Bodenseekreis EBC: Das Problem mit dem Datenschutz

Die Gästedaten, die für die "Echt Bodensee Card" (EBC) erhoben werden, können für Marketingzwecke benutzt werden. Das ist jedoch laut Bundesmeldegesetz nicht gestattet. Der Landesdatenschutzbeauftragte Stefan Brink empfiehlt deshalb, die Datenschutzbestimmungen für die EBC nochmals zu überarbeiten.

Bodenseekreis – Hält die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH (DBT) den Datenschutz in Sachen "Echt Bodensee Card" (EBC) ein oder nicht? Geschäftsführer Enrico Hess erklärt dazu bei jeder Gelegenheit: „Das Verfahren und Gesamtkonzept der EBC wurde dem Landesdatenschutzbeauftragten Baden-Württembergs vorgestellt, der keine grundsätzlichen Einwände äußerte.“ Das sieht der zitierte Landesbeauftragte Stefan Brink allerdings etwas anders, wie der SÜDKURIER am Montag auf Anfrage erfuhr. "Die Datenschutzbestimmungen sollten nochmals überarbeitet werden, da sie nach unserer Ansicht den datenschutzrechtlichen Bestimmungen nicht entsprechen", erklärt Sachgebietsleiter Alessandro Rizzi im Auftrag von Stefan Brink.

Meldedaten für Werbung tabu

Eigentlich sind die Spielregeln klar: Jeder Gastgeber, der etwa Touristen beherbergt, muss seine Gäste an die Gemeinde melden. So steht es im Bundesmeldegesetz – auch in der seit November 2015 geltenden Neufassung. Die Daten der Gäste – Name, Adresse, Geburtsdatum, Nationalität, An- und Abreise – sind nur für die Gemeinde bestimmt und dürfen nach wie vor "nicht für Marketingzwecke wie Mailings genutzt werden", informierte der Deutsche Tourismusverband im November 2015 seine Mitglieder. Allerdings wird auf den offiziellen Meldescheinen der vier EBC-Gemeinden Langenargen, Sipplingen, Eriskirch und Bodman-Ludwigshafen ganz unten vom Gast auch das Einverständnis abverlangt, "dass meine Angaben .

.. für Marketingzwecke genutzt werden". Und jeder Gast muss der Weitergabe selbst seiner anonymisierten Daten zustimmen, wenn er die elektronische Gästekarte und damit freie Fahrt in Bus und Bahn im Bodo-Verbundgebiet nutzen will. Sonst bekommt er die EBC nicht, auch wenn er die erhöhte Kurtaxe zahlen muss.

Das geht nicht anders, argumentiert Enrico Hess, weil die Gültigkeit der EBC überprüfbar sein muss. Auf der Karte würden aber nur anonymisierte Daten gespeichert. Dennoch landen die kompletten Meldedaten der Gäste – auch ohne Einverständnis zur Weitergabe – im neuen elektronischen Meldescheinsystem, das die DBT verantwortet und über den Dienstleister Geios AG betreibt. Zugriff auf diese Gästedaten habe ausschließlich die Gemeinde für die Kurtaxe-Abrechnung, so Hess. Die DBT selbst oder Bodo hingegen könnten "lediglich auf nicht personenbezogene, anonymisierte Daten zur Erstellung von Statistiken etc. zugreifen", informierte die Gemeinde Langenargen ihre Gastgeber am 22. September und bezog sich auf Aussagen des DBT-Geschäftsführers. Das untermauerte auch Landrat Lothar Wölfle im Kreistag, der wiederholt zu Protokoll gab, dass Adressdaten aus dem Meldeschein weder von der DBT selbst genutzt noch an Dritte weitergegeben werden.

In den Datenschutzbestimmungen der EBC gesteht sich die DBT dieses Recht jedoch zu mit dem Hinweis, dass "die Erhebung personenbezogener Daten ... für die Nutzung der EBC unterlässlich" sei. Keine Rede mehr von "anonymisiert". Mehr noch: "Die durch uns (die DBT, die Redaktion) gespeicherten personenbezogenen Daten nutzen wir im Übrigen zur Pflege der Kundenbeziehungen, zur Kundenbetreuung und zur Auftragsabwicklung." Sogar die Verwendung der Daten "zu werblichen Zwecken" ist aufgeführt. Das heißt: Der Gast willigt auf dem Meldeschein der Weitergabe seiner Daten ein und legalisiert damit die Nutzung zu Marketingzwecken, die laut Bundesmeldegesetz nicht erlaubt ist. Die nutzt beispielsweise die Geios AG, um die Urlauber im Namen ihres Gastgebers zum Online-Checkin einzuladen. Wer dieses Angebot nutzen will, muss sich wiederum mit der "Datenverarbeitung" durch die Geios AG einverstanden erklären. Offen bleibt, was daran "in besonderem Maße datenschutzkonform" sein soll, wie Enrico Hess sich ausdrückt.

Rechtslage schützt Gästedaten

An der Rechtslage wird sich auch nichts ändern, wenn der Landtag die elektronische Meldepflicht ermöglicht. Die hat die DBT von den vier EBC-Gemeinden ohne Rechtsgrundlage eingefordert und im Kooperationsvertrag fixiert. Die Gastgeber liefen Sturm. Das Kommunalabgabengesetz soll noch in diesem Jahr geändert werden. Damit kann – nicht muss – eine Gemeinde ihre Gastgeber künftig verpflichten, die Kurtaxe-Daten elektronisch zu übermitteln. Das Melderecht werde aber nicht tangiert, stellt Carsten Dehner klar, Pressereferent des Landes-Innenministeriums. "Der Gesetzgeber geht von einer Übermittlung der Daten an die Gemeinde aus. Eine Weitergabe an Dritte bleibt ausgeschlossen."

EBC kommt bei Urlaubern an

Auf Basis von 500 Urlauber-Interviews kommt die DBT zum Schluss, dass die EBC bereits im ersten Jahr große Bekanntheit genießt.

Seit April gibt es für Urlauber in vier Gemeinden am Bodensee mit der EBC freie Fahrt in Bus und Bahn und weitere Vorteile. Die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH als Betreiberin der Gästekarte hat beim Marktforschungsinstitut CR42 eine Marktforschungsstudie in Auftrag gegeben, wie die EBC bei den Urlaubern im ersten Jahr angekommen ist. Befragt wurden insgesamt rund 500 Touristen – etwa 210 in der Vorsaison sowie 290 in der Hauptsaison – in Eriskirch, Sipplingen, Bodman-Ludwigshafen und Langenargen. Der typische Übernachtungsgast ist demnach 54 Jahre alt, bleibt zu 38 Prozent sechs bis sieben Nächte am Bodensee, reist zu circa 75 Prozent mit einer erwachsenen Begleitung und zu 70 Prozent ohne Kinder an. Er besucht durchschnittlich neben seinem Urlaubsort 5,4 weitere Ziele. 89 Prozent der Gäste gaben in der Umfrage an, die EBC zu kennen. In diesem Personenkreis genoss die freie Fahrt mit Bus und Bahn im Bodo-Verbundgebiet mit 96 Prozent die höchste Bekanntheit, gefolgt von den Vorteilen bei Freizeitangeboten (90 Prozent). Tatsächlich den kostenfreien ÖPNV mit der EBC genutzt hatten zum Zeitpunkt der Umfrage 40 Prozent. Etwa ein Drittel der Befragten würden die EBC weiterempfehlen, 38 Prozent zeigten sich passiv zufrieden. (kck)