Bodenseekreis/Lindau Die Parkplatznot im Sommer ist in den Seegemeinden ein Dauerbrenner

Während Gastronomie und Handel mehr öffentliche Parkplätze wollen und gar um ihre Existenzen fürchten, wird die Luft für viele Anwohner eng.

Spätestens zu Ostern strömen wieder Besucher und Touristen an den Bodensee – viele von ihnen kommen mit dem Auto und wollen möglichst zentral parken. Das geht nicht immer, denn einige Innenstädte sind so gut wie autofrei. In anderen gibt es zu bestimmten Zeiten fast ausschließlich Parkmöglichkeiten für Anwohner. Wir haben uns in Meersburg, Langenargen und Lindau umgehört, wie die Parksituation dort jeweils ist.