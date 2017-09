Bodenseekreis Echt-Bodensee-Card: Gericht kippt Langenargens Kurtaxe-Satzung

Der Verwaltungsgerichtshof des Landes Baden-Württemberg hat die Kurtaxe-Satzung der Gemeinde Langenargen insgesamt für unwirksam erklärt. "Die Revision ist nicht zugelassen", erklärte der Gerichtssprecher, Richter Matthias Hettich, auf Anfrage. Die Urteilsbegründung liege erst in ein paar Tagen vor.

Das Urteil fußt auf einer Normenkontrollklage der Gastgeberin Annette Pfleiderer, die in Langenargen Ferienwohnungen vermietet. Die Gemeinde hatte im Oktober 2016 ihre Kurtaxe-Satzung wegen der Einführung der Echt-Bodensee-Card (EBC) geändert und alle Vermieter darin verpflichtet, die elektronische Gästekarte nicht nur auszugeben, sondern vorab eine Zustimmungserklärung der Gäste einzuholen, dass ihre Daten auch an Dritte weitergegeben werden dürfen.

Der 2. Senat des Verwaltungsgerichtshofs hatte bereits bei der Verhandlung am vergangenen Donnerstag große Bedenken wegen der datenschutzrechtlichen Regelungen in der Langenargener Kurtaxe-Satzung geäußert. Die gehen auf einen Kooperationsvertrag zurück, den die Gemeinde mit der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH (DBT) geschlossen hat. Darin verpflichtet sich die Gemeinde, dafür zu sorgen, dass die DBT alle benötigten Daten ausschließlich auf elektronischem Weg erhält. Wörtlich heißt es in dem Vertrag unter Datenverarbeitung: "Die Kommune ist verpflichtet, die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen für die elektronische Erhebung und Weiterleitung der Daten durch die Unterzeichnung und die Aufbewahrung von Zustimmungserklärungen der Kartenbesitzer zu schaffen."

Ein zweiter Angriffspunkt der Klägerin war die Kalkulation der Kurtaxe, die wegen der EBC um 1 Euro auf 3,15 Euro pro Gast und Tag erhöht wurde. Der "Solidarbeitrag" splittet sich in 75 Cent, die der Verkehrsverbund Bodo erhält, um Urlaubsgästen freie Fahrt mit Bus und Bahn zu gewähren. 25 Cent von diesem Solidar-Euro erhält die Deutschen Bodensee Tourismus GmbH (DBT) als Betreiber der EBC, wobei für das Gericht nicht klar war, welchen Gegenwert die Gäste dafür erhalten. Kurtaxe-fähig sind eigentlich nur touristische Leistungen, die alle Feriengäste im Urlaubsort nutzen können. Da jene Urlaubsgäste, die ihre Daten nicht weitergeben wollen, keine Echt-Bodensee-Card erhalten und damit auch nicht deren Vorteile nutzen können, sah der Verwaltungsgerichtshof in der Verhandlung auch diese Kalkulation kritisch.

Für die Klägerin war die Entscheidung der VGH-Richter nicht überraschend. "Ich dachte schon, dass wir ganz gute Karten haben", erklärt Annette Pfleiderer. Trotzdem sei sie erleichtert, stellvertretend für die vielen kritischen Gastgeber am See Recht bekommen zu haben. Genau genommen sogar mehr als das, denn die Vermieterin hatte die Kurtaxe-Satzung nur in zwei Punkten beklagt. Unwirksam wird diese Satzung mit der VGH-Entscheidung nun aber in Gänze. Und nicht nur in Langenargen, denn auch in den anderen Gemeinden, die die EBC eingeführt haben – Eriskirch, Sipplingen und Bodman-Ludwigshafen – stehen die rechtlich beanstandeten Passagen drin. Nach Paragraf 47 der Verwaltungsgerichtsordnung können sich nun alle Vermieter auf das Urteil berufen.

"Es ist schade, dass wir von Anfang an nicht gehört wurden, denn das Gespräch haben wir immer wieder angeboten", sagt Gastgeberin Annette Pfleiderer, die froh ist, ihre Gäste nun nicht mehr "auf so unangenehme Weise" nötigen zu müssen, die Weitergabe ihrer Daten zu erlauben, um die Gästekarte zu bekommen. Sie habe im Übrigen nicht gegen Bürgermeister Achim Krafft und die Gemeinde prozessiert, sondern gegen eine "leidige Verpflichtung, die die DBT den Kommunen aufgedrückt habe".

Der Langenargener Bürgermeister Achim Krafft nahm gestern in einer Presseerklärung Stellung zur VGH-Entscheidung, ohne darauf einzugehen, was es für die Gemeinde konkret bedeutet, dass die Kurtaxe-Satzung für unwirksam erklärt wird. Aus dem Tenor der VGH-Entscheidung ergäbe sich "noch keine schlüssige Begründung". Man werde das schriftliche Urteil abwarten und dieses genau analysieren. Dafür stellt Krafft fest, "dass die Kurtaxe-Kalkulation der Gemeinde Langenargen und ihre Bestandteile in der mündlichen Verhandlung nicht beanstandet wurden". Das trifft sachlich allerdings nicht zu. Und: "Ob und wie sich rechtliche Regelungen mit Dritten wie zum Beispiel der DBT konkretisieren müssen, wird sich im weiteren Verlauf abbilden lassen."

Der Geschäftsführer der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH, Enrico Heß, bat gestern um Verständnis, dass er "keine Stellung zum Inhalt, Ablauf und Ausgang von Gerichtsverfahren zwischen Gemeinden und Dritten nehmen" könne. Die DBT habe mittelbar mit der Kurtaxe-Satzung nichts zu tun.

Kritik an der Gästekarte

Nur vier Gemeinden haben die Echt-Bodensee-Card (EBC) bisher eingeführt: Eriskirch, Langenargen, Bodman-Ludwigshafen und Sipplingen. Die Karte sollte die touristische Kleinstaaterei in der Urlaubsregion beenden und erlaubt den Gästen die kostenlose Nutzung von Bus und Bahn in der Region. In Meersburg, Salem oder Überlingen jedoch lehnte der Gemeinderat die Einführung ab, obwohl zuvor die Absicht erklärt wurde. Genau wie in Kressbronn, wo Bürgermeister Daniel Enzensperger die EBC 2018 gern eingeführt hätte. Dazu kommt es nicht: Man wolle die Gästekarte nicht gegen den Willen der Gastgeber durchdrücken, sagte er bei der Ratssitzung im Juli. (kck)