Friedrichshafen/Bodenseekreis DRK-Kreisverband Bodeneseekreis: Viel Lob für Übungsleiterinnen

Der DRK-Kreisverband Bodeneseekreis hat langjährige ehrenamtliche Übungsleiterinnen geehrt.

Anlässlich der Jahresabschlussfeier des Gesundheitsprogramms im DRK-Kreisverband Bodenseekreis in Friedrichshafen sind laut DRK-Mitteilung sieben Übungsleiterinnen aus dem Bodenseekreis für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement geehrt worden. Karin Lutz und Inge Jauch leiten seit 30 Jahren Gymnastikgruppen des Gesundheitsprogramms, Karin Lutz in Friedrichshafen, Inge Jauch mittlerweile als Springerin in Gruppen, in denen eine Übungsleiterin aus vertreten werden muss. Renate Schulze hatte 15 Jahre zwei Gymnastikgruppen, je eine in Owingen und Billafingen, und scheidet zum Jahresanfang aus diesem Ehrenamt aus. Birgit Weigel begleitet seit 15 Jahren eine Gymnastikgruppe im Rotkreuzheim in Überlingen. Ebenfalls seit 15 Jahren ist Regina Uricher im Gesundheitsprogramm aktiv: Sie leitet eine Gruppe in Deggenhausertal. Für fünf Jahre Mitarbeit als Übungsleiterinnen im Gesundheitsprogramm wurden außerdem Martina Füssinger und Gabriele Federmann aus Friedrichshafen geehrt.

Karl-Heinz Jaekel, Leiter Sozialarbeit beim DRK-Kreisverband Bodenseekreis, fasste die ehrenamtliche Tätigkeit der Übungsleiterinnen in Zahlen zusammen. Rund 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen jede Woche in 62 Gruppen im gesamten Bodenseekreis zusammen, um sich bei Gymnastik, Tanz oder Gedächtnistraining fit und in Schwung zu halten, um Gemeinschaft zu erleben und gemeinsam Spaß zu haben.

Die Teilnehmer zahlen keinen Jahres- oder Monatsbeitrag, sondern bezahlen nach jeder Übungsstunde, an der sie teilnehmen, einen kleinen Betrag bei der Übungsleiterin. Das Gesundheitsprogramm des DRK-Kreisverbands Bodenseekreis trägt sich durch 44 Übungsleiterinnen, die ihre Gruppen wöchentlich außerhalb der Ferienzeiten im gesamten Kreisgebiet anbieten. „Das ist Ihr Verdienst, Ihre Arbeit“, lobte Jaekel die Frauen während der Feier. „Sie bringen vielen Menschen Freude, nicht nur durch körperliche Bewegung.“ Jaekel kündigte an, dass der DRK-Kreisverband zur Koordinierung und Leitung des Gesundheitsprogramms im Bodenseekreis zum neuen Jahr eine Teilzeitkraft für Gesundheitsförderung einstellen werde.

Weiter ausgebaut werden soll im Rahmen des Gesundheitsprogramms das Angebot des sogenannten Aktivierenden Hausbesuchs. „Es ist ein Angebot von Bewegung und Gespräch für Menschen, die nicht mehr den Anschluss nach draußen haben“, erläuterte Karl-Heinz Jaekel. Und: „Es soll den Anschluss an Kommunikation und Gesellschaft bewahren.“ Geleitet wird das Angebot von Irene Ryll. Im laufenden Jahr haben sieben Übungsleiterinnen elf Kunden begleitet. Die Übungsleiterinnen kommen einmal wöchentlich zu den Kunden nach Hause, machen mit ihnen gemeinsam Gymnastik und suchen das Gespräch. „Der Aktivierende Hausbesuch ist ein zartes Pflänzchen, das zu wachsen beginnt“, fasste Jaekel zusammen.