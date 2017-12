Bodenseekreis Bodo, Bodensee-Gürtelbahn, Städtebusse: Es gibt noch viel zu tun im Nahverkehr

Wie lässt sich der öffentliche Nahverkehr in der Region verbessern? Darüber tauschten sich am Dienstagnachmittag Bodo-Geschäftsführer Jürgen Löffler und Martin Hahn, Landtagsabgeordneter der Grünen im Wahlkreis Bodensee aus.

An Ideen mangelt es nicht. Regiobus-Linien im Stundentakt zwischen den großen Städten am See, einen endlich wieder funktionierenden Zugverkehr auf der Bodenseegürtelbahn oder die Einführung des Landestickets auch im Bodo-Verbundgebiet waren die Schlagworte beim anschließenden Pressegespräch von Löffler und Hahn.

Was seit anderthalb Jahren auf der Strecke von Überlingen nach Sigmaringen erfolgreich funktioniert, kann sich der Bodo-Geschäftsführer auch im Osten des Landkreises vorstellen. Der Regiobus 500, eingeführt im Frühjahr 2016, pendelt stündlich vom See über Pfullendorf bis in die Zollernstadt und hat täglich im Schnitt rund 1000 Fahrgäste, berichtete Jürgen Löffler. Regiobusse fördert das Land in den ersten Jahren mit etwa der Hälfte der Kosten, um attraktive Überland-Linien vor allem da zu etablieren, wo es direkte Verbindungen auf der Schiene nicht gibt. "Es gibt noch Fördermittel beim Land", so Martin Hahn. Insofern sei es nachdenkenswert, mit einem Regiobus-Angebot die heutigen Städteschnellbuslinien von Friedrichshafen nach Konstanz sowie Ravensburg nach Konstanz im Stundentakt auszubauen, sind sich der Politiker und der Nahverkehrschef einig. Dann allerdings müssten sich drei Landkreise auf ein Konzept verständigen und die Landesgelder beantragen.

Wie schwierig das sein kann, zeigt das Projekt Verbundtarif, an dem Bodo und der Verkehrsverbund Hegau-Bodensee (VHB) nach Aussage von Jürgen Löffler jahrelang verhandelt haben, ohne letztlich einig zu werden. Dabei ging es hier eigentlich "nur" um einen Übergangstarif zwischen Bodo und VHB inklusive der Schiffs- und Fährlinien, sodass man beispielsweise mit einem Ticket von Tettnang bis nach Allensbach kommt, ohne zwischendurch nachlösen zu müssen. "Die Gespräche sind im vergangenen Jahr ergebnislos eingestellt worden", erklärte der Bodo-Chef gestern. Mit einer Einigkeit in Tariffragen zwischen beiden Verbünden ließe sich ein zumindest "virtueller Großverbund" am Bodensee installieren, so Löffler.

Dabei wird das Thema im nächsten Jahr ohnehin wieder auf die Tagesordnung kommen, denn die Landesregierung forciert den Landestarif. Für diesen Zweck wurde vor wenigen Wochen eine Nahverkehrsgesellschaft (NVBW) gegründet, der alle 22 Verkehrsverbünde in Baden-Württemberg beitreten sollen. Ziel sind landesweit einheitliche Tarife für Bus- und Bahnkunden, die über Verbundgrenzen hinweg unterwegs sind. Ähnlich dem heutigen Baden-Württemberg-Ticket könnten die Kunden dann tatsächlich mit einer Fahrkarte Bus, Bahn und Schiff über Verbundgrenzen hinweg nutzen. Punktuell gibt es das schon. So können Bahncard-Kunden bereits heute mit dem DB-City-Ticket im Stadtverkehr Ravensburg oder Friedrichshafen mitfahren, so Löffler. "Wir werden der NVBW im nächsten Jahr beitreten", erklärte der Bodo-Chef. Man sei bereits in Verhandlungen.

Problem Bodenseegürtelbahn

Die größte Baustelle im Bodo-Gebiet allerdings ist die Bodenseegürtelbahn. Seit Oktober 2016 habe man schwer mit den Zuständen auf der Bahnlinie zu kämpfen, er selbst kriege täglich Beschwerden von Bahnkunden, so Jürgen Löffler. "Das macht keinen Spaß und keinen Sinn", schimpfte er. Deshalb unterstütze Bodo die Aktion "Rote Karte für die DB Regio" von Martin Hahn, zumal man im Februar bereits eine Protestnote an das Landesverkehrsministerium geschickt habe. Was die DB Regio hier am See abliefere, sei nicht nur zu wenig, "sondern Krise", so Löffler. Die Bahn bringe zu wenig Triebwagen auf der Strecke zum Einsatz, und die sind auch noch im Schnitt 20 Jahre alt und im Dauerbetrieb nicht robust genug und daher reparaturanfällig.

Zwischen 6 und 9 Uhr sowie 15 und 18 Uhr würden eher drei als bei der Bahn bestellte zwei Wagen benötigt – zum Einsatz komme meistens nur einer. Und die Pünktlichkeitsstatistik sei das Papier nicht Wert, auf dem es stehe. Kurzum: "Es muss etwas geschehen, damit endlich was passiert." Wenn die DB Regio nicht wenigstens das bestellte Angebot leisten könne, müsse ein anderer Anbieter her, bekräftigte Martin Hahn seine Forderung von vergangenem Freitag.

Landestarif

Das Projekt Landestarif sei auch ein großes Technikprojekt, erkläuterte Bodo-Geschäftsführer Jürgen Löffler gestern. 10.500 Busse müssen in Baden-Württemberg so umgerüstet werden, dass es eine technische Kontrollmöglichkeit gibt, die Gültigkeit eines Tickets zu überprüfen. "Das ist bis Ende 2018 nicht zu schaffen", meint Löffler nach Erfahrungen mit dem Einbau von Leseterminals für elektronische Chipkarten in die rund 550 Busse, die im Bodo-Verbundgebiet unterwegs sind. Bodo führt demnächst die eCard ein, auch die EBC-Gästekarte verfügt über diese Technik. Lesbar wären mit diesen Terminals aber auch Karten mit dem sogenannten 2D-Barcode, der als Mindeststandard für den Landestarif festgelegt wurde. (kck)