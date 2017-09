Bodenseekreis Bundestagskandidaten über Renten und Finanzen

Finden die Kandidaten aus dem Wahlkreis Bodensee das Steuersystem gerecht? Und wie wird die gesetzliche Rente zukunftsfähig gemacht? Die Schwerpunkte der Bewerber im Überblick:

Wie machen Sie die gesetzliche Rente zukunftsfähig?

Lothar Riebsamen, CDU: Um die Renten auch in Zukunft auf einem hohen Niveau zu halten, benötigen wir Arbeitsplätze. Dadurch entstehen Beiträge für die Rentenkassen. Der Weg zu sicheren Renten ist deshalb eine freundliche Wirtschaftspolitik, die auch in Zukunft neue Jobs schafft. Mit der Einführung der Flexirente haben wir einen wichtigen Schritt für eine Flexibilisierung des Renteneintrittsalters geschaffen.

Leon Hahn, SPD: Wir brauchen dringend eine Rentenreform, sonst drohen immer höhere Beiträge bei immer weiter sinkendem Rentenniveau. Wer jahrzehntelang gearbeitet hat, muss im Alter ein würdevolles Leben führen können. Wir wollen die Beiträge bei 22 Prozent deckeln und das Rentenniveau stabilisieren. Zur Finanzierung wollen wir den Steueranteil erhöhen, statt wie von der CDU gewollt die Verteidigungsausgaben zu verdoppeln.

Markus Böhlen, Bündnis 90/Die Grünen:Mit der Grünen-Bürgerversicherung. Alle Bürger werden unter Berücksichtigung aller Einkunftsarten in die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen. So sind sie gut abgesichert und versorgt und beteiligen sich entsprechend ihres Einkommens an der Finanzierung. Für viele Selbstständige ist das ein Riesenschritt hin zu mehr sozialer Sicherheit. Langfristig sorgt es dafür, dass die Rentenversicherung stabil finanziert ist.

Christian Steffen-Stiehl, FDP: Die Frage sollte lauten: Wie machen wir die Altersvorsorge zukunftsfähig? Die gesetzliche Rente wird mit über 60 Milliarden Euro aus Steuermitteln gestützt. Mit der Grundsicherung im Alter sind es über 90 Milliarden. Derzeit zahlen noch viele in das System ein und finanzieren relativ wenig Rentner im Vergleich zum Ausblick in die Zukunft. Wir brauchen flexible Übergänge in den Ruhestand und Altersvorsorge nach Baukastenprinzip.

Claudia Haydt, Die Linke: Die gesetzliche Rente muss den Lebensstandard wieder sichern und wirksam vor Armut schützen. Das Rentenniveau soll bei einem Renteneintrittsalter von 65 Jahren wieder bei 53 Prozent liegen. Für Menschen mit niedrigen Einkommen wollen wir eine solidarische Mindestrente von 1050 Euro. Dafür wollen wir etwa die Beitragsbemessungsgrenze deutlich anheben und alle Erwerbstätigen sollen in die Versicherung einzahlen.

Alice Weidel, AfD:Durch eine signifikant stärkere Belastung kinderloser Personen bei gleichzeitiger Entlastung von Vätern und Müttern. Kinderlosigkeit verursacht unserer Gesellschaft und einem umlagefinanzierten Rentensystem hohe Kosten, deshalb sind diese Kosten gerecht in der Rentenversicherung zu verteilen. Daneben sollten auch unsere Parlamentarier in die Rentenversicherung einzahlen.

Finden Sie das Steuersystem gerecht oder wollen Sie andere Schwerpunkte setzen?

Lothar Riebsamen, CDU: Dank der gutenkonjunkturellen Lage Deutschlands werden wir in den nächsten Jahren die Bürger steuerlich entlasten. Den Solidaritätszuschlag zur Einkommensteuer wollen wir ab 2020 schrittweise abschaffen. Ebenso werden wir die Einkommensteuer um gut 15 Milliarden Euro senken. Diese Entlastung soll in erster Linie der Mitte der Gesellschaft, Familien mit Kindern, Arbeitnehmern, Handwerk und Mittelstand, zugute kommen.

Leon Hahn, SPD: Ich kämpfe dafür, dass die Menschen wieder mehr von dem behalten können, was sie selbst erwirtschaften. Gleichzeitig müssen wir gegen die starke Konzentration von Einkommen und Vermögen vorgehen. Deshalb werden wir 80 Prozent der Menschen bei der Einkommensteuer entlasten und besonders hohe Einkommen stärker belasten. Besonders im Mittelpunkt steht für uns die Bekämpfung von Steuerflucht von Konzernen.

