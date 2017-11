Bodenseekreis Echt-Bodensee-Card: Langenargen geht den Rechtsweg

Der Gemeinderat in Langenargen gab am Montagabend seine Zustimmung: Die Gemeinde akzeptiert nicht das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs in Mannheim, der die Kurtaxe-Satzung für unwirksam erklärt hat, und geht den Rechtsweg. Eine Begründung für diesen Schritt lieferte Bürgermeister Achim Krafft nicht.

Der VGH hat ein Revision des Urteils nicht zugelassen. Mit der Beschwerde dagegen beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wird es voraussichtlich Monate dauern, bis das Urteil rechtswirksam ist oder die Gemeinde Rechtsmittel dagegen einlegen darf. Zur Erinnerung: Geklagt hatte – stellvertretend für viele Gastgeber – Annette Pfleiderer, die in Langenargen Ferienwohnungen vermietet. Sie ging damit eigentlich nur gegen zwei Regelungen in der neuen Kurtaxe-Satzung vor, die der Gemeinderat im Oktober 2016 wegen der Einführung der Echt-Bodensee-Card (EBC) beschlossen hatte. Der VGH gab ihr Recht und stellte fest, dass ein Teil des Solidarbeitrags von einem Euro, den Urlauber und Gäste pro Nacht für die Nutzung der EBC über die erhöhte Kurtaxe zahlen, nach Landesrecht gar nicht Kurtaxe-fähig ist. Damit liege ein Fehler in der Kalkulation der Abgabe vor, die die ganze Satzung insgesamt ungültig mache. Ebenfalls keine gesetzliche Grundlage gibt es laut VGH für die Verpflichtung in der Kurtaxe-Satzung, dass die Gastgeber bei ihren Gästen eine datenschutzrechtliche Zustimmungserklärung auf dem Meldeschein einholen müssen, um ihnen die EBC aushändigen zu dürfen.

Am vergangenen Mittwoch waren die Vermieter aus Langenargen zu einem Treffen eingeladen, bei dem Frank Jost, Leiter des Amtes für Tourismus, Kultur und Marketing den wenigen anwesenden Gastgebern versichert habe, dass in Sachen Echt-Bodensee-Card vorerst alles bliebe wie gehabt. Auch am Meldeverfahren der Gäste änderte sich nichts. Lediglich die 25 Cent, die vom Solidarbeitrag direkt an die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH (DBT) als Betreiber der Echt-Bodensee-Card gehen, würden von Seiten der Gemeinde nicht mehr über die Kurtaxe erhoben. Für die Klägerin ist das ein kaum nachvollziehbarer Zustand. "Wir haben am 14. September vor dem VGH gewonnen, aber die Verantwortlichen ignorieren dies und uns weiterhin. Obwohl die Satzung rechtswidrig und mit dem Datenschutz nicht vereinbar ist, werden wir weiterhin genötigt, diese Karten auszugeben und Einverständniserklärungen einzufordern", beklagt Annette Pfleiderer, die sich diesbezüglich weigert.

Ob der Datenschutz bei der Gästekarte in der Praxis eingehalten wird, beschäftigt derzeit auch den Landesbeauftragten für den Datenschutz in Baden-Württemberg, Stefan Brink. Ein Gast, der im Sommer mit seiner Familie in Langenargen Urlaub gemacht hat, reichte vor zehn Tagen über einen Anwalt in Stuttgart eine förmliche Beschwerde gegen die Gemeinde Langenargen ein.

Obwohl der Urlauber die Zusatzerklärungen auf dem Meldeschein nicht angekreuzt hatte und explizit dazu schrieb, dass er einer Datenweitergabe an Dritte nicht zustimme, seien die Daten seiner Familie in der Gästedatenbank des DBT-Dienstleisters Geios AG gelandet, wie die Gastgeberin Annette Pfleiderer mit Zugang zur Plattform feststellen musste. "Und das war kein Einzelfall", sagt die Langenarger Vermieterin.