Geios AG wirft etliche Fragen auf

Der Joker im Blatt für die Einführung der elektronischen Gästekarte ist Konstantin Andreas Feustel von der Wiif GmbH aus Oberstaufen, wobei "wiif" im Allgäuer Dialekt für gewitzt oder schlau steht. Ihn engagierte der Landkreis 2014 als externen Berater, um die EBC konzeptionell mitzuentwickeln. Er gründete im Juli 2015 mit Geschäftspartner Michael Frischkorn – zu ihm später mehr – eine neue Firma, die seit September 2015 als Geios AG firmiert. Und er erhielt mit dieser Firma zehn Monate später nach EU-weiter Ausschreibung den Auftrag der DBT, die EBC technisch samt EDV-System an den Start zu bringen. Wettbewerber monieren die Auftragsvergabe.

Der Landkreis sieht sich rechtlich auf der sicheren Seite. Die Sache sei sauber gelaufen, betonte Landrat Lothar Wölfle Anfang August letzten Jahres auf Nachfrage unserer Zeitung. Dass die persönliche Nähe Feustels als Berater und Anbieter "sehr kritisch betrachtet werden muss, war uns bewusst", erklärt Pressesprecher Robert Schwarz. Deshalb wurde der auf Wettbewerbsrecht spezialisierte Anwalt Holger Zuck aus Stuttgart mit der Abwicklung engagiert.

Doch es gibt berechtigte Zweifel. Ausräumen lassen sie sich nicht, denn sowohl der DBT-Geschäftsführer Enrico Heß noch der Landkreis geben Auskunft über das Ausschreibungsverfahren der EBC "aus Gründen des Geheimwettbewerbs", so Heß. Er wollte nicht einmal die Zahl der Angebote kommunizieren. Auch der Landkreis will keine Summen nennen, "andernfalls würden wir uns schadensersatzpflichtig machen", sagt Robert Schwarz. Er bestätigt aber wenigstens, dass auf die EU-weite Ausschreibung nur zwei Angebote eingingen. Geios AG – und?

Die zweite Firma hat Rang und Namen in der Branche und betreibt unter anderem die Allgäu-Walser-Card, vor 15 Jahren eine der ersten Gästekarten im Südwesten überhaupt. "Wir haben diese Technologie bereits im Einsatz, die ausgeschrieben war", erklärt Davide Savoldelli, Prokurist und Bereichsleiter der Wilken GmbH, warum sich sein Unternehmen beteiligt hat. Verwundert habe ihn allerdings, dass eine Software-Präsentation – wie sonst üblich in der Branche – weder ausgeschrieben und später auch nicht verlangt war. "Arg überrascht" habe ihn dann das Fax des Stuttgarter Rechtsanwalts am 6.

Juli 2016, dass das Angebot seiner Firma mehr als vier Mal teurer sei als das günstigste Angebot und dass die Firma Geios AG am 21. Juli deshalb den Zuschlag bekommen werde. Fachlich, bescheinigt Zuck, habe habe die Wilken GmbH nahezu die volle Punktzahl erhalten.

"Ich wollte erst nichts tun, man will ja nicht als schlechter Verlierer dastehen", erklärt Davide Savoldelli. Als es im Herbst 2015 allerdings bei einem Treffen in Lindau um die Integration der Allgäu-Walser-Card in die EBC ging und für ihn "klar wurde, dass nichts klar und geregelt war", habe er eine Nachprüfung bei der Vergabekammer des Landes beantragt, was Pressesprecher Uwe Herzel bestätigt. Doch die Behörde habe ihm mitgeteilt, dass selbst bei einer fachlichen Neubewertung der Kostenunterschied der Angebote so gewaltig wäre, dass man vermutlich zu keinem anderen Vergabeergebnis kommen würde. "Deshalb haben wir den Nachpüfungsantrag zurückgenommen", erklärt Savoldelli.

Welchen Preis die Geios AG für den Aufbau des EBC-Systems letztlich geboten hat, lässt sich einigermaßen schätzen. Wenn der Mitbewerber vier Mal teurer war, dürfte die Angebotssumme von Feustel bei rund 600.000 Euro gelegen haben. Allerdings gab es in der Ausschreibung zwei Szenarien. In der Startphase der Gästekarte (2017/18) sollten 2500 Gastgeber und 250 Leistungspartner mit der Technik ausgerüstet werden. Gerechnet wurde mit 1,2 Millionen Gästen pro Jahr und einer Million EBC-Nutzern. Von diesem Szenario ist die Gästekarte weit entfernt: Weil nur vier Gemeinden zum Start mitgemacht haben und viele Gastgeber sie nicht ausgeben wollen, sind nach Angaben der DBT derzeit nur rund 350 Gastgeber dabei.

Ziel sind allerdings 7500 Gastgeber, die laut "Maximalszenario bis 2021" beim EBC-Projekt mitmachen sollen. Warum die DBT bei einem Finanzbedarf der Geios AG von 600.000 Euro in der Endausbau-Stufe einen Startkredit des Landkreises von 1,2 Millionen Euro für die Einführung der EBC braucht, ist fraglich. Nach Angaben des Landratsamtes habe die DBT bislang nur 700.000 Euro der Kreditmittel abgerufen. Den Kredit habe der Kreistag 2015 beschlossen mit "einem Betrachtungshorizont von drei Jahren", so Schwarz.

Fraglich bleibt nicht nur für Davide Savoldelli von der Wilken GmbH, der im Wettbewerb unterlag, wie die erst ein halbes Jahr zuvor gegründete Geios AG zum Zeitpunkt der Ausschreibung im Februar 2016 ohne Referenzen und Softwarelösung ein so viel günstigeres Angebot abgeben konnte. "Uns war klar, dass wir das Projekt ohnehin nicht bekommen, weil Feustel ja gleichzeitig Berater und Anbieter war. Und ich wollte nicht, dass unser Angebot auf dem Tisch des Konkurrenten landet", sagt Rainer Egen, Geschäftsführer der Feratel Media Technologies GmbH, die rund 90 Gästekarten-Projekte, darunter die Bodensee-Erlebniskarte, Buchungsportale und Meldesystem für Kommunen betreibt. Und auch eine dritte, in der Branche renommierte Firma sah von einem Angebot ab, auch wenn Klaus Schön, Leiter Tourismus und Vertrieb bei der AVS GmbH in Bayreuth, darüber hinaus "keinen Kommentar" abgeben will.

Berater gleich Anbieter: Diese Formel taugt im Bodenseekreis nach wie vor. Andreas Feustel ist bis heute Berater des Landkreises in Sachen Echt Bodensee Card – und als Geios-Chef Kopf des Gästenkarten-Systems.

Zweifelhafte Geschäftsbeziehungen: Hotelportal verdient mit

Die Internetseite www.echt-bodensee.de sei ein "Buchungsvehikel" des drittgrößten deutschen Hotelportals HRS, werfen die EBC-Kritiker der DBT vor. Einiges spricht dafür:

Nur rund 15 Prozent der Gastgeber am Bodensee sind online buchbar. Zu wenig, meint die DBT und erklärte den Aufbau einer eigenen Buchungsplattform zu einem "prioritären Ziel" der kommunalen Gesellschaft für 2015. So steht es im Beteiligungsbericht 2014 des Landkreises. Zusammen mit einem Berater – Konstantin Andreas Feustel – habe man eine Vorgehensstrategie entwickelt. Aber: "Aufgrund eines Aufkaufs des ausgewählten Anbieters (Holiday Insider) muss noch abgewartet werden, ob die Strategie umgesetzt werden kann oder nicht."

Holiday Insider wurde 2010 von Michael Frischkorn und zwei Kompagnons (Ulrich Eckert, Niels Dörje) gegründet; Frischkorn blieb September 2015 Vorstand der Firma. "Der Anbieter" ist HRS, der bereits ein Jahr zuvor seinen Konkurrenten übernahm; Frischkorns ehemaliger Vorstandskollege Ulrich Eckert ist bis heute im HRS-Vorstand tätig.

Am 11. Juli 2015 gründete der Tourismusberater des Bodenseekreises, Konstantin Andreas Feustel, die explun AG. In die Firma stieg Frischkorn am 2. September 2015 – noch als Vorstand bei HRS/Holiday Insiders – ein und wurde zweiter Vorstand. Mitte September 2015 wird die Firma von Frischkorn und Feustel in Geios AG umbenannt. Kein Zufall also, dass Feustel ausgerechnet HRS/Holiday Insider als Strategiepartner für ein Buchungsportal auf www.echt-bodensee.de engagierte. Eine Ausschreibung für diese Partnerschaft gab es nicht, weil es sich aus Sicht des Landkreises um keine Vergabe, sondern um eine "privatwirtschaftliche Marketingentscheidung" der DBThandle, so Pressesprecher Robert Schwarz auf Anfrage.

Eigene Buchungsplattform unter kommunalem Label? Wer auf der echt-bodensee-Seite auf "online buchen" klickt, landet direkt auf dem HRS-holidays Ferienhausportal – nur mit dem "echt bodensee"-Logo darauf. Online buchbar sind hier genau die gleichen Gastgeber, die mit HRS oder einem mit dem Branchenriesen verbundenen Anbieter einen Vertrag haben. Für jede über das Portal gebuchte Übernachtung zahlt der Vermieter 12 bis 15 Prozent Provision. Viel mehr Gastgeber als 2014, die online buchbar sind, sind es seither auch nicht geworden: Registriert sind 29 Vermieter in Langenargen, 49 in Sipplingen, sieben in Markdorf, 85 in Friedrichshafen oder drei in Eriskirch. (kck)