Markus Böhlen, Bündnis 90/Die Grünen: Ein gerechtes Steuersystem sorgt dafür, dass alle nach ihrer Leistungskraft zu einer intakten Gesellschaft beitragen. Hier liegt bei uns etwas im Argen. Arbeit wird bei uns häufig höher besteuert als Zinsen und Renditen. Das will ich ändern. Die ungleiche Besteuerung von Kapitalerträgen zu allen übrigen Einkünften will ich beseitigen, indem diese Erträge wieder dem normalen, persönlichen Einkommenssteuersatz unterliegen.

Christian Steffen-Stiehl, FDP: Wir brauchen eine Balance zwischen Bürger und Staat. Das Lohnniveau stieg von 2005 bis 2015 um 23 Prozent. Das Steueraufkommen von Bund, Ländern und Gemeinden erhöhte sich um fast 50 Prozent. Wir fordern, den „Soli“ Ende 2019 abzuschaffen, einen flacheren Anstieg der Einkommensteuer, Belastungsgrenze von Steuern und Sozialabgaben, Vermeidung der kalten Progression und einen Freibetrag in der Grunderwerbsteuer.

Claudia Haydt, Die Linke: Es ist absurd, dass multinationale Konzerne weniger Steuern zahlen als Arbeiter. Das Steuerkonzept der Linken entlastet diejenigen, die als Alleinstehende weniger als 7100 Euro im Monat verdienen. Wer mehr Einnahmen hat, soll mehr zur Finanzierung öffentlicher Ausgaben beitragen. Zusätzlich wollen wir eine Finanztransaktionssteuer einführen, Steuertricks und -flucht bekämpfen und superreiche Erben zur Kasse bitten.

Alice Weidel, AfD: Wir müssen endlich über signifikante Steuersenkungen zuvörderst für den Mittelstand und unsere ärmeren Mitbürger, aber auch für kleine und mittlere Unternehmen sprechen. Es kann nicht sein, dass für die Bewältigung der Flüchtlingskrise bis 2020 94 Milliarden Euro bereitgestellt werden, während die OECD uns dieses Jahr wieder bescheinigt hat, die zweithöchste Abgabenlast weltweit zu haben.

Der Bund erwirtschaftet Überschüsse, die Gemeinden stehen vielfach vor einem hohen Schuldenberg: Muss hier mehr von oben nach unten umgeschichtet werden?

Lothar Riebsamen, CDU: Noch nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland hat der Bund so viel für die Kommunen getan wie in den vergangenen vier Jahren. Besonders die Kommunen in Baden-Württemberg stehen, dank einer verantwortungsvollen Finanzpolitik und den finanziellen Entlastungen des Bundes, hervorragend da. Wir werden den Kurs weiterverfolgen, denn starke Kommunen sind das Rückgrat unseres Landes.

Leon Hahn, SPD: Ja, denn nicht selten hat der Bund den Kommunen viele Aufgaben übertragen, ohne diese zu finanzieren. Wenn es den Kommunen schlecht geht, sinkt die Lebensqualität vor Ort sofort. Für mich gilt: wer bestellt, der zahlt. Das gilt bei gebührenfreien Kitas genauso wie bei der Sanierung von öffentlichen Gebäuden und Schulen. Der Bund mussdie Kommunen endlich direkt bei der Bildung finanziell unterstützen dürfen.

Markus Böhlen, Bündnis 90/Die Grünen: Der Bund hat immer noch eine gigantische Verschuldung von 2,1 Billionen Euro und einen Überschuss von etwa 18 Milliarden Euro. Bei Ländern und Gemeinden müssen wir genau hinsehen. Immenstaad hat in den letzten Jahren die Prokopfverschuldung konsequent zurückfahren können, andere stehen unter Aufsicht der oberen Finanzbehörden. Der Investitionsstau der Kommunen beträgt 126 Milliarden Euro.

Christian Steffen-Stiehl, FDP: Ein Teil dieser Umschichtung würde durch unsere Maßnahmen zur besten Bildung vom Bund bis hinunter zu den Kommunen bereits realisiert. Durch Aufhebung des Kooperationsverbots zwischen Bund und Ländern und die Investitionen in die Schulen wie die 1000-Euro-Technik-Investition pro Schüler in den nächsten fünf Jahren kommt das Geld an. Außerdem müssen Einnahmeausfälle aus der Grundsteuer ausgeglichen werden.

Claudia Haydt, Die Linke: Die Versorgung mit Dienstleistungen wie Verkehr, Abfallentsorgung, Wohnen, Energie, Bildung oder Sport hängt von leistungsfähigen Kommunen ab. Besorgniserregend ist der Stau bei den Investitionen (Schulgebäude, kommunale Wohnungen, Straßen). Die Linke fordert eine Gemeindefinanzreform, die die Spielräume für die Kommunen erhöht. Außerdem will die Linke die Übernahme aller Sozialausgaben durch den Bund.

Alice Weidel, AfD: Das Problem löst man nicht, indem Bund und Länder den Gemeinden einfach Geld schenken. So würde man schlechtes Wirtschaften belohnen, denn es gibt ja sehr wohl Gemeinden – auch kleinere und mittlere – die keinen Schuldenberg haben. Man müsste den Gemeinden generell eine höhere Autonomie bei der Erhebung von Steuern und Abgaben sowie mehr Gestaltungsfreiheit bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben geben.

Halten Sie es für richtig, dass der Staat mit dem Ankauf von Steuer-CDs aus der Schweiz Jagd auf Steuersünder macht?

Lothar Riebsamen, CDU: Im Kampf gegen Steuerhinterziehung hat die CDU auf ein internationales Abkommen gesetzt. 2014 haben 50 Staaten ein Abkommen gegen Steuerhinterziehung unterschrieben. Alle Geldhäuser werden beispielsweise ab September 2017 alle Daten ihrer nicht im Inland ansässigen Kunden automatisch austauschen. Dieser Austausch umfasst alle Informationen, die für eine faire Besteuerung von Auslandskonten nötig sind.

Leon Hahn, SPD: Steuerflucht von Privatpersonen ist ein Betrug an unserer Gesellschaft. Wenn besonders wohlhabende Menschen ihre Vermögen vor der Allgemeinheit verstecken, während hart arbeitende Menschen den vollen Steuerbeitrag leisten, muss die Politik reagieren. Der Ankauf von Steuersünder-CDs ist ein notwendiges Übel, denkbar wäre auch ein besserer Schutz von Whistleblowern und mehr Transparenz auf europäischer Ebene.

Markus Böhlen, Bündnis 90/Die Grünen: Ich würde es nicht als Jagd bezeichnen, sondern als Notwendigkeit, ein Stück Steuergerechtigkeit wiederherzustellen. Ich halte es für richtig, den Druck auf „Steuerumgeher“ aufrechtzuerhalten. Ich will nicht, dass Konzerne und Superreiche mithilfe von Bankgeheimnis, Steuerdumpingländern und anderen Steuerlücken ihren Beitrag zum Gemeinwohl unterschlagen.

Christian Steffen-Stiehl, FDP: Speziell auf die Schweiz bezogen macht die gestiegene Transparenz zwischen deutschen Behörden und der Schweiz den Ankauf solcher CDs mittlerweile nicht unbedingt notwendig. Ein Rechtsstaat muss Steuerhinterziehung mit allen legalen Mitteln bekämpfen. Es ist kaum denkbar, dass der Anbieter solche Daten legal beschafft hat. Von daher sollte solch ein Ankauf nur unter gerichtlicher Kontrolle durchgeführt werden.

Claudia Haydt, Die Linke: Der Ankauf der CDs ist eine Art Notinstrument. Noch wichtiger ist es, den Steuervollzug hierzulande durch mehr Personal zu verbessern und zu gewährleisten, dass Steuerhinterziehung aufgedeckt und entsprechend geahndet wird. Die Panama-Papers haben gezeigt, dass auch deutsche Banken bei der Steuerflucht helfen. Steuerflüchtlinge sind die teuersten Flüchtlinge, sie kosten den Staat jährlich bis zu 100 Milliarden.

Alice Weidel, AfD: Nein, auch wenn ich verstehen kann, dass es dem Staat da in den Fingern juckt. Kriminelle bekämpft man nicht, indem man seinerseits zu kriminellen Methoden greift. Ein Staat, der sich an Datenhehlerei beteiligt, ist kein Rechtsstaat. Sowohl Steuerhinterzieher als auch Datendiebe gehören strafrechtlich verfolgt. Ich befürworte insofern, die Zahl der Stellen in der Steuerfahndung zu erhöhen.