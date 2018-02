Bodenseekreis DLRG plagen Geldnöte: Lebensretter werben um mehr Unterstützung

Mittel- und langfristig ist der Einsatz der DLRG am Bodensee gefährdet: Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft steht finanziell schlecht da und muss mit teilweise altem Material ihre Einsätze bestreiten. Jetzt hat eine dringend notwendige Schiffsreparatur die Rücklagen aufgezehrt.

Ihre Aufgabe ist es, Menschen zu retten, doch nun sind die Helfer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) selber in Not: Die gemeinnützige Organisation ist unterfinanziert, der die Retter sind bislang trotzdem zur Stelle, wenn sie gerufen werden. So wie an Heiligabend 2017: Um halb acht geben bei den Helfern Piepser und Telefone Alarm. Im Fährhafen Friedrichshafen treibt eine leblose Person. Wenig später sind zwölf Ehrenamtliche am Hafen und machen das Rettungsboot klar. Sie bergen die Person, an Land kann allerdings nur noch der Tod festgestellt werden. "Da waren zum Glück nur erfahrene Einsatzkräfte vor Ort, die jüngeren haben wir nicht in die Nähe gelassen", sagt Rudi Krafcsik, Vorsitzender der DLRG Bodenseekreis. Bei gekenterten Motorbooten, Seglern in Seenot, vermissten Kanufahrer oder Schwimmern wird die DLRG gerufen. Egal ob im Sommer oder im Winter, tagsüber oder nachts – die Angerufenen verlassen sofort Arbeit oder Familie und sind Minuten später am Unfallort.

Aber Boote, Fahrzeuge und Sprit kosten Geld und das fehlt dem Verein. "Den laufenden Betrieb können wir gerade so finanzieren", sagt Krafcsik. Für den Wasserrettungsdienst belaufen sie sich auf etwa 35 000 Euro im Jahr. Der Kreisverband verfügt über zehn Boote und sechs Einsatzfahrzeuge, von denen zwei für den Bevölkerungsschutz im Katastrophenfall ausgerüstet sind. Die Boote sind bis zu 45 Jahre alt. Noch ist die Flotte einsatzbereit. "Aber die Frage ist, wie lange noch. Es darf nichts kaputt gehen", sagt Krafcsik. Das Motorrettungsboot "Hugo Eckener" liegt gerade auf dem Trockenen: Die Motorschraube wurde bei einem Einsatz vor Langenargen beschädigt. "Für die neue Schraube mussten wir an unsere Rücklagen gehen", sagt Krafcsik.

Die DLRG finanziert sich aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Aber die Mitgliederzahlen sinken und die Kosten steigen, auch wegen strengerer Vorschriften und höherer Versicherungsprämien. Die Stadt Friedrichshafen und Bodenseekreis haben den Verband mehrfach unterstützt. So konnten Rettungswesten, Lungenautomaten und Einsatzkleidung erneuert und der Bau einer neuen Garage geplant werden.

Die DLRG bekommt auch Geld vom Land für die Wasserrettung, 100 000 Euro Sachkostenzuschuss für alle DLRG-Verbände in Schwaben. Für den einzelen Verband bleibt nicht viel übrig. "Wir brauchen eine kontinuierliche Finanzierung, eine Sicherheit", sagt Krafcsik. Zurzeit stellt jede Investition den Verein vor neue Hürden. "Es müsste dringenst ein Schweißgerät angeschafft werden, damit wir unsere Aluboote selbst schweißen können." Auch zollfrei tanken würde helfen.

Grundlage für die Kooperation von Vereinen und Behörden ist die Konzeption Wasser- und Seenotrettung Bodensee der Landesregierung, für die die DLRG eine Neufassung vorgeschlagen hat. Zurzeit liegt die Leitung bei der Wasserrettung bei der Wasserschutzpolizei. "Aber wenn es um Menschenleben geht, wird alles zum Einsatz gebracht, was zum Einsatz gebracht werden kann", sagt Michael Behrendt, Leiter der Wasserschutzpolizeistation Friedrichshafen. Wer als Erstes vor Ort ist, greift ein, und das sind oft die ehrenamtlichen Helfer. "Da sind die Zuständigkeiten egal. Wir arbeiten sehr eng mit der DLRG zusammen und hoffen, dass wir das auch in Zukunft tun können."

Die SPD hat jetzt im Landtag eine Anfrage gestellt, in der sie die Frage nach der Aufgabenverteilung bei der Wassserrettung am Bodensee und ihrer gesetzlichen Grundlage stellt. Und sie will wissen: "Werden der DLRG Bodenseekreis die Kosten für die Übernahme von Aufgaben, die der Wasserschutzpolizei obliegen, erstattet und wenn ja, auf welcher Rechtsgrundlage und in welchem Umfang?" Angeregt hat die Anfrage der Kreistagsabgeordnete Norbert Zeller. "Diese Menschen riskieren unter Umständen ihr Leben, um anderen zu helfen. Da kann es doch nicht sein, dass sie auch noch den Sprit für die Einsätze zahlen müssen", sagt er. Die DLRG sollte nach Zellers Ansicht der Bergrettung gleichgestellt werden, die einen höheren Anteil ihrer Einsatzkosten vom Land erstattet bekommt. Er könnte sich auch vorstellen, dass Schiffseigner einen Beitrag leisten. "Ich bin selbst Segler und würde gern zehn Euro im Jahr dafür bezahlen, dass der Wasserrettungsdienst weiter besteht", sagt er. Die rechtlichen Voraussetzungen müsste die Landesregierung schaffen.

Aufgaben der DLRG

Die DLRG – Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft – wird dann zu Hilfe gerufen, wenn es Gefahrensituationen in Verbindung mit Wasser gibt. Das können Schiffsunfälle, vermisste Schwimmer oder auch geflutete Keller sein. Jede DLRG-Einsatzkraft ist zum Rettungsschwimmer ausgebildet. Dazu kommen Bootsführer, Einsatztaucher und Strömungsretter für Rettung aus fließenden Gewässern, etwa bei Hochwasser. Die DLRG Bodenseekreis hat rund 4000 Mitglieder, von denen sich 120 ehrenamtlich im Wasserrettungsdienst engagieren. Informationen im Internet: www.bodenseekreis.dlrg.de