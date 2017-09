Bodenseekreis Bürger haben die Wahl

174 113 Wahlberechtigte im Wahlkreis 293Ergebnis der Wahl am Sonntag gegen 20.45 Uhr

Bodenseekreis/Kreis Sigmaringen – Die letzten Stunden des Wahlkampfes zur Bundestagswahl 2017 sind angebrochen. Die Kandidaten zeigen sich noch mal bei Veranstaltungen ihrer Parteien. Im Wahlkreis 293 Bodensee gibt es derzeit 174 113 Wahlberechtigte. Diese Zahl teilt Kreiswahlleiter Joachim Kruschwitz auf SÜDKURIER-Nachfrage mit. Die Wähler haben an diesem Sonntag, 24. September, wieder die Möglichkeit, die neue Bundesregierung zu wählen. Zum Wahlkreis 293 gehören neben dem Bodenseekreis die Gemeinden Pfullendorf, Illmensee, Herdwangen-Schönach und Wald im Kreis Sigmaringen. Bei der Bundestagswahl 2013 waren es 171 016 Wahlberechtigte, 3097 weniger als bei der diesjährigen Bundestagswahl. Die Zahl der Erstwähler bei dieser Bundestagswahl liegt Kruschwitz zufolge nicht vor.

Der Kreiswahlleiter hofft auf eine möglichst hohe Wahlbeteiligung. "Bei den zurückliegenden beiden Bundestagswahlen lag die Wahlbeteiligung bei 73,1 Prozent (2009) beziehungsweise bei 75,3 Prozent (2013). Ich persönlich rechne mit einer Wahlbeteiligung von etwas über 75 Prozent", sagt Kruschwitz. Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis 293 Bodensee entspreche in etwa dem Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg. Insgesamt wird an diesem Sonntag in 191 Urnenwahlbezirken gewählt. Kruschwitz schätzt, dass im Zuge der Bundestagswahl rund 2500 Wahlhelfer in den Städten und Gemeinden im Einsatz sein werden. Bundesweit werden es etwa 650 000 Wahlhelfer sein.

Die Wähler geben am Sonntag eine Erststimme für den von ihnen präferierten Bundestagskandidaten ab. Das sind im Wahlkreis 293 Lothar Riebsamen (CDU), Leon Hahn (SPD), Markus Böhlen (Grüne), Christian Steffen-Stiehl (FDP), Alice Weidel (AfD) und Claudia Haydt (Die Linke). Diese Abfolge entspricht der auf dem nebenstehenden Stimmzettel abgebildeten Abfolge. Ihre Zweitstimme vergeben die Wähler an eine der zur Bundestagswahl zugelassenen Parteien. "Bei der Stimmabgabe ist darauf zu achten, dass man für die Erst- und Zweitstimme jeweils eine Stimme hat. Macht man beispielsweise bei der Erst- oder Zweitstimme zwei Kreuze, wird hierdurch der Stimmzettel ungültig. Im Übrigen muss der Wählerwille auf dem Stimmzettel klar erkennbar sein. Jeglicher zusätzliche Kommentar, unerheblich, ob positiv oder negativ, führt zur Ungültigkeit des Stimmzettels", warnt Joachim Kruschwitz. Bei der Bundestagswahl 2013 seien es 1,3 Prozent ungültige Stimmen gewesen. "Leider!", sagt der Kreiswahlleiter. Ab 18 Uhr werden die Stimmzettel am Sonntag ausgezählt: die aus der Urnen- und der Briefwahl. Kruschwitz rechnet gegen 20.45 Uhr mit einem Ergebnis: "Je mehr Parteien zu einer Wahl antreten, desto länger dauert erfahrungsgemäß die Auszählung der Stimmzettel, der Zweit- und der Erststimmen." Er hat an diesem Tag "Rufbereitschaft zur Klärung strittiger Fragen, zum Beispiel zur Wahlberechtigung oder bei der Zurückweisung von Wählern mit Wahlscheinen". Ad-hoc-Entscheidungen bei besonderen Vorkommnissen in den oder in der Nähe von Wahllokalen sowie die Verkündung des Kreiswahlergebnisses und dessen Übermittlung an den Landeswahlleiter fallen ebenso in seinen Aufgabenbereich. Etwas wünscht sich Kruschwitz von den Wahlberechtigten: "Zur Wahl zu gehen! Wer nicht wählt, braucht hinterher auch nicht zu motzen."

Briefwähler

Im Wahlkreis 293 Bodensee gibt es 48 Briefwahlbezirke. Die Zahl der Briefwähler nimmt beständig zu, wie in den vergangenen Wochen etwa die Deutsche Post vermeldet hat. "Eine Gesamtzahl der für die Briefwahl registrierten Wahlberechtigten liegt uns nicht vor, jedoch können wir auch für den Wahlkreis 293 Bodensee nach den Rückmeldungen einzelner Gemeinden diesen Trend bestätigen", sagt Kreiswahlleiter Joachim Kruschwitz. Für ihn ist es unerheblich, ob die Stimmen per Brief- oder Urnenwahl abgegeben werden: "Jede Stimme hat das gleiche Gewicht."

Muster