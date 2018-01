vor 45 Minuten Katy Cuko Bodenseekreis Blitzer im Bodenseekreis erfassen 150 000 Fahrer

Die Radarfallen im Bodenseekreis schnappten 2017 deutlich öfter zu als in den Vorjahren. 150 000 Fahrzeuge wurden wegen Tempoüberschreitungen geblitzt. Der Grund: Im November 2016 waren acht neue Anlagen in Betrieb genommen worden, insgesamt gibt es kreisweit jetzt 21 Messanlagen. Die Fahrer zahlten 3,1 Millionen Euro Strafe, 275 Fahrverbote wurden ausgesprochen. Der schnellste Fahrer war an der Ortseinfahrt Hagnau im Bereich Tempo 30 mit 141 Stundenkilometern geblitzt worden.