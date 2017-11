Ravensburg Drei Viertel der abgebauten Rohstoffen bleiben in der Region

Die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben hat eine Studie veröffentlicht, die die Bedeutung des Abbaus von Kies und Sand für die Region Bodenseekreis und Ravensburg beleuchtet. Die Zahlen wurden in Ravensburg vorgestellt. Demzufolge werden drei Viertel der abgebauten Rohstoffe in der Region verwertet.

Ravensburg (end) Kies und Sand sind als Baumaterialien im Hoch-, Tief- und Straßenbau elementar. Wo und in welchem Umfang diese Rohstoffe abgebaut werden, rückt auch in der Region Bodensee-Oberschwaben immer mehr in den Blickpunkt. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Bodensee-Oberschwaben hat diesen Umstand aufgegriffen und beim Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung an der Universität Tübingen eine Studie in Auftrag gegeben. Sie soll sowohl die Bedeutung des Rohstoffabbaus für die hiesige Region, als auch die Herausforderungen der Zukunft beleuchten. Am Freitag wurden die Ergebnisse vorgestellt.

Dem Vorurteil, Rohstoffe würden größtenteils für den Export abgebaut, konnte Studienleiter Andreas Koch schon zu Beginn entgegentreten. "Rund drei Viertel der neun Millionen Tonnen in der Region gewonnenen Gesteinsrohstoffe werden in einem Umkreis von 35 Kilometern rund die Abbaustelle verbaut", erklärte er. Vor dem Hintergrund, dass die Bautätigkeiten im Wohn- und Straßenbau rasant zugenommen haben, sei dies ein wichtiger Hintergrund. Bei einer Reduzierung des regionalen Abbaus würden sich durch die hohen Transportkosten Bauvorhaben um einiges verteuern, verbunden mit höherem Verkehrsaufkommen durch Lastwagen im Land.

Wichtig war der IHK auch der Blick auf die Unternehmen am Markt. Im Bezirk Bodensee-Oberschwaben gibt es rund 30 Betriebe, die an 60 Abbaustätten überwiegend Kies und Sand abbauen und aufbereiten. Beschäftigt werden rund 600 Mitarbeiter. Laut Studie werden durch jeden dieser Arbeitsplätze durchschnittliche 2,3 weitere Mitarbeiter mit gesichert. Diese Gesamtzahl von knapp unter 2000 Beschäftigten sei für die Region nicht zu vernachlässigen, betonte Andreas Koch.

Im Rahmen der Studie wurde auch offengelegt, dass das Recycling mineralischer Bauabfälle bereits so gut wie am Maximum ist. Im Schnitt werden 91,2 Prozent wiederverwertet. Damit sei klar, dass der weiter steigende Bedarf ohne weiteren Abbau von Gesteinsrohstoffen nicht zu decken sei. Unbestritten sei aber auch, dass für den Umwelt- und Naturschutz die Herausforderungen noch größer werden und noch mehr für die gesellschaftliche Akzeptanz des Abbaus geworben werden müsse.

Der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben, der voraussichtlich ab Dezember die Planung der Rohstoffsicherung für die nächsten 20 Jahre in die Anhörungsphase verabschieden wird, hält das Stichwort Grundwasser für besonders wichtig. Voraussichtlich wird an den 60 vorhandenen Standorten festgehalten, ein neues Projekt ist im Altdorfer Wald bei Vogt-Grund geplant. Dort hätten Proben ein qualitatives Vorkommen ans Licht gebracht. "Die regionale Ausgewogenheit der Abbaugebiete halten wir bei der langfristigen Planung für sehr wichtig", erklärte Verbandsdirektor Wilfried Franke.