Friedrichshafen Bodenseefestival steht unter russischem Stern

Klassik in Clubs, im Kino oder beim Picknick: Das Bodenseefestival (5. bis 27. Mai) probiert neue Konzertformate aus. Musik, Ballett, Film und Literatur aus Russland bestimmen das Programm.

Gründe, sich derzeit mit Russlands Kultur zu befassen, gibt es viele. Winfried Neumann, Geschäftsführer des Bodenseefestivals, nennt nur drei: Die Fußball-Weltmeisterschaft findet dort statt, Maxim Gorki, Sergei Rachmaninow und Peter Tschaikowski feiern Jubiläen und Russland sorgt für politische Spannungen mit dem Westen. "Gerade dann ist Kultur ein gutes Mittel, um ins Gespräch zu kommen und Verständnis zu entwickeln", sagt er. Das diesjährige Bodenseefestival ist russischer Kunst und Musik gewidmet. Große Ensembles kommen an den See: Das Eifmann Ballett St. Petersburg tanzt am 8. Mai "Eugen Onegin" im Graf-Zeppelin-Haus, der Moskauer Kathedralchor singt einen Tag später geistliche Musik in der Weingartener Basilika und das Ural Philharmonic Orchestra begleitet am 16. Mai die Petersburger Sopranistin Olga Peretyatko im GZH.

Mit Tschaikowskis fünfter Sinfonie und dem dritten Klavierkonzert von Rachmaninow eröffnet das SWR Symphonieorchester das Festival im Graf-Zeppelin-Haus. "Das Klavierkonzert ist nicht nur eine Herausforderung für jeden Pianisten. Es besteht aus endlosen Entdeckungen, jedes Mal kommt etwas Neues zum Vorschein", sagt Solist Dmitry Masleev. Der 29-Jährige ist einer der "Artists in Residence". Geboren im sibirischen Ulan-Ude, gewann er 2015 den Tschaikowski-Wettbewerb und konzertiert seitdem auf großen internationalen Bühnen wie der Carnegie Hall, der Pariser Philharmonie oder dem Münchener Gasteig. Neunmal wird er während des Festivals zu hören sein, in Orchester- und Kammermusikkonzerten und in Solo-Recitals.

"Vorwärts zu neuen Ufern" heißt das Motto und es stammt ursprünglich von Modest Mussorgski, der russische Volksmusik zur Grundlage einer neuen Musik machen wollte. In dieser Tradition bewegt sich das Festival 2018, wenn es Begegnungen zwischen Klassik und Voksmusik, Pop oder Jazz ermöglicht und neue Wege bei Veranstaltungsräumen und -formaten geht. So lässt etwa Gabriel Prokofiev in seinem Projekt "Nonclassical" klassische Instrumente auf elektronische Klänge treffen, im Casino (9. Mai) und im Ravensburger Club Douala (17. Mai). "Das ist mehr ein soziales Zusammensein, die Leute können etwas trinken oder reden dabei und klatschen, wann sie wollen", sagt er. Er lädt am 11. Mai zum Clubbing in Bregenzer Magazin 4 oder am Tag danach zu einer Nacht der Live-Filmmusik in der Weingartener Linse ein. Prokofiev ist der zweite "Artist in Residence". Wie sein berühmter Großvater Sergei Prokofiev ist er Komponist. Geboren in London, sieht er seine musikalischen Wurzeln eher in russischer als britischer Musik. "Es gab immer viele russische Emigranten, die russische Diaspora ist groß und ich bin ein Teil davon." Nach dem Kompositionsstudium wandte er sich erst ab von der Klassik. "Ich war frustriert über den Zustand der klassischen Musik. Es kommen wenige Leute zu Konzerten und fast gar keine Jungen." Er machte Hip-Hop, Elektro und Grime und wurde zum DJ. Auch seine Kompositionen werden vorkommen. So spielt am 8. Mai das Atrium-Quartett im Rittersaal des Neuen Schlosses Tettnang ein Streichquartett. "Auch die Einbindung von Kindern und Jugendlichen ist uns wichtig", sagt Geschäftsführerin Katharina Ess. Für sie gibt die Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben im Innenhof des Tettnanger Schlosses am 13. Mai ein Familienkonzert. Das Theater Mummpitz führt am 15. Mai im Kiesel Anton Tschechows Geschichte "Kaschtanka" auf. Am 21. Mai können Familien im Salemer Schlosspark picknicken und unter anderem "Peter und der Wolf" hören.

