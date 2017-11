Bodenseekreis Bodenseegürtelbahn: Rote Karte für DB Regio

Der Landtagsabgeordnete Martin Hahn (Grüne) fordert Verkehrsminister Winfried Hermann zum Handeln auf. Die Kündigung des Vertrags auf der Bodenseegürtelbahn sollte kein Tabu sein.

Martin Hahn hat genug von den "miserablen Verhältnissen auf der Bodenseegürtelbahn". Frierende Schulkinder, zornige Berufspendler, hilflose Rentner auf den Bahnsteigen, die mit Verspätungen oder Zugausfällen konfrontiert sind oder in "Presszügen" reisen müssten: Angesichts der Missstände ist dem Landtagsabgeordneten der Grünen für den Wahlkreis Bodensee der Kragen geplatzt. Er hat "seinem" Verkehrsminister einen Brief geschrieben und ihn darin zum entschlossenen Handeln aufgefordert. Ein Schritt, der "sehr grenzwertig" sei, weil seine Partei ja in Regierungsverantwortung steht, bekennt Hahn. "Aber es geht nur noch drastisch", sagte er gestern bei einem kurzfristig angesetzten Pressegespräch. Für ihn stehe seine eigene Glaubwürdigkeit und die der seit sechs Jahren grün geführten Landesregierung auf dem Spiel.

"Ich bitte Sie, in ein Mahnverfahren einzusteigen, an dessen Ende als letzte Konsequenz die Kündigung des Vertrags stehen könnte", fordert Martin Hahn vom "lieben Winne", Minister Winfried Hermann. Darüber hinaus erwarte er, dass die Landesregierung mit zuverlässigen Anbietern auf der Schiene – auch mit dem Hegau-Bodensee-Verbund (VHB) und dem Verkehrsverbund Bodo – das Gespräch suche, um den nicht funktionierenden Verkehr zwischen Friedrichshafen und Radolfzell zu ersetzen. Hahn fände die Idee charmant, wenn sich die Oberschwabenbahn zur "Oberschwaben-Baden-Bahn" entwickeln würde.

Die DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH, eine Tochtergesellschaft der DB Regio AG, ist nach der Neuausschreibung der Verkehrsleistung durch das Land seit Dezember 2016 für die Bodenseegürtelbahn zuständig. Nach einem weiteren Jahr unter Regie der DB Regio falle die Bilanz verheerend aus, Verbesserungen seien nicht erkennbar. "Wir stehen vor einem Scherbenhaufen", reklamiert der Parlamentarier. Er gehe nicht mehr davon aus, dass die DB Regio bis zum Vertragsende im Jahr 2023 einen attraktiven, verlässlichen ÖPNV auf der Strecke gewährleisten könne. "Nicht nur für viele Berufspendler, sondern auch für mich persönlich ist das Maß voll", sagte Hahn. Das Fass zum Überlaufen hätten neuerliche Missstände gebracht, die von der DB Regio mit dem Wetter begründet wurden.

Technisch seien die Probleme für ihn nachvollziehbar, aber "mir ist wurscht, warum es nicht funktioniert". Die DB Regio habe ihren Vertrag zu erfüllen und die bestellen Züge bereitzustellen. Seit Jahren gäbe er die Schilderungen von empörten Bahnnutzern weiter, richtig gewürdigt würden sie nicht, so Martin Hahn, der drastisch von "Konzentration des Elends" sprach. Dabei habe sich das Nutzerverhalten gerade auf dieser Strecke in den vergangenen Jahren überproportional gut entwickelt. Ein massenhafter Umstieg von Berufspendlern zurück aufs Auto, also die Rückgabe von Jobtickets, lasse sich seiner Meinung nach nur noch verhindern, wenn das Land der Region einen leistungsfähigen Nahverkehr auf die Schiene setze.

Erst im Januar dieses Jahres hatte die SPD-Kreistagsfraktion mit einer Probefahrt auf der Bodenseegürtelbahn auf die Missstände aufmerksam gemacht und sie klar benannt. Bis ins späte Frühjahr blieb die Zahl der Zugausfälle oder Verspätungen im Vergleich mit anderen Nahverkehrs-Strecken im Südwesten überdurchschnittlich hoch.