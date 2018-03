Bodenseekreis Breitbandverfügbarkeit kann zu Standortwettbewerb führen

Unternehmen in der Region Bodensee-Oberschwaben sehen sich wegen des schleppenden Netzausbau in ihren Innovationsaktivitäten gehemmt. Manche entscheiden sich deshalb sogar für die Verlagerung an einen anderen Standort.

Unternehmen sind maximal auf eine gute Internetverbindung angewiesen. Das ist nicht neu in Zeiten von Digitalisierung und Automatisierung. Schwerwiegend ist allerdings, dass die Breitbandversorgung den wichtigsten aller Standortfaktoren darstellt – noch vor beruflich qualifizierten Fachkräften, Wohnraum und Straßenanbindung. Das hat die Standortumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bodensee-Oberschwaben für das Jahr 2017 ergeben. Sönke Voss, IHK-Referent Industrie, Technologie und Innovation, sagt: "Die Zufriedenheit ist im Vergleich aller Standortfaktoren eher gering, hier besteht aufgrund der Diskrepanz zwischen Bedeutung und Zufriedenheit der größte Handlungsbedarf." Die Bedeutung habe gegenüber der Umfrage im Jahr 2012 sogar nochmals leicht zugenommen, erklärt Voss. "Gemäß einer weiteren IHK-Umfrage zur Technologiepolitik des Landes sieht sich jedes zweite technologieorientierte Unternehmen in der Region Bodensee-Oberschwaben aufgrund einer unzureichenden Breitbandversorgung in seinen Innovationsaktivitäten gehemmt", sagt Voss. Der IHK liegen vereinzelt Hinweise von Unternehmen vor, wonach die Breitbandversorgung der zentrale Faktor bei der Wahl oder Verlagerung des Standorts war. "Hierbei handelte es sich um Standortentscheidungen innerhalb der Region Bodensee-Oberschwaben, also die Verlagerung in eine andere Kommune beziehungsweise ein anderes Gewerbegebiet", so Voss.

Die Breitbandverfügbarkeit kann so zu einem Standortwettbewerb zwischen einzelnen Kommunen führen. Doch wie lässt sich dieser Zustand positiv verändern? Die IHK setzt sich nach Voss' Angaben für einen schnelleren und wirtschaftlicheren Netzausbau ein. Ein Ziel ist es laut Voss, die für den ländlichen Raum wichtige Breitbandförderung praxisgerechter zu gestalten. Hier sei beispielsweise schon erfolgreich eine explizite Berücksichtigung des erhöhten Bedarfs der Wirtschaft an symmetrischen Hochgeschwindigkeitsanschlüssen gefordert worden. Die Leistungskapazität und die Upstream-Raten dieser Anschlüsse sind besonders hoch. Kurzfristig bedürfe es zudem administrativer Vereinfachungen der Breitbandförderung. "Es kann nicht sein, dass Kommunen für das Ausfüllen der Formulare häufig einen Dienstleister einschalten müssen und anschließend monatelange Bearbeitungsverfahren anstehen", so der IHK-Referent. Unterstützung erhalten die Unternehmen mit unzureichender Internetverbindung bei der IHK in Beratungsgesprächen. Konkrete Handlungsoptionen wie beispielsweise das Zugehen auf die Gemeinde, den Anbieter oder die Identifikation alternativer Anbieter und Zugangstechnologien würden aufgezeigt. Voss sieht das Risiko, "dass Unternehmen in anderen Staaten einen Vorsprung von mehreren Jahren bei der Entwicklung und Anwendung innovativer Technologien, Prozesse oder Geschäftsmodelle erhalten". Dies könne fatale Auswirkungen hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit haben. Bereits jetzt könnten Betriebe ganz alltägliche Prozesse wie das kollaborative Arbeiten an Dokumenten in der Cloud nur auf Umwegen realisieren.