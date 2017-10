Friedrichshafen Daniel Funke neu an Spitze der Jungen Union im Bodenseekreis

30 Mitglieder des Kreisverbands Bodensee der CDU-Nachwuchsorganisation Junge Union (JU) haben am Samstag einen neuen Chef gewählt. Sie versammelten sich im Hotel Maier in Friedrichshafen, um über den neuen Vorstand zu entscheiden und den ehemaligen Kreisvorsitzenden, Christian Kellner, aus seinem Amt zu verabschieden.

Christian Kellner blickte auf seine Zeit als JU-Vorsitzender zurück. Er sei stolz auf den JU-Verband, da dieser als einziger in den vergangenen Jahren Zuwachs erfahren habe. "Die Junge Union ist so stark, weil alle zusammenhalten. Loyalität und Zusammenhalt zählen hier," sagte der scheidende Vorsitzende.

Nach stehendem Applaus für Kellner waren die Mitglieder gefragt, dessen Nachfolger zu wählen. In einer Kampfkandidatur traten Daniel Funke und Dominik Mattes, 26 Jahre alter Fachwirt für Organisation und Führung, gegeneinander an. Der 21-jährige Student Daniel Funke, der sich durchsetzte, will in Zukunft mehr auf die Bevölkerung zugehen und Politik allgemein verständlich machen. Sein Ziel sei es, durch eine wieder stärker konservative Neuausrichtung der CDU das Vertrauen verloren gegangener Wähler zurückzugewinnen. Dominik Mattes wird wie Lea Friedrich und Julius Schwer die Funktion des stellvertretenden Kreisvorsitzenden übernehmen.

Während der Versammlung verabschiedete die JU einen Acht-Punkte-Plan. Größere Zustimmung fand dabei die Forderung, die Sicherheitsstufe für Waffenschränke wieder abzusenken. Im Juli war vom Gesetzgeber eine deutlich erhöhte Sicherheitsstufe in Kraft gesetzt worden. Beim Thema Hacken fordert die JU eine Ausnahmeregelung für Hochschulen und IT-Unternehmen, um Schwachstellen im eigenen Schutzsystem finden zu können. Die Forderung, dass sich die Renten abhängig von der Geburtenrate entwickeln müssten, wurde an den CDU-Kreisvorstand verwiesen. Zudem fordert die JU die Einführung des Babybonus.