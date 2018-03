vor 6 Stunden Claudia Wörner Bodenseekreis CDU Bodenseekreis will sich von innen heraus erneuern

Der Koalitionsvertrag und Anträge an die Bundes- beziehungsweise Landesregierung standen am Samstag im Mittelpunkt des CDU-Kreisparteitags in Tettnang-Laimnau. Zu Gast waren Norbert Lins, Mitglied des EU-Parlaments, und der Bundestagsabgeordnete Lothar Riebsamen. Beim Kreisparteitag stellten die jeweiligen Sprecher sechs Arbeitskreise vor. Ziel dieser Zukunftswerkstatt ist die Erneuerung der CDU von innen heraus.