Bodenseekreis Bodenseekreis will Gruppenangebot für Kinder psychisch- oder suchtkranker Eltern

Kindern aus Familien, in denen die Eltern unter einer psychischen Erkrankung oder Suchterkrankung leiden, soll im Bodenseekreis künftig Hilfe im Rahmen einer Gruppenarbeit angeboten werden.

"Ziel ist, die Kinder und Jugendlichen in den Mittelpunkt zu stellen", sagte Werner Feiri vom Jugendamt vor dem Jugendhilfeausschuss. Wenn die Eltern erkrankt sind, bestehe die Gefahr, dass die Kinder und Jugendlichen nicht gesehen werden. "Wir wollen sie in die Lage versetzen, sich Selbstbewusstsein und Sicherheit zu erarbeiten."

Man wolle die Kinder aus verschiedenen Problemfamilien zusammenfassen, sagte Jürgen Schuler von der Suchtberatung Friedrichshafen. Dafür sei die Zusammenarbeit mit den vermittelnden Stellen notwendig, denn es sei gar nicht so einfach, an die Betroffenen "heranzukommen". Vermittelnde Stellen sind zum Beispiel Kindergärten, Schulen, das Jugendamt, die Suchtberatungsstelle und das Gemeindepsychiatrische Zentrum (GpZ): "Das sind für uns wichtige Partner, die die betroffenen Eltern oder Kinder identifizieren können. Diese Partner informieren die Familien über das Projekt und führen die ersten Kooperationsgespräche." Die Eltern davon zu überzeugen, dass eine Teilnahme für ihr Kind gut, richtig und wichtig ist, sei eine große Hürde, schätzt Schuler. Wenn diese Hürde genommen ist, müssen die Eltern sich zur Teilnahme von mindestens zwölf Monaten verpflichten. Nicht nur das Kind nimmt an den Gruppengesprächen teil, sondern es gibt auch Elterngespräche und Elternaktivitäten, an denen eine Teilnahme verpflichtend ist. Zudem müssten die Eltern eine Sprecherlaubnis abgeben. Das bedeutet, dass in der Gruppe über die Belastung der Kinder innerhalb der Familien gesprochen werden darf. Dass die Eltern dem bereits im Vorfeld zustimmen, sei "ein wichtiger Knackpunkt". Themen der Treffen sind die Lebenssituation, die Wahrnehmung der Erkrankung der Eltern und die eigene Befindlichkeit.

Schuler ist sich klar darüber, dass der Weg, bis die Kinder einmal in der Gruppe sitzen, kein einfacher werden wird. "Wir sind uns bewusst darüber, dass es relativ schwierig werden wird, die Eltern dazu zu bringen, die Belastungssituation zum Thema zu machen und sich einzugestehen, dass auch die Kinder durch die Krankheit ihrer Eltern eine Belastungssituation haben", sagte er.

Die Kinder- und Jugendpsychologin Dagmar Hoehne, die auch Mitglied des Ausschusses ist, wies darauf hin, dass es ihrer Erfahrung nach nicht unbedingt klug sei, die Zielgruppe zu "mischen" – denn geplant ist ja, dass die Gruppe sowohl von Kindern suchtkranker als auch von Kindern psychisch kranker Eltern besucht werden kann. "Kinder psychisch kranker Eltern haben einen großen Redebedarf, sie können aber auch sehr verschlossen sein", sagte die Fachfrau. Das komme auf das Gegenüber an und darauf, ob das Kind das Gefühl hat, dass das Gegenüber wirklich verstehen kann, was es meint. Das sei in einer Gruppe, in der sich nur Kinder psychisch kranker Eltern befinden, vielleicht eher gegeben. Landrat Lothar Wölfle bezeichnete das Angebot angesichts zunehmender Zahlen von Menschen mit psychischer Erkrankung als "wichtige präventive Maßnahme".

"Kinder kranker Eltern"

Mit der Konzepterstellung des Projektes "Kinder kranker Eltern" (Arbeitstitel) im Bodenseekreis wurde die Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke (PSB) Friedrichshafen beauftragt. Die PSB ist Teil der Dienste im Diakonischen Werk des Evangelischen Kirchenbezirks Ravensburg. Kooperationspartner sind die Erziehungsberatungsstellen des Bodenseekreises. Beteiligt werden auch Einrichtungen des Gemeindepsychiatrischen Verbundes im Bodenseekreis. Für das Projekt sollen im Haushalt des Bodenseekreises in den Jahren 2018 bis 2020 jeweils 90 000 Euro zur Verfügung gestellt werden. Betont wurde im Jugendhilfeausschuss, dass das Angebot keine "Konkurrenz" zu bereits bestehenden Hilfen darstellen, sondern ergänzend verstanden werden soll. (emb